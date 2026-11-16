한국인 원폭 피해자 1세가 81년을 기다린 일

▲1일차(13일)에는 한국인 원폭 피해자 1·2세들이 직접 증언대에 올라 지옥 같았던 피폭의 기억과 대물림되는 질병의 고통을 증언해 객석을 눈물바다로 만들었다. ⓒ 평통사 관련사진보기