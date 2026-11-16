정부, 최근 3~5년 세무사 합격자 성적 재점검 나서

큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 박정훈 국민의힘 의원이 제시한 세무사 자격시험에서 AI 첨단기술을 악용한 부정행위 수법 관련 자료를 살펴보고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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정부가 최근 3~5년간 세무사 시험 최종합격자의 성적을 재점검하기로 했다. 올해 세무사 자격시험에서 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 사실이 드러난 것에 따른 조치다. 또 부정행위를 인정한 한아무개씨에 대해서는 시험 무효와 향후 5년간 응시자격 정지를 위한 행정절차에 착수했다.재정경제부는 16일 국세청, 한국산업인력공단과 함께 '세무사 시험 부정행위 대응 태스크포스(TF)' 첫 회의를 열고 이 같은 내용의 대응 방안을 마련했다고 밝혔다.우선 국세청이 세무사법에 따라 한씨의 시험을 무효로 하고 5년간 세무사 시험 응시자격을 정지하는 처분 절차를 시작했다. 이를 위해 행정절차법에 따른 청문 사전통지를 실시했고, 청문 절차를 거쳐 최종 처분 여부를 결정할 예정이다.시험 운영을 맡은 한국산업인력공단도 한씨에 대해 업무방해 혐의로 형사 고소 절차를 진행하고, 경찰 수사에 적극 협조하기로 했다. 추가 부정행위 의혹이나 관련 제보가 접수될 경우 별도의 사실관계 조사도 추진한다.특히 정부는 이번 사건을 계기로 과거 세무사 시험까지 조사 범위를 확대하기로 했다. 산업인력공단은 최근 3~5년간 세무사 시험 최종합격자의 성적을 대상으로 개인별, 과목별 점수 분포 등을 분석해 특이사항이 있는지 재점검할 계획이다. 이 과정에서 부정행위가 의심되는 사례가 발견되면 정밀 조사에 나선다는 방침이다.이와 함께 산업인력공단은 신종 전자·통신기기에 대한 확인 절차를 보완하고 시험 감독위원 교육을 강화하기로 했다. 부정행위 제보센터를 새로 설치하고, 시험장 폐쇄회로(CC)TV 확대와 전파탐지기 도입도 추진한다.정부는 이 같은 내용을 담은 시험 관리·감독 강화 종합대책을 마련해 내년 세무사 시험부터 적용할 예정이다. 재경부는 이와 별도로 한국세무사회와 민간 전문가들에게 시험 과목과 시험 방식 등 세무사 자격시험 제도 전반의 개선 방안에 대한 의견도 받기로 했다.재경부 관계자는 "현재 진행 중인 부정행위 사건 대응뿐 아니라 추가 부정행위 의심 사례들을 조사하며, 재발 방지 방안 등을 면밀히 추진해나갈 예정"이라고 밝혔다. 이어 "성실하게 노력한 수험생들이 피해를 보거나 세무사 시험 제도의 신뢰가 훼손되는 일이 결코 발생하지 않도록 시험 운영에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.