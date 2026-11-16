이 대통령 "한국, 아세안의 든든한 '행동 파트너' 되겠다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한ㆍ아세안 정상회의에서 발언하고 있다. 2026.11.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령(왼쪽 여섯 번째)이 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한ㆍ아세안 정상회의에서 각국 정상들과 손을 잡고 기념 촬영하고 있다. (왼쪽부터) 한 윈 아웅 미얀마 아세안 담당 국장, 안외르 이브라힘 말레이시아 총리, 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 샤나나 구스망 동티모르 총리, 레 민 훙 베트남 총리, 이 대통령, 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령, 로런스 웡 싱가포르 총리, 하사날 볼키아 브루나이 국왕, 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령, 항 추온 나론 캄보디아 부총리, 살럼사이 콤마싯 라오스 총리. 2026.11.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령(오른쪽)이 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한·태국 정상회담에서 아누틴 찬위라꾼 태국 총리에게 인사말을 하고 있다. 2026.11.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 16일 필리핀 마닐라에서 열린 한-아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의에 참석해 "지정학적 갈등과 경제적 불확실성이 심화될수록 한국과 아세안은 더욱 긴밀하게 연대해야 한다"고 밝혔다. 아울러 인공지능(AI) 및 문화산업 분야 협력을 새로 제안했다.이 대통령은 이날 "국제 정세의 불확실성이 커질수록 역내 협력의 구심점인 아세안의 역할이 더욱 중요해지고 있다"면서 "대한민국은 '아세안 중심성(AESAN Centrality)'을 확고히 지지한다. '인도-태평양에 대한 아세안의 관점'이 지향하는 바대로 앞으로도 개방적이고 포용적인 역내 협력을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.강대국이 만든 질서에 수동적으로 끌려가지 않고 '아세안+3(한·중·일)', '동아시아정상회의(EAS)' 등 아시아 역내 주요 다자 외교 무대를 직접 주최하고 더 나아가 '운전자' 역할까지 자부하는 아세안의 외교를 존중하고 함께 하겠다고 밝힌 것.또한 3대 교역 대상이자 투자 대상, 건설 수주 시장이자 매년 1천만 명의 한국 국민이 방문하는 아세안과의 협력을 보다 넓히고 강화하겠다는 뜻도 담았다.먼저 이 대통령은 지난해 말레시이아 한·아세안 정상회의에서 제안했던 '한-아세안 CSP(조력자·도약대·파트너) 비전'이 현실화 되고 있다고 짚었다.이 대통령은 "그중 특별히 초국가범죄 척결을 위한 공조에 대해서 강조하고 싶다. 경찰 및 해양 경찰 간 한-아세안 최초의 구체 사업이 실현됐다"며 "한국과 아세안은 온라인에서부터 바다에 이르기까지, 양측 국민의 생명과 안전을 함께 지켜나갈 것"이라고 했다.또한 "한-아세안 FTA 개선 협상도 시작됐다"며 "변화하는 글로벌 통상환경에 선제적으로 대응하며 연간 교역액 3000억 불 시대를 향해 함께 나아가야 한다"고 강조했다.이 대통령은 그러면서 '한-아세안 AI 동행 이니셔티브'와 '한-아세안 문화 창조산업 이니셔티브'를 새롭게 제안했다.이에 대해 이 대통령은 "인공기능 기술 발전의 혜택을 모두가 함께 누릴 수 있도록, 아세안 청년들의 문화적 창의성이 새로운 기회 창출로 이어질 수 있도록 대한민국이 앞장서 나가겠다"고 했다.특히 "사람 중심의 혁신적·역동적이며, 또 회복력 있는 공동체, 즉 '아세안 공동체 비전 2045'는 단지 아세안만의 목표가 아니"라며 "한국이 함께 만들어 가고 싶은 미래이기도 하다"고 강조했다. 또한 "대한민국은 그 비전이 실현될 수 있도록, 아세안의 든든한 '행동 파트너'가 되겠다"라고 밝혔다.마지막으로는 "대한민국은 한반도의 항구적 평화와 안정을 위한 핵심 파트너로서, 아세안이 지금껏 해 준 역할에 감사드린다는 말씀을 함께 드린다"라고 덧붙였다.한편, 이 대통령은 이보다 앞서 아누틴 찬위라꾼 태국 총리와 정상회담을 갖고 양국 경제협력 확대 등에 대해 논의했다.이 대통령은 아누틴 총리에게 "올해 태국 방문이 예정돼 있었는데 일정 때문에 못 가서 참으로 아쉽다"라며 "이른 시일 안에 (태국을) 방문해 양국 간 발전 방안에 대해 심도 있는 논의를 하길 기대한다"고 했다.또한 "이번 한-아세안 정상회의 관련해서도 총리님께서 조정국으로 큰 역할을 해 주셨다. 몇 년 만에 개최되는 한-메콩 정상회의도 (태국이) 의장국으로서 잘 이끌어주실 것으로 기대한다"고 덧붙였다.아누틴 총리는 "현재 태국은 경제 기반이 탄탄하고 정부도 안정적이라 시기적으로 양국의 협력을 증진할 좋은 기회"라며 한·태국 포괄적 경제동반자협정(CEPA)의 조속한 타결을 희망했다.또한 "태국 내 한국인과 기업을 최선을 다해 잘 지원하겠다는 의지를 강조드린다"며 "내년 편한 시기에 태국을 방문해 주시기를 바란다"고 밝혔다.