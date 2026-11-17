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큰사진보기 ▲2026학년도 10월 고3 전국연합학력평가가 실시된 20일 경기도 수원시 효원고등학교 3학년 교실에서 학생이 답안지에 이름을 적고 있다. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"형, 진짜 어려운 시험이에요. 말이 안 돼요."

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"요즘 같은 시대에 당연히 일어날 수밖에 없는 일 아니에요? 앞으로는 이런 시험이 모두 사라졌으면 좋겠어요."

"세상은 원래 불공평하다고 선생님들도 그래요. 오늘도 학원 선생님이 그랬어요."

"몇 년 뒤면 AI 렌즈도 나온다던데, 그럼 이제 공부 안 해도 되는 거 아니에요?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

최근 세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위가 드러나면서 논란이 뜨겁다. 특히 더 충격적인 것은 감독관 두 명이 지켜보는 가운데 벌어진 일이라는 사실이다. 3년 넘게 공부한 끝에 세무사 시험에 합격한 후배는 당사자가 자백하기 전부터 분통을 터뜨렸다.문제는 AI기기 활용 부정행위가 국가자격시험에 국한되지 않는다는 사실이다. 지난 10월 연세대와 서울시립대 논술고사에서도 스마트 안경을 착용한 수험생들이 적발됐다. 교육부 조사에 의하면 올해 전국 중·고등학교 내신시험에서 AI 스마트 안경 관련 부정행위 4건이 확인됐다고 한다.첨단 기술은 이렇게 빠르게 발전하는데, 이를 이용한 부정행위는 감독관의 눈썰미나 제보에 의존해 적발해야 하는 아이러니한 현실이 아닐 수 없다.더 우려스러운 것은 부정행위가 정직하게 노력한 사람의 성취마저 의심하게 만들 수 있다는 점이다.누군가의 부정행위때문에 다른 사람의 성취까지 의심받는 시대. 앞으로 이런 일이 반복된다면 수능 만점자에게도 찬사보다는 의심을 먼저 쏟아내는 사회가 될 수 있다.올해 수능을 치르는 고3 딸아이는 새벽부터 일어나 생활 리듬을 관리하며 공부하고 있다. 수능을 사흘 앞둔 딸과 AI 부정행위에 관해 이야기를 나눴다.딸아이의 반응은 뜻밖이었다. "고작 몇 명일 텐데…"라며 자신에게는 크게 상관없을 것 같다고도 했다.씁쓸했다. 세상이 불공평하다는 말을 당연하게 받아들이는 아이에게 노력의 가치를 어떻게 설명해야 할까. 정작 수능을 앞둔 딸은 달관한 듯 말했지만, 친구들은 이번 사건에 허무하다며 난리라고도 했다.딸아이 말은 단순히 시험을 보기 싫다는 의미가 아니었다. AI가 정답을 대신 찾아주는 시대에 기존 시험 방식이 언제까지 유효할 수 있겠냐는 의미라고 덧붙였다. 부정행위를 막는 것도 중요하지만, AI 시대에 무엇을 어떻게 평가해야 하는지 근본적으로 고민할 때가 아닐까.고1 아들의 말도 마음에 걸린다. 농담인지 아닌지 구분이 안 되는 말이었다. 기술이 발전할수록 아이들이 지식을 쌓아야 할 이유까지 잃어버리는 것은 아닐까 걱정스럽다.나 역시 AI 기술의 수혜자다. 회사에서 업무를 처리하거나 글을 쓰고 이미지를 생성할 때 AI의 도움을 자주 받는다. 하지만 늘 걱정스럽다. 이러다 내 능력이 조금씩 퇴화하는 것은 아닐까. 편리함에 익숙해질수록 생각하고 판단하는 능력이 약해지는 것은 아닐까.이미 사회생활을 오래 해온 나조차 이런 걱정을 하는데, 아직 배워야 할 것도, 스스로 이루어야 할 것도 많은 아이들에게 AI는 앞으로 어떤 영향을 미치게 될까. AI 활용 자체가 문제는 아니다. AI의 도움을 받아 공부하는 것과 AI가 대신 시험을 치르게 하는 것은 전혀 다른 문제다.더 걱정스러운 것은 아이들이 신기술을 대하는 태도다. 어려운 문제 앞에서 고민하고, 실패를 거듭하며 답을 찾아가는 과정 자체가 공부의 중요한 가치다. 정직하게 노력하는 것보다 편법을 활용하는 것이 더 효율적이라는 생각이 아이들 사이에 자리 잡는다면 교육의 가치는 어디에서 찾아야 할까.AI를 활용한 중대한 부정행위에 대해서는 굉장히 강력한 처벌이 필요하다고 생각한다. 이번 세무사 시험 부정행위에 대해 정부는 합격 취소와 5년간 응시 제한 등을 추진하고 있다. 서울시립대도 논술고사 부정행위자에게 3년간 응시 제한 조치를 내렸다.이렇게 명백한 부정행위에 대해서는 영구적인 응시 자격 제한까지 검토할 필요가 있지 않을까. 부정행위로 얻는 이익보다 잃을 것이 훨씬 크다는 사실 만큼은 분명히 해야 한다.세무사 시험 부정행위가 수능 전에 드러난 것은 그나마 다행이다. 크고 작은 트러블도 발생할 수 있겠지만, 이를 계기로 관리 감독을 더 철저하게 할 수 있게 됐기 때문이다. 일각에서는 수능을 연기해야 한다는 목소리도 나온다. 정작 시험을 앞둔 수험생들은 남은 공부에만 집중해도 부족한 시기에 이런 논란까지 지켜봐야 하는 상황이다.정부도 국가자격시험 전수조사와 재발 방지 대책 마련에 나섰다. 중요한 것은 일회성 대책이 아니라 새로운 기술에도 흔들리지 않을 공정한 평가 체계를 마련하는 일이다.AI 부정행위 관련 기사를 접하니, 나 역시 힘이 쭉 빠진다. 하물며 오랜 시간 자신의 꿈을 위해 공부해 온 수험생들 심정은 어떨까.이번 사건이 단순한 적발과 처벌로 끝나지 않았으면 좋겠다. 우리 사회가 시험의 공정성을 다시 세우고, AI 시대에 무엇을 어떻게 평가할 것인지 고민하는 전환점이 되어야 할 것이다.무엇보다 편법이 노력보다 앞서지 못하고, 정직하게 노력한 사람이 그에 걸맞은 평가를 받으며, 자신의 성취에 온전한 보람을 느낄 수 있는 사회가 되기를 바란다.허탈해진 수험생들이 부정행위 논란에 휘둘리지 않고, 자신이 쏟아온 시간과 노력을 끝까지 믿었으면 한다.