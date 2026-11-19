큰사진보기 ▲영화 <페일 웨이브즈>를 연출한 추경엽 감독. ⓒ 추경엽 제공 관련사진보기

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"본래 가제는 '외로운 사람들'이다. 이정선 님의 노래 제목에서 따온 것이다. 제가 어려울 때 힘을 많이 받았던 노래다. 영화 일은 작품과 작품 사이를 어떻게 보내느냐가 중요한데 좋아하는 걸 못 하게 되니 상실감이 컸던 것 같다. 위기를 뚫고 나가기 위해서라도 장편 영화를 직접 만들어야겠다는 생각이었다.

2022년 10월에 슬라보미르 이지악 촬영감독의 수업을 들으러 폴란드를 다녀온 적 있다. 크시시토프 키에슬로프스키 감독님과 오래 작업한 분이다. 그때도 일흔이 넘으셨던 때였는데, 그 얘길 하시더라. 크시시토프 감독님은 필름 세대인데, 그날그날 촬영을 마칠 때마다 전날 찍었던 걸 확인한다고. 편집과 음악까지 생각하며 보시는 건데 그래서 나중에 촬영을 마칠 때면 이미 영화가 완성돼 있었다고 한다."

큰사진보기 ▲영화 <페일 웨이브즈> 촬영 현장. ⓒ 추경엽 제공 관련사진보기

"음악감독님과는 평창 패럴림픽 때 인연이 됐다. 제가 시나리오를 보여드리지 않고 대략적인 설명만 드렸다. 제가 찍은 장면을 보여드리면 거기서 느낀 바를 음악으로 표현해달라 부탁했다. 관객이 좀 더 능동적으로 참여하는 작품이길 원했거든. 영화엔 카이슌에게 유해를 바다에 뿌려달라고 부탁한 친구가 누구였는지 나오지 않고, 그가 왜 이혼했는지도 설명하지 않는다. 인물의 과거를 모두 설명하기보다 관객이 각자의 경험과 감정으로 빈자리를 채우기를 바랐다.

촬영 일을 하다 보면 정말 많은 곳을 다닌다. 겨울 바다를 그렇게 혼자 보는 분들이 많더라. 근데 영화로 겨울 바다를 담아낸 작품이 별로 없는 것 같았다. 이명세 감독님의 <지독한 사랑> 외에 딱 떠오르는 영화가 없었다. 1990년대에서 2000년대 초반까지 제가 좋아했던 영화들이 대사가 적고 이미지와 사운드로 스토리텔링하는 작품이더라. 사실 좋아하는 걸 하기 위해선 발악하고 좇아야 하는 시간이 필요하다. 그것 때문에 힘들었던 사람들이 위로받았으면 하는 마음을 영화에 담으려 했다."

큰사진보기 ▲영화 <페일 웨이브즈> 촬영 현장. ⓒ 추경엽 제공 관련사진보기

"우효광 배우는 한국에선 예능 프로로만 알려졌잖나. 사석에서 보니 그 배우가 가진 우수에 찬 눈빛이 너무 좋더라. 본인도 이런 예술 영화가 처음이었다며 너무 재밌어했다. 그리고 영화에서 제가 제일 좋아하는 순간이 진주가 한국말로 자신을 버리고 떠난 남자를 떠올리며 '의리 없는 새끼'라고 하는 대목이다. 잠수 이별을 당한 캐릭터인데, 제가 이쪽 일을 하며 겪은 여러 관계자를 떠올리며 넣었다(웃음).

한국 사회만의 문제인지 모르겠지만, 점점 의리를 지키지 않는 사람들이 많아진다는 생각이다. 프리랜서 입장에선 더욱 당하기 쉽다. 그래도 전엔 관계를 맺고 끊는 것에 대해 빈말이라도 설명하고 뭔가 노력이라도 했다면, 요즘은 그것도 없어지는 추세랄까."

"윤경호 배우와는 친구 사이다. 우리 또래들이 한 3년 전에 다들 힘들었거든. 이 영화를 촬영하고 나서 경호 배우는 승승장구해서 너무 다행이다. 대중이 그를 보면 그냥 코믹하거나 무섭거나 장르 연기로 생각하실 텐데, 누구보다 이타적이고 남 생각을 많이 하는 친구다. 이상희 선배도 그가 소개해줬다. 마침 영화 후반부에 현자나 부처님 같은 이미지의 어른이 필요했는데 윤 배우 덕을 봤다. 이상희 선배는 <호프>를 한창 찍을 때였는데, 그 틈에서 강원도까지 와주셔서 도움을 주셨다."

큰사진보기 ▲영화 <페일 웨이브즈> 촬영 현장. ⓒ 추경엽 제공 관련사진보기

"이 영화를 찍은 2년 전에도, 개봉을 앞둔 지금에도 한국영화 산업은 나아지지 않았지만 영화를 계속하고 싶다는 마음 때문에 독립 배급이라는 방식을 택했다. 그때 영화를 찍지 않았다면, 아마 전 지금 영화계에 없었을 수도 있다. 계속 영화 관련 일을 해온 것도 좋아하는 사람들과 현장에 있는 기억이 너무 행복해서다. 제가 죽는 순간에 인생의 몇 장면을 떠올린다면 <페일 웨이브즈> 쫑파티 때일 것이다.

제 경험에 국한해서 말씀드렸지만, 연기자든 다른 분야 종사자든 자신이 좋아하는 걸 하는 사람들에게 위로가 되는 작품이었으면 한다. 극장이라는 공간에서 큰 화면, 좋은 사운드를 들을 수 있는 경험을 제공하고 싶다. 앞으로 촬영을 계속하든, 또 다른 연출을 하든 영화인으로 살아남고 싶은 욕망이 더욱 강해졌다."

촬영감독으로 15년 넘게 현장을 지켜온 추경엽 감독은 2023년 11월경 촬영을 준비하던 드라마 편성이 무산됐다는 통보를 받았다. 유명 배우의 캐스팅까지 이뤄진 상태였다. 추 감독은 "코로나19 팬데믹 이후 이어진 업계의 어려움이 작품에도 영향을 미쳤다"고 설명했다. "이런 작품을 만나려고 지금껏 여러 시련을 겪었나 싶었을 정도로 좋아했던 작품"은 그렇게 끝내 제작되지 못했다.그렇게 드라마가 무산되자 그는 자신을 기다려준 스태프들과 장편영화 제작에 나섰다. 현장의 부름을 기다리며 생계를 이어가는 동안에도 놓지 않았던 연출의 꿈이었다. 그 결과물이 내년 개봉을 목표로 하는 영화 <페일 웨이브즈>다.영화는 이혼 후 친구의 유해를 뿌리러 한국의 바다를 찾은 카이슌(우효광)의 1박 2일을 따라간다. 동틀 무렵 거친 파도 앞에 선 그가 여러 사람과 스치고 만나며 겪는 감정의 변화가 이야기의 중심이다. 사건의 전개보다 인물의 정서에 집중하며, 겨울 바다의 풍광과 음악으로 이를 전한다.서울 용산의 한 카페에서 12일 오전 만난 추 감독은 '상실감'이라는 표현을 썼다. 영화 <지슬>과 <꿈의 제인>의 조명, <이타미 준의 바다>의 촬영, 드라마 <그린마더스클럽>의 촬영과 조명을 맡아온 그는 <초록밤>으로 2021년 부산국제영화제 CGK촬영상을 받았다. 그렇게 경력을 쌓아온 그에게도 업계의 불황은 큰 두려움이었다. "그간 써놨던 여러 시나리오 중 돈이 많이 들지 않으면서도 하고 싶었던 걸 해보자"는 생각에 집어 든 게 지금의 영화였다고 한다.지금으로 치면 촬영한 장면을 매일 확인하며 편집과 음악까지 구상하는 방식이다. 광고와 다큐멘터리 작업을 경험해 온 추 감독은 이번 영화에도 그 방식을 적용했다고 말했다. 2024년 1월 초 본격적인 제작 준비에 들어가 촬영과 편집까지 두 달 만에 마쳤다. 사전 기획부터 촬영, 편집까지 총 2개월이 걸렸다. 음악도 중요한 역할을 했다. <초록밤> 등 여섯 편에서 추 감독과 호흡을 맞춘 나가시마 히로유키 음악감독이 이번에도 참여했다.중국어 대사가 중심을 이루는 설정에는 세계 여러 곳을 여행했던 경험도 영향을 미쳤다. 추 감독은 "'사랑해' 같은 낯간지러운 말도 외국어로 들으면 다른 느낌으로 다가온다"며, "언어의 차이를 통해 관객에게 상상의 여지를 주고 싶었다"고 설명했다.배우 우효광과 함께 이 작품에 낯익은 배우들이 대거 등장한다. <살목지>에서 로드뷰 귀신을 연기한 설윤지는 카이슌과 공항까지 동행하는 진주 역을 맡았다. 윤경호와 장혜진, 이상희도 출연해 힘을 보탰다.이어 그는 "이 영화가 시작될 수 있었던 게 장혜진 선배 덕"이라 강조했다. 추 감독에 따르면 장혜진은 드라마 제작이 무산됐다는 소식을 듣고 먼저 연락해 식사를 대접했다. 그 자리에서 새 영화의 구상을 들은 뒤에는 투자자를 소개했다. 추 감독은 "한 피부과 원장님이셨는데 그분의 투자가 이 영화의 마중물이 됐다"고 전했다.허진호 감독의 <8월의 크리스마스>를 보고 영화 일을 꿈꾸던 학생은 촬영과 조명을 맡는 중견 영화인이 됐다. 단편 연출 경험도 쌓아온 그는 첫 장편을 완성하며 "더욱 영화를 하고 싶다는 마음을 먹게 됐다"고 말했다.