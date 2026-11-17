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큰사진보기 ▲피해를 입고 문제를 제기한 사람은 2차 피해를 당하기 쉽다시민사회운동에서도 2차 피해를 막기 위한 노력이 필요하다. ⓒ 언스플래시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓰신 화사님은 페미니스트 예술활동가이자 폭력예방교육 전문강사로 활동하고 있습니다.

올해 시민사회 안에서 벌어진 한 사건을 지켜보며 마음이 무겁다. 위계적인 문화를 함께 돌아보자고 제안한 '다른몸들'의 활동가를 향한 공개적인 비난이 좀처럼 멈추지 않고 있기 때문이다.SNS를 통해서는 해당 활동가를 비난하는 주장들이 사실 확인이 되지 않은 채 확산되고, 편집된 관련 영상도 유포되었다. 문제 제기한 사람을 향한 비난이 또 다른 논쟁을 만들어내면서, 정작 처음 제기된 문제는 뒤로 밀려났다.지금으로서는 원 사건과 그 대응 과정에서 누가 옳고 그른지 객관적으로 판단하기 어렵다. 문제를 제기한 활동가가 요청한 조사가 이루지지 않았기 때문이다. 다만, 한 사람을 향한 지속적인 비난과 왜곡, 집단적인 공격이 이어지는 모습을 보며 참담함과 우려를 느낀다. 무엇보다 지금 필요한 것은 2차 피해로 고통받는 사람이 고립되지 않도록 살피는 일이라고 생각한다.우리는 피해를 입은 사람이 문제를 제기한 뒤 그로 인해 겪는 또 다른 어려움을 '2차 피해'라고 부른다. 2차 피해의 해악이 잘 알려졌지만, 우리 사회는 여전히 피해자에게 왜 그렇게 대응했느냐고, 왜 다른 방식으로 문제를 제기하지 않았느냐고 묻는다.사건을 제대로 판단하기 위한 질문처럼 보이지만, 문제를 제기한 사람에게 책임을 되돌리는 방식으로 작동한다. 문제 제기 방식이나 주변 사람들의 연대 방식을 문제 삼기 시작하면 어느 순간 사건의 내용은 사라지고, '그 사람이 어떻게 행동했는가'를 심판하는 데 집중하게 된다.사이버불링 문제를 지켜보며 국방부 성인지 교육에서 접한 2차 피해 예방 원칙이 떠올랐다. 현재 시행 중인 국방부의 <성희롱·성폭력 2차 피해 방지 지침>은 피해자를 비난하거나 위축시키는 행위뿐 아니라 정당한 이유 없이 피해자의 책임을 언급하거나 고충 제기의 의도를 의심하는 행위, 피해자의 인적 정보나 평판에 관한 내용을 전달하거나 악소문을 유포하는 행위 등을 2차 피해로 다룬다. 정당한 이유 없이 성희롱·성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위도 포함된다.이러한 원칙은 개인의 선의에만 기대지 않고 제도를 통해 작동한다. 국방부는 2차 피해에 대한 별도의 상담과 조사 절차를 두고 있으며, 원래 사건의 행위자가 아닌 제3자에 의한 2차 피해도 별도로 조사할 수 있도록 하고 있다.성고충심의위원회는 6명 이상으로 구성하고 외부 전문가를 2명 이상 포함하며, 특정 성이 전체 위원의 60%를 초과하지 않도록 한다. 2차 피해가 확인되면 행위자에 대한 징계 절차를 진행하고, 피해자에게 치료와 상담 등 피해 복구를 지원할 수 있도록 하고 있다. 문제 제기의 결과만이 아니라 문제를 제기한 이후 피해자에게 어떤 일이 벌어지는지도 조직이 책임지고 살피는 구조다.군과 같이 엄격한 위계질서를 가진 조직에서도 문제 제기 이후의 2차 피해를 별도로 다루는데, 우리 시민사회는 어떠한가.시민사회단체는 권력 남용을 막고 피해자를 보호하며 성평등한 조직 문화를 만들라고 오랫동안 국가와 공공기관에 요구해왔다. 하지만 정작 우리 안에서 문제가 발생했을 때 그것을 안전하게 다룰 공통의 원칙과 절차는 충분히 마련되어 있는지 돌아볼 필요가 있다. 특히 서로 다른 단체 사이에서 문제가 발생하면 법적으로 누가 상급자이고 하급자인지 명확하게 가리기 어렵고, 조직 내부의 공식적인 절차를 적용하기도 쉽지 않다.그렇다고 권력이 없는 것은 아니다. 시민사회 안에서도 오래 활동한 사람에게는 경험과 명성이 쌓이고, 그에 따라 관계망과 영향력이 커진다. 단체의 규모와 경제적 자원, 사무 공간의 유무, 언론이나 후원자와의 관계, 시민사회 안에서의 평판도 서로 다른 힘을 만들어낸다. 성별이나 연령에 따라 사회적으로 축적된 권력의 차이 역시 사라지지 않는다. 공식적인 직급이 없다는 이유만으로 서로가 평등한 관계라고 생각한다면, 오히려 이러한 보이지 않는 권력이 문제 해결 과정을 더 어렵게 만들 수 있다.그래서 '피해자 중심주의'라는 말을 다시 생각하게 된다. 피해를 주장하는 사람의 말을 검토 없이 모두 사실로 받아들이자는 뜻은 아니다. 피해자가 어떤 위치에 있었는지, 어떤 관계 속에서 일을 겪었는지, 문제를 제기한 뒤 무엇을 감당하고 있는지를 함께 살피자는 의미에 가깝다. 자신의 경험을 개인적인 상처로 남겨두는 것이 더 쉬운 사회에서, 공식적으로 문제를 제기하고 관계의 불편함까지 감수하면서 바꾸고자 한 것이 무엇인지 먼저 듣는 태도가 필요하다.사건의 핵심에 위계와 권력의 문제가 있다면 판단 과정에서 그 관계를 고려해야 한다. 특혜를 오래 누려온 사람은 자신의 언행이 다른 이에게 어떤 억압으로 작용하는지 이해하기 어려울 수 있기 때문이다. 선배 활동가에게 후배가 문제를 제기했다면 후배의 자리를 이해하는 사람이 함께 판단해야 하고, 성별에 따른 위계가 문제라면 그 권력관계를 이해하는 시선이 필요하다. 무조건 피해자의 편을 들자는 것이 아니다. 기존의 권력관계가 판단 과정에 그대로 스며들지 않도록 하자는 것이다.시민사회 안에서 영향력이 크거나 관계망이 넓은 사람의 말을 더 신뢰하는 문화 역시 돌아볼 필요가 있다. 누가 더 많은 사람을 알고 있는지, 누가 더 오래 활동했는지가 아니라 어떤 절차를 거쳐 확인된 사실인지 살펴보는 것이 중요하다. 문제 해결 과정에서 기존의 권력관계가 다시 작동해 한쪽을 고립시키거나 위계를 더욱 단단하게 만드는 일부터 막아야 한다.나는 이번 일을 비롯해 문제 제기가 나오는 사건들을 단순히 누가 옳고 누가 그른지를 가를 일로만 보고 싶지 않다. 그것이 우리가 앞으로 어떤 시민사회를 만들어갈지 묻는 계기가 되었으면 한다.후배가 선배에게 문제를 제기할 수 있는 시민사회, 여성이 남성에게 위계적인 문화를 바꾸자고 말할 수 있는 시민사회, 작은 단체가 큰 단체 눈치 보지 않고 활동할 수 있는 시민사회였으면 좋겠다. 공간과 자원을 가진 단체가 이를 자신의 특권으로 누리며 '인사' 받는 것을 당연히 여기는 것이 아니라, 공동체의 자원으로 여기고 더 고르게 나누려는 감각도 필요하다.우리가 젠더기반폭력과 성차별, 위계적인 문화에 문제를 제기하며 만들어온 변화도 결국 누군가 기존 질서에 질문을 던지면서 시작됐다. 그렇다면 지금 누군가 우리 안의 위계와 권력에 질문을 던질 때도 그 목소리를 불편한 공격으로만 받아들이지 않았으면 한다.문제를 제기한 사람을 공동체 밖으로 밀어내고 '누군가의 승리'로 사건을 끝내는 대신, 그 질문을 계기로 우리의 관계와 문화를 돌아볼 수 있어야 한다. 문제 제기에 귀 기울이고, 서로 다른 위치에서 목소리를 낼 때 안전을 보장하며, 필요한 절차를 함께 만들어가는 것. 그것이 우리가 오랜 시간 요구해온 성평등과 민주주의를 시민사회 안에서 실천하는 방법이라고 생각한다.