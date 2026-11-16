한국인 원폭 피해자 1세가 81년을 기다린 일

"81년을 기다렸습니다. 원폭의 후유증을 아는 사람으로서 이 세상에 핵무기가 존재하는 한 평화는 없습니다. 핵무기를 고철로 만들어 '핵'이라는 이름조차 사라져야 합니다."
원폭국제민중법정 국제조직위원회(공동위원장 강우일·히라오카 다카시·존 C. 웨스터)와 평화와통일을여는사람들(평통사)이 공동 주최한 '2026 서울 원폭국제민중법정'이 지난 13일부터 15일까지 사흘간의 대장정을 마쳤다.
법적 구속력은 없지만, 강대국의 논리와 승전국의 역사에 가려져 단 한 번도 제대로 된 법적 심판을 받지 못했던 원폭 투하의 책임을 묻기 위해 전 세계의 양심들이 서울로 모여든 것이다.
지난 13일 오후, 서울 수유리 한신대학교 신학대학원 채플홀. 한국인 원폭 피해자 1세 심진태씨의 떨리지만 단호한 목소리가 장내를 울리자 객석 곳곳에서 나지막한 탄식이 터져 나왔다. 1945년 8월 일본 히로시마와 나가사키에 떨어진 원자폭탄에 삶의 터전과 건강을 송두리째 빼앗겼던 한국인 피해자들이 무려 81년 만에 가해국을 법정에 세우는 역사적인 순간이었다.
사흘간 채플홀을 메운 연인원은 무려 1000여 명에 달했다. 첫날 350여 명을 시작으로 둘째 날 340여 명, 마지막 날 330여 명까지 매일 300명이 넘는 시민들과 국내외 평화활동가들이 자리를 지키며 뜨거운 열기를 뿜어냈다.
'드림팀' 재판부와 전 세계 핵 피해자들의 눈물
이번 법정의 재판부는 그야말로 국제법계와 인권 운동의 '드림팀'으로 꾸려졌다. 프린스턴대 국제법 명예교수이자 유엔 인권 특별보고관을 지낸 리처드 포크 교수가 재판장을 맡았고, 마조리 콘 전 전미변호사협회 회장, 이석태 전 대한민국 헌법재판소 재판관, 캐서린 갤러거 미국 헌법권리센터 선임변호사가 재판관으로 법대에 앉았다.
재판장 리처드 포크 교수는 개회선언에서부터 강대국의 오만을 매섭게 질타했다. 그는 "우리는 뉘우치지 않는 권력을 향해 '뒤늦은 진실'을 말해야 하는 엄중한 과제에 임해 왔다"며 "강대국들의 권력 앞에 무기력했던 국제법을 구원하고, 인류의 어깨를 짓누르는 '핵무기주의'의 저주를 걷어내자"고 호소했다.
청구인 법률대리인 박규훈 변호사 역시 "2차대전 후 전범국은 심판을 받았지만 승전국 미국의 원폭 투하는 끝내 심판대에 오르지 않았다"며 "오늘 울려 퍼질 청구인들의 목소리가 거대한 '핵의 바벨탑'을 무너뜨리는 균열이 되게 해달라"고 목소리를 높였다.
사흘간 진행된 심리는 모두 30명의 청구인과 증인, 전문가 진술인들이 나서며 팽팽한 긴장감과 깊은 울림 속에 진행됐다.
1일차(13일)에는 한국인 원폭 피해자 1·2세들이 직접 증언대에 올라 지옥 같았던 피폭의 기억과 대물림되는 질병의 고통을 증언해 객석을 눈물바다로 만들었다. 이어 뉴질랜드 빅토리아대 마니 로이드 교수와 호주 모나시대 모니크 코미에 교수 등이 나서 1945년 당시 전시국제법과 개전법상 미국의 원폭 투하가 명백한 불법이었음을 법리적으로 조목조목 따져 물었다.
2일차(14일)에는 국경을 초월한 '핵 제국주의'의 민낯이 고발됐다. 일본 히로시마와 나가사키 피폭자뿐 아니라 미국의 맨해튼 프로젝트를 위한 우라늄 채굴 피해를 입은 콩고민주공화국 활동가, 핵실험 낙진 피해를 입은 마셜제도와 미국 유타주, 카자흐스탄의 증인들까지 온·오프라인으로 총출동했다. 이들은 핵무기가 투하 순간뿐만 아니라 채굴과 실험 단계에서부터 인류를 파괴해 왔음을 생생히 증언했다.
3일차(15일)에는 한반도와 세계 평화를 위한 해법 모색에 집중했다. 매퓨 리프먼 일리노이대 명예교수가 뉘른베르크 원칙에 비추어 본 미국의 국가책임을 논했고, 일본 메이지대 야마다 토시노리 강사와 아주대 오동석 교수, 평통사 고영대 공동대표 등이 나서 핵억제 정책의 허구성과 한반도 비핵화의 당위성을 역설했다. 매 증언이 끝날 때마다 재판부의 날카로운 질의응답이 이어지며 실제 법정을 방불케 하는 치열한 공방이 펼쳐졌다.
재판부 "미국 직접 배상하고 한반도 확장억제 폐기하라"
모든 심리가 끝난 15일 오후, 네 명의 재판관이 번갈아 낭독한 '예비판결 요약'은 단호하고 명쾌했다. 재판부는 1945년 미국의 원폭 투하가 국제인도법 등을 위반한 명백한 불법행위이며 미국에 국가 책임이 있음을 인정하고, 총 19개 항에 달하는 묵직한 권고사항을 내놨다.
핵심 권고는 크게 세 나라를 정조준했다. 먼저 미국에는 1945년 원폭 투하의 불법성과 국가책임을 공식 인정하고, 사죄와 함께 한국인 청구인들에게 직접 배상할 것과 이를 가로막는 법적 장벽을 제거할 것을 촉구했다. 일본에는 한반도 불법 군사점령과 강제동원, 피폭자 차별에 대한 역사적 책임을 인정하고 공식 사과하는 한편, 모든 원폭피해자에게 일본인 피해자와 동등한 지원을 보장하라고 요구했다.
한국 정부를 향해서는 원폭피해자 특별법을 개정해 후손들을 포함한 피해자 전반에 대한 종합적인 지원 대책을 수립하라고 주문했다.
특히 한반도 정세와 직결된 대목이 큰 눈길을 끌었다. 재판부는 핵보유국과 핵우산 의존 국가들을 향해 "한반도의 핵 대결을 격화시켜 온 확장억제 정책과 이에 기반한 핵동맹을 폐기하라"고 일갈했다. 이어 한반도 평화협정과 북미 불가침 조약 체결을 통해 군사적 적대행위를 끝내고, 한반도 비핵화와 동북아 비핵지대를 수립할 것을 권고했다. 아울러 미국 등 모든 핵보유국이 핵확산금지조약(NPT)에 따른 핵군축 의무를 이행하고 핵무기금지조약(TPNW)에 가입해야 한다고 못 박았다.
리처드 포크 재판장은 폐회사에서 "이번 구두 심리는 '핵무기주의'에 맞서 세계 비핵화를 향한 위대한 한 걸음이 되었다"며 "이제 '핵시대'를 끝내고 '포스트 핵' 시대를 살아가자. 그것이 이곳에서 시작된 과정의 마지막 빛나는 성취가 될 것"이라고 역설했다.
11월 말 유엔본부로…'진짜 법정 소송' 향한 발걸음
민중법정의 판결은 단순한 선언에 그치지 않고 국제사회와 실제 법정을 향한 행동으로 이어진다. 조직위원회와 피해자들은 이번 예비판결문과 권고사항을 11월 말 미국 뉴욕 유엔본부에서 열리는 핵무기금지조약(TPNW) 제1차 평가회의에 공식 제출하고, 미국 정부에도 직접 전달할 계획이다.
심리에 참여한 국내외 전문가들은 이번 진술서를 발전시켜 학술지에 기고하기로 했으며, 각국 평화활동가들도 연대를 이어가기로 뜻을 모았다.
재판부는 내년 7월 최종 판결문을 발표할 예정이다. 청구인들과 평통사는 이번 민중법정의 판결을 디딤돌 삼아 실제 국내외 법정 소송 방안을 본격적으로 모색한다는 방침이다. 81년 만에 터져 나온 피해자들의 절규가 견고했던 '핵의 시대'에 어떤 균열을 일으킬지 주목된다.
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