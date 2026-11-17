큰사진보기 ▲2025년 10월 14일 서울 종로구 참여연대에서 '이재명 정부·민주당의 형법상 배임죄 폐지 추진, 무엇이 문제인가'를 주제로 배임죄 폐지의 문제점 진단과 대안 모색 긴급좌담회가 열리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부와 여당이 형법상 배임죄 폐지를 공식화한 후 1년이 넘었다. 그럼에도 현재까지 결론이 나지 않았다는 것은, 이 법이 정말 없어져도 되는지에 대한 물음이 아직 풀리지 않았다는 뜻이다. "투자 결정을 잘못하면 감옥에 가는데 어떻게 사업을 하느냐"라는 질문은 배임죄 개정 논의를 촉발했다. 그러나 배임죄가 실제로 어떤 행위를 처벌해 왔는지를 들여다보면, 질문은 거꾸로 세워져야 한다. 폐지론은 과녁을 잘못 겨누고 있다. 배임죄가 사라지면 누가 가장 먼저 안도하겠는가.형법 제355조 제2항이 묻는 것은 결과의 성패가 아니다. 남의 재산을 맡은 사람이 그 믿음을 저버리고 자신이나 제3자의 배를 불렸는지를 묻는다. 이 조문은 1953년 형법 제정 때부터 지금까지 그대로다. 처벌의 핵심은 '경영 실패'가 아니라 '신임관계의 배신'이다.배임죄가 맡는 고유한 역할은 횡령죄와 비교하면 선명해진다. 횡령은 현금이나 부동산 같은 '물건'을 가로챌 때 성립한다. 그러나 회사 경영진의 사익 추구는 대개 그렇게 드러나지 않는다. 회사의 지급보증을 총수 개인회사에 빌려주거나, 돈이 되는 사업권을 일가 회사에 싼값에 넘기거나, 회삿돈을 담보도 없이 가족에게 빌려주는 방식으로 이뤄진다. 이재현 CJ그룹 회장 사건에서 계열사는 회장 개인 소유 법인의 도쿄 빌딩 매입 대출에 보증을 섰다. 롯데시네마 매점 사업은 총수 일가 회사로 헐값에 넘어갔다. 어느 쪽도 회사 금고에서 물건이 사라진 일이 아니다. 배임죄가 없었다면 형사 법정에 세울 수조차 없었던 사건들이다.유죄가 확정된 총수 사건들을 모아 보면 하나의 그림이 그려진다. 경영권을 지키거나, 일가 회사를 살리거나, 회사의 몫을 사적으로 빼돌린 사건들이다. 회사를 키우려고 위험을 무릅썼다가 벌을 받은 기업인은 찾아보기 어렵다.재계는 정상적인 경영 결정까지 형사처벌의 위험에 노출된다고 말한다. 그러나 폐지를 추진한 법무부 스스로의 분석부터 이 주장과 어긋난다. 최근 5년간 배임죄로 처벌된 1심 판결과 약식명령 약 3,300건을 분석한 결과 가장 많은 유형은 임직원이 회사 자금이나 재산을 사적으로 쓴 경우였다(42.7%). 납품대금·용역비를 부풀린 계약(10.5%)과 기술·영업비밀 유출(9.4%)이 뒤를 이었다. 처벌 사례의 60% 이상이 전형적인 신임 배반 행위라는 뜻이다. 배임죄가 대담한 투자 결정을 처벌한다는 통념과는 거리가 멀다.법원도 오래전부터 이 둘을 구별해 왔다. 경영자가 개인적 이익을 노리지 않고, 확보할 수 있는 정보를 토대로 회사에 이롭다고 믿고 신중히 결정했다면 손실이 났더라도 배임의 고의를 인정하지 않는다(대법원 2013도7360 등). 계열사 지원에 대해서도 그룹 차원의 공동이익과 지원 회사가 받을 정당한 보상까지 따져 보도록 했다(대법원 2015도12633). 최신원 전 SK네트웍스 회장 사건은 이 원칙이 어디에 선을 긋는지 잘 보여준다. 수백억 원대 계열사 증자 참여는 경영판단으로 인정돼 무죄가 됐다. 반면 회장 개인회사에 무담보로 흘러간 155억 원은 유죄가 됐다. 법원이 겨눈 것은 투자의 실패가 아니라 회삿돈의 사유화였다.이 기준은 수사 단계에서도 적용된다. 현대엘리베이터의 파생상품 계약, 아시아나항공의 금호산업 기업어음 매입, 코스모화학의 계열사 지원은 모두 검찰이 경영상 판단을 이유로 기소하지 않았다.처벌이 과하다는 주장도 통계와 맞지 않는다. 양형위원회 연간보고서를 보면, 2023년 횡령·배임으로 형을 선고받은 사람들의 평균 형량은 15.9개월 남짓이다. 300억 원 이상 사건에 가중요소가 붙어도 양형기준상 상한은 11년으로, 같은 규모의 사기죄(17년)보다 낮다. 게다가 총수들은 형이 확정된 뒤 머지않아 특별사면으로 풀려나기 일쑤였다. 최신원 전 회장은 형 확정 석 달 만에, 이재현 회장은 확정 20여 일 만에 사면을 받았다. 처벌이 과하다기보다 처벌의 실효성을 걱정해야 할 형편이다.판례로 굳어진 기준을 조문으로 옮긴다고 해서 판단이 달라지지는 않는다. 오히려 추상적인 조문 한 줄이 그동안 쌓인 세밀한 판례만큼 구체적일 수도 없다. 걱정되는 것은 명문화를 명분 삼아 면책 범위를 넓히려는 시도다.굳이 입법하겠다면 경영판단원칙의 남용을 방지하기 위하여 두 가지 장치가 반드시 필요하다. 첫째, 행위자와 회사 사이에 이해상충이 없을 것을 면책의 전제로 삼아야 한다. 경영판단원칙의 본고장인 미국에서도 지배주주와 회사 사이의 거래에는 이 원칙의 보호가 미치지 않는다. 오히려 경영진이 거래의 절차와 가격이 공정했음을 스스로 증명해야 한다. 경영자 본인뿐 아니라 그 가족과 특수관계인의 이해관계도 포함해야 한다. 둘째, 기존 판례의 범위를 그대로 옮기는 것일 뿐 면책을 넓히는 입법이 아님을 입법 과정에서 분명히 기록해야 한다.폐지론 쪽에서는 세 차례의 상법 개정으로 보호 장치가 충분히 강화됐다고 반론한다. 개정 상법은 이사의 충실의무 대상을 주주까지 넓히고, 자기주식 소각을 원칙으로 삼았다. 감사위원을 선임할 때 최대주주와 특수관계인의 의결권을 합산 3%로 묶었고, 대규모 상장회사에는 집중투표제를 의무화하고 분리선출 감사위원을 늘렸다. 그렇다면 배임죄를 없애도 감시의 공백은 생기지 않는가."제도를 빈틈없이 갖췄으니 위법행위는 사라질 것"이라는 기대는 경험에 비추어 성립하지 않는다. 공정거래법이 좋은 예다. 총수 일가 사익편취 규제가 상장사 지분율 30%를 기준으로 삼자, 지분을 30% 바로 아래로 낮춰 규제를 비켜 가는 일이 벌어졌고, 법은 결국 기준을 다시 고쳐야 했다. 회피 수법이 나올 때마다 조문을 덧댄 결과, 지금의 공정거래법은 누더기가 됐다. 규제는 늘 한발 늦게 뒤쫓을 뿐이다.더 근본적으로, 상법 개정과 배임죄는 서 있는 평면이 다르다. 상법 개정은 지배주주와 형해화된 이사회를 견제해 위법행위가 애초에 일어나지 않도록 감시하고 감독하는 장치다. 배임죄는 그 감시를 뚫고 임무를 저버린 채 사익을 챙긴 행위에 책임을 묻는 장치다. 사전 예방과 사후 처벌은 서로를 대신하지 못한다. 회삿돈을 빼돌린 총수에게 손해배상만 물리면 된다는 발상이 우리의 법감정에 맞는지도 의문이다. 감시가 촘촘해질수록 그 감시를 뚫은 배신에는 더 분명한 책임이 따라야 한다.배임죄를 없애거나 상법상 특별배임죄를 삭제하면 이득을 보는 쪽은 성실한 기업이 아니다. 회사를 사금고처럼 써 온 일부 지배주주다. 그 비용은 소액주주와 채권자, 그리고 자본시장 전체가 치른다. 지배주주의 전횡을 견제하지 못하는 시장에 투자자가 높은 값을 쳐줄 리 없다. 지난 1년 동안 풀리지 않은 물음에 대한 답은 법정에 선 사건들이 이미 내놓았다. 지금 필요한 것은 처벌 조항을 지우는 일이 아니다. 형사처벌과 함께 주주대표소송과 증거개시 제도로 민사책임을 실질화하고, 수사권 남용을 막을 절차적 통제를 갖추는 일이다. 배임죄는 기업을 옥죄는 족쇄가 아니라, 정직하게 경영하는 기업과 그 기업을 믿고 투자한 사람들을 지키는 최소한의 울타리다.