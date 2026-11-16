통신 차단 불가능? 양육자단체들 "AI 기업에 공조 요청하라"

대학수학능력시험(수능) 부정행위를 막기 위한 통신사 전파 차단이 사실상 불가능해진 상황에서 양육자단체들이 "국가는 인공지능(AI) 기업들에 공조를 요청하라"라고 요구했다. 오는 19일 치르는 수능 3일을 앞두고서다.
"AI 기업에 공조 요청, 문제 풀이 제한하고 기록 보존해야"
평등교육실현을위한전국학부모회와 전국혁신교육학부모네트워크는 16일 오후 낸 공동 성명에서 최근 교육부가 내놓은 수능 부정 대응책에 대해 "올해 수험생은 무엇인가, 제도의 공백을 온몸으로 견디는 실험의 대상인가"라고 비판하면서 "국가는 '다 막을 수 없다'라는 체념을 거두고 모든 수단을 동원하라. 수능 당일, 가용한 모든 탐지 장비와 전문 인력을 즉시 투입하라"라고 요구했다. "'내년 검토'가 아니라 '올해 시행'이어야 한다"라는 것이다.
이어 두 단체는 "국가는 강력한 통제력을 가지고 AI 기업들에 공조를 요청하라"라면서 "시험 시간 동안 수능 문항의 인식과 풀이 응답을 제한하고, 관련 이용 기록을 보존해 수사에 협조하도록 해야 한다"라고 강조했다. 그러면서 "AI 안경을 비롯해 AI 기능을 갖춘 기기를 제조·유통하는 기업들 역시 이 공조에서 예외일 수 없다"라고도 했다.
또한 두 단체는 "문제를 드러내는 일과 공포를 증폭하는 일은 다르다. 지금 언론과 정치권, 온라인 공간, 그리고 일부 사교육 시장에서 흘러나오는 말들은 문제 제기의 선을 넘어 수험생의 마음을 흔드는 수사가 되고 있다"라면서 "수험생을 불안으로 몰아넣는 말들을 거두어 달라"라고 요구하기도 했다.
이번 사태의 원인에 대해 두 단체는 "관료적 무능, 기술 진보를 통제하지 못한 국가의 방임"이라면서 "국가는 이를 인정하고, 제도가 존치되는 기간 동안 응시생들이 입을 피해를 최소화하는데 모든 책임을 다해야 한다"라고 강조했다.
교원단체도 "교육부가 안일한 판단, 준비 부족"
교원단체인 한국교원단체총연합회도 이날 낸 논평에서 "교육부가 여전히 육안 확인에 크게 의존하는 대책 이상을 제시하지 못하고 있다가 수능을 불과 이틀 앞두고 18일 추가 대책을 발표한다는 데 안타까움을 느끼지 않을 수 없다"라면서 "교육부의 안일한 판단과 준비 부족으로 성실히 노력한 수험생들이 피해를 떠안아서는 안 된다"라고 짚었다. 그러면서 이 단체는 "성실하게 감독한 교원에 대한 구체적인 면책 기준을 마련하고 관련 민원과 분쟁은 교육 당국이 직접 책임지고 대응해야 한다"라고 강조했다. (관련 기사: AI 새 부정 수법, 수능 대응책엔 없어... "대입 평가방식도 바꿔야"
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이날 실천교육교사모임도 성명에서 "수능 감독 교사들은 언제 터질지 모를 부정행위 시비와 사후 책임, 민원에 대한 극심한 압박감에 시달리고 있다"라면서 "전담 보안 인력 증원과 감독관 법적 보호 장치 마련을 통해 시험 감독 교사의 과도한 부담과 책임을 덜어줄 실효성 있는 방안을 즉각 발표하라"고 요구했다.