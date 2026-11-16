대구 수성못 수상공연장 조성 사업 본격 추진

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큰사진보기 ▲대구시와 수성구는 16일 오후 대구시청 동인청사에서 수성못 수상공연장 조성을 위한 합의서를 체결했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

환경 훼손과 교통 혼잡 예산 낭비 논란이 이어지고 있는 대구 수성못 수상공연장 조성 사업이 본격 추진된다.대구시는 16일 오후 시청 동인청사에서 수성구와 '수성못 수상공연장 조성을 위한 시유지 사용 및 영구시설물 축조에 관한 합의서'를 체결했다. 이날 체결식에는 추경호 대구시장과 김대권 수성구청장, 이재숙 대구시의회 문화복지위원장, 박종필 경제환경위원장 등이 참석했다.수성못 수상공연장 조성 사업은 국토교통부 국비 지원을 포함해 총사업비 300억 원을 투입하는 사업이다. 수성구는 지난 2023년부터 사업을 추진해 수성못 수면 등 15개 필지(9919㎡)에 1800석(가변형 800석 포함) 규모의 공연장 조성을 잠정 확정했다. 대구시와 수성구는 수성못 수상공연장을 공연과 축제, 관광을 연계한 복합 문화관광 거점으로 육성한다는 구상이다.대구시는 지난 4월 국토교통부와 협의해 국비 지원 규모를 기존 82억5000만 원에서 99억 원으로 늘렸고 수성구는 한국농어촌공사 소유 부지를 매입할 수 있도록 부분용도 폐지 절차를 추진했다. 내년도 본예산에도 관련 사업비 20억 원을 확보하기 위해 노력하기로 했다.이번 합의에 따라 대구시는 시유지 사용과 영구시설물 축조 등 행정절차를 지원하고 수성구는 조성된 시설물의 소유와 유지관리, 안전관리 등을 책임질 예정이다. 양측은 오는 12월 대구시의회에서 관련 안건에 대한 심의·의결이 이뤄질 수 있도록 적극 협력한다는 방침이다.대구시와 수성구가 사업에 필요한 시유지 사용과 시설물 설치에 합의하면서 그동안 답보 상태에 있던 사업에 속도가 붙을 전망이다. 다만 최근 수성못 주변 개발행위 제한을 취소하라는 법원 판결까지 나오면서 부지 확보와 교통 대책 등 해결해야 할 과제도 적지 않다.대구지법 행정2부는 지난 12일 수성못 인근 토지 소유주 10명이 수성구청장을 상대로 제기한 개발행위허가 제한지역 지정 취소 소송에서 원고 승소 판결했다. 수성구가 지난해 7월 두산동 일원 6만 140㎡를 개발행위허가 제한지역으로 지정한 것은 관련 개발계획 수립을 위한 기초조사조차 시작되지 않은 상태에서 이뤄져 위법하다는 취지다.이번 판결이 수상공연장 건립 부지 자체에 대한 판단은 아니지만 공연장 이용객을 위한 주차장 예정 부지 확보에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 나온다. 수성구는 판결문을 검토한 뒤 항소하겠다는 입장이지만 공연장 조성 사업은 예정대로 추진한다는 방침이다.재원 확보 문제도 쉽지 않다는 중론이다. 수성구는 이번 합의로 대구시 소유 5개 필지 1529㎡의 사용권을 확보할 수 있게 됐지만 한국농어촌공사 소유 10개 필지 8390㎡는 별도로 매입해야 한다. 해당 부지의 감정평가액은 72억 원을 웃도는 것으로 알려진 가운데 수성구는 내년도 예산에 부지 매입비 7억1500만 원을 반영하고 향후 10년간 분할 납부하는 방안을 추진하고 있다.공연장이 조성되면 이용객 증가에 따른 교통·주차 대책도 쟁점이지만 이 부분에 대해서는 뚜렷한 대책을 내놓지 못하고 있다. 지난 13일 열린 수성구의회 행정사무감사에서도 교통·주차 대책과 부지 확보, 재원 조달의 불확실성이 해소되지 않은 상황에서 사업을 무리하게 추진하고 있다는 지적이 나왔다.김두현 의원(문화복지위)은 "사업의 기본 전제인 부지 확보와 재원 조달이 매듭지어지지 않은 상태에서 후속 절차가 먼저 진행됐다"며 "주차 대책과 한국농어촌공사 소유 부지 매입, 시비 확보 등 기본이 갖춰지지 않은 채 일정만 앞세우는 것은 정상적인 행정절차가 아니다"라고 사업 추진 일정의 전면적인 재검토와 조정을 촉구했다.이와 관련 김대권 수성구청장은 "수성못 수상공연장은 수성구뿐 아니라 대구 전체의 문화·관광 경쟁력을 높이고 국내외 많은 방문객이 즐겨 찾는 대구의 대표 문화예술관광 명소로 자리매김할 핵심 사업"이라며 "부지 매입과 예산 확보, 공사 추진 등 관련 절차를 성실하게 이행하겠다"고 밝혔다.추경호 대구시장도 "이번 합의서 체결을 계기로 대구시와 수성구가 한마음으로 사업을 추진해 수성못을 세계적 수준의 문화·관광 랜드마크로 만들어 나가겠다"고 말했다.