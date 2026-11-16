성일종 "광주 군공항 임시배치 예산안 국방위 통과"… 서산 반발

큰사진보기 ▲16일 오전 서산시청 앞에서 공군 제20전투비행단 인근 소음피해 지역 주민 60여 명이 트랙터를 앞세워 '광주 군공항 전투기 서산(해미) 추가 배치' 반대 집회를 열고 있다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲성일종 의원 ⓒ 성일종 의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲이완섭 서산시장이 16일 시청 시장실에서 국방부 관계자들과 면담을 통해 광주 군 공항 전력 분산배치에 대한 주민들의 입장을 전달했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲이완섭 서산시장 ⓒ 김선영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

광주 군공항 전력의 서산 임시 분산배치에 반대하는 주민들이 트랙터를 끌고 시청 앞에 모인 16일, 성일종 국민의힘 국회의원(서산·태안)은 관련 예산안이 국회 국방위원회 전체회의를 통과했다고 밝혔다.이완섭 서산시장은 이날 국방부 군공항이전사업단장을 만나 군공항을 내보내는 지역은 발전의 기회를 얻고 서산은 추가 피해를 떠안는 데 대한 형평성 문제를 제기하며 추진 중단과 원점 재검토를 요구했다.성 의원은 이날 자신의 페이스북에서 정부와 더불어민주당이 예산안 통과를 주도했다고 주장하며 "수십 년간 군용기 소음과 불편을 감내해 온 서산시민들을 위해 거세게 반대했지만 정부와 민주당은 끝내 귀를 닫았다"고 비판했다.그는 광주 군공항 내 미군시설 이전에 관한 협정이 마무리되지 않았고 최종 이전 완료 시점도 불확실하다고 주장했다. 이어 "일단 서산으로 전투기부터 옮겨놓고, 언제 끝날지 모르는 임시배치를 주민들에게 감내하라는 것입니까"라고 따져 물었다. 성 의원은 남은 예산심사에서 관련 예산을 저지하겠다고 밝혔다.서산시에 따르면 이 시장은 이날 시장실에서 국방부 군공항이전사업단장을 만나 "국가안보의 중요성을 모르는 것이 아니다"라면서도 "안보라는 이름으로 특정 지역의 희생을 당연시해서는 안 된다"고 말했다. 면담에는 장갑순 서산시의회 의장과 이국찬 군소음피해대책특별위원장도 참석했다.이 시장은 "어느 지역은 군공항 이전으로 발전의 기회를 얻는데, 서산은 그에 따른 추가 피해를 고스란히 떠안아야 하느냐"며 "부모가 자식에게 나눠줄 때도 공평해야 하듯 국가도 마찬가지"라고 지적했다.시는 일방적인 임시배치 추진 중단과 원점 재검토, 주민과의 실질적인 소통, 정부 차원의 종합 대책을 요구했다. 배치가 불가피하다는 입장이라면 실질적인 피해 대책과 형평성 확보 방안을 먼저 제시해야 한다고도 밝혔다. 다만 이 시장은 이러한 건의가 임시배치 수용을 뜻하지는 않는다고 선을 그었다.국방부 측은 사전 소통이 부족했다며 송구하다는 뜻을 밝혔다고 시는 전했다.면담에 참석한 이국찬 위원장은 국방부가 소통을 내세우면서도 정작 시청 앞 주민들을 만나지 않고 돌아갔다고 지적했다.이 위원장은 이날 <서산시대>와의 통화에서 국방부 측이 소통을 위해 방문했다고 밝혀 "소통하러 왔으면 여기 주민들 만나보고 와라"고 요청했다고 말했다. 그러나 사업단장은 제시할 정책안이 없어 만나도 의미가 없을 것 같다는 취지로 답했다고 전했다.이 위원장은 면담을 마친 뒤 실무진이라도 주민들을 만나고 가라고 재차 요청했지만 국방부 관계자들이 그대로 떠났다고 설명했다. 그는 정부가 주민들과 소통하지 않고 일방적으로 밀어붙이는 것 같다고 비판했다.소음피해대책위원회와 피해지역 주민들은 이날 오전 9시부터 서산시청 앞에서 추가 군 전력 배치에 반대하는 집회를 열었다. 주민들은 트랙터에 반대 현수막을 걸고 배치 계획 철회를 요구했다.앞서 지난 13일 해미면 행정복지센터에서는 소음 측정 방식과 보상 기준을 둘러싼 항의로 주민 의견수렴 절차가 중단됐다. 이어 예정됐던 광주 군공항 전력 분산배치 관련 국방부 설명회도 주민들의 반대로 열리지 못했다.한 주민은 16일 <서산시대>에 전화를 걸어 국방부에 세 가지를 물어봐 달라고 요청했다. 서산 임시배치는 언제 시작해 언제 끝나는지, 추가 피해를 입는 서산에 어떤 대책을 마련할 것인지, 주민들이 계속 반대하면 다른 기지로 배치 장소를 바꿀 계획은 없는지였다.광주 군공항건설단은 이날 <서산시대>와의 통화에서 광주 군공항을 2032년 말까지 무안으로 이전한다는 계획은 알고 있지만 다른 사업 내용은 알지 못한다고 밝혔다.본지는 정부가 지역 간 편익과 부담을 검토했는지 묻기 위해 국방부에 여러 차례 전화를 걸었으나 연결되지 않았다.