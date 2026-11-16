여주·양평 시민사회단체·농민들 "김선교, 농민 불안 이용 정치 중단해야"

큰사진보기 ▲여주·양평 지역 시민사회단체와 농민들이 국민의힘 김선교 국회의원을 향해 농지전수조사와 농협법 개정 문제를 정치적 공방 수단으로 활용하지 말고 농민 보호를 위한 실질적인 대책을 제시해야 한다고 촉구했다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲여주·양평 지역 시민사회단체와 농민들이 국민의힘 김선교 국회의원을 향해 농지전수조사와 농협법 개정 문제를 정치적 공방 수단으로 활용하지 말고 농민 보호를 위한 실질적인 대책을 제시해야 한다고 촉구했다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

여주·양평 지역 시민사회단체와 농민들이 국민의힘 김선교 국회의원을 향해 농지전수조사와 농협법 개정 문제를 정치적 공방 수단으로 활용하지 말고 농민 보호를 위한 실질적인 대책을 제시해야 한다고 촉구했다.양평녹색당과 양평뭐해, 여민동락, 조국혁신당 여주양평지역위원회 등은 16일 오전 김 의원의 양평 사무실 앞에서 '김선교 의원 농업정책 괴담 유포 규탄대회'를 열고 농업 현안에 대한 책임 있는 입장 표명과 공개 토론을 요구했다.참가자들은 김 의원이 지역 곳곳에 게시한 '졸속·파탄 농지조사, 농민은 피눈물 난다!'라는 내용의 현수막과 국민의힘의 농협법 개정안 반대 입장을 비판하며, 농민 불안을 자극하는 정치적 주장보다 현실적인 대안을 제시해야 한다고 했다.이들은 "정부 정책을 비판하는 것은 국회의원의 권리이자 역할"이라면서도 "농민의 생존권이 걸린 사안을 근거 없는 공포 조성이나 정치적 유불리에 활용해서는 안 된다"고 밝혔다.이날 사회를 맡은 조주연 양평뭐해 대표는 농지전수조사와 관련한 김 의원의 현수막 내용을 정면으로 비판했다.조 대표는 "지난 5월 국회 본회의에서 농지전수조사의 법적 근거를 보완하고 농지처분명령 관련 규정을 강화하는 농지법 개정안이 통과됐고, 김 의원도 찬성표를 던졌다"며 "국회에서는 찬성해 놓고 지역에서는 농민이 피눈물을 흘린다고 주장하는 것이 과연 책임 있는 정치인지 묻고 싶다"고 말했다.이어 "자신이 찬성한 법의 집행 과정에서 문제가 발생했다면 그 원인을 국민에게 설명하고 해결책을 제시하는 것이 국회의원의 도리"라며 "농민들의 불안을 자극하는 현수막 정치보다 실질적인 대책 마련이 우선돼야 한다"고 강조했다.이행강제금 논란에 대해서도 "농지가격의 25%에 해당하는 이행강제금은 이번 농지전수조사로 새롭게 도입된 제도가 아니라 기존 농지법에 규정된 제도"라며 "농지 처분명령을 정당한 사유 없이 이행하지 않는 경우 등에 적용되는 것으로, 조사 대상 농민 모두에게 일괄적으로 부과되는 것은 아니다"라고 설명했다.다만 참석자들은 농지법 개정안에 찬성한 것과 별도로 정부의 조사 방식이나 집행 과정에 대한 비판은 가능하다며, 향후 농민 피해를 최소화할 수 있는 보호 장치 마련이 필요하다고 주장했다.자유발언에 나선 두물머리 농민 최요왕씨는 농지전수조사의 취지 자체는 실경작자 보호에 있다고 강조했다. 최씨는 "농지가 투기 수단으로 변질되면서 청년농과 실제 농사를 짓는 농민들이 농지를 확보하기 어려워지고 있다"며 "반면 농촌 고령화와 인구 감소로 휴경지는 늘어나고 있는 것이 현실"이라고 말했다.이어 "농지의 소유와 이용 실태를 정확히 파악하는 것은 필요하지만, 관행적으로 이뤄진 임대차나 불가피한 사정으로 법을 위반한 농민들에게 과도한 피해가 발생해서는 안 된다"며 "실제 농민을 보호할 수 있는 제도적 보완 장치가 함께 마련돼야 한다"고 밝혔다.이훈 조국혁신당 여주양평지역위원장은 농협법 개정 논란과 관련해 농민 조합원의 참여 확대와 농협 운영의 투명성 강화를 주장했다. 이 위원장은 "농협중앙회장 조합원 직선제와 독립적인 감사기구 설치는 농민의 권리를 확대하고 조직 운영의 민주성을 높이기 위한 방안"이라며 "농협 개혁은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라고 말했다.특히 "김 의원 또한 지난 4월 독립이사 도입과 감사기능 강화를 골자로 한 농협법 개정안을 대표 발의한 바 있다"며 "농협 개혁의 필요성을 인정했다면 현재 논의 중인 개정안과 어떤 차이가 있는지 농민들에게 공개적으로 설명해야 한다"고 요구했다.정영숙 양평녹색당 운영위원과 조주연 대표는 이날 공동성명을 통해 김 의원에게 ▲농지전수조사 관련 현수막 내용의 근거와 실제 피해 규모 공개 ▲농협법 개정안 간 차이 및 입법 협의 과정 설명 ▲농민 보호를 위한 특별조치법 심사와 농지법 개정 논의 참여 ▲농지은행·임차농·고령농 지원 예산 확보 계획 공개 ▲여주·양평 농민과 주민이 참여하는 공개 정책토론회 개최 등 5개 사항을 요구했다.참가자들은 "김선교 의원은 국민의힘 소속 정치인이기 이전에 여주·양평 주민을 대표하는 국회의원"이라며 "농민의 불안을 키우는 정치가 아니라 농민의 삶을 바꾸는 정치를 해야 한다"고 강조했다. 이어 "농협의 주인은 농민이고 농지는 농사짓는 사람을 위한 것"이라며 "농민의 눈물을 말하려면 그 눈물을 닦을 대책부터 내놓아야 한다"고 촉구했다.