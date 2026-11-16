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연재3040여성 생활습관 코칭기  |  19화
26.11.16 17:46최종 업데이트 26.11.16 17:46

배가 부른데 손 멈추지 않는 이유, 5년 만에 알았습니다

폭식의 원인은 배고픔이 아니라 공허함

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"배가 부르고 속이 좀 안 좋아지려고 했던 것 같아요. 근데 그럴 때는 보통 안 먹잖아요. 근데 저는 반대예요. 과자나 디저트를 계속 먹는 거예요. 저도 왜 그러는지 모르겠어요."

저는 9년간 간호사로 일했고, 지금은 30~40대 여성의 식습관과 생활 습관을 1:1로 코칭하고 있습니다. 위의 말은 제게 코칭을 받는 30대 여성 E씨가 한 말입니다.

시작은 평범한 다이어트였습니다. 식사를 기록하고, 스스로를 돌아보는 평범한 루틴이었죠. 저는 그때만 해도 몰랐습니다. 이 기록 속에서, E씨를 5년째 붙잡고 있던 패턴이 드러나게 될 줄은...

스트레스 없는데...

자꾸 손이 가는 디저트. (해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.)
자꾸 손이 가는 디저트. (해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) ⓒ miksbaum on Unsplash

"뭔가 공허한 느낌이 들었어요. 분명 배는 불렀는데 뭔가 채워지지 않는 것 같았어요."
저는 물었습니다. 어제 뭔가 힘든 일이 있으셨나요, 혹시 신경 쓰이는 일이 있으셨나요?

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"아니요, 특별한 일은 없었어요."

이 대답이 중요했습니다. 스트레스도, 다툼도, 나쁜 일도 없었습니다. 저녁 식사는 맛있었고 기분도 나쁘지 않았습니다. 그런데도 E씨는 배가 불러오는 순간에도 손을 멈추지 못했습니다.

"먹다가 좀 배가 부르는 순간이 있었는데, 그냥 계속 먹었어요."

저는 이 지점에서 멈췄습니다. 배고픔도 아니고, 스트레스도 아니고, 그렇다고 딱히 슬픈 일이 있는 것도 아닌데, 왜 손이 멈추지 않았을까요.

다른 분들은 적어도 자기가 왜 먹는지는 압니다. 억울해서, 화가 나서, 불안해서. 그런데 E씨는 이유를 찾을 수가 없었습니다. 아무 일도 없었으니까요. 그 '이유 없음'이 오히려 가장 큰 문제였습니다. 원인을 모르니 손쓸 방법도 보이지 않았거든요.

저는 간식을 줄이라거나 식사량을 조절하라고 말씀드리지 않았습니다. 대신 이렇게 여쭤봤습니다.

"오늘 저녁, 먹기 전에 딱 10초만, 지금 배가 고픈 건지 아니면 뭔가 다른 게 비어 있는 건지 한번 물어봐 주시겠어요?"라며 답을 몰라도 괜찮다고 말씀드렸습니다. 그 질문을 스스로에게 던지는 것 자체가, 자동으로 손이 나가던 순간에 아주 작은 틈을 만들어주기 때문입니다.

그리고 한 가지를 더 부탁했습니다. 손이 가려는 순간, 바로 먹지 말고 딱 15분만 다른 걸 해보자고요. 따뜻한 물로 손을 씻어도 좋고, 좋아하는 노래를 한 곡 들어도 좋다고 했습니다. 참는 게 아니라 미뤄보는 거였습니다. 그 15분 사이에 몸이 보내는 신호가 다시 해석되는 경우가 많았거든요.

"양치 하고 나니까 생각보다 그렇게 안 먹고 싶더라고요"라고 E씨가 처음으로 보낸 말입니다. 며칠 뒤 E씨에게서 초콜릿을 한입 먹었다며 "저는 사실 단 걸 그렇게 좋아하지 않는 것 같아요"라고 메시지가 왔습니다.

5년 동안 E씨는 스스로를 디저트를 끊지 못하는 사람이라고 생각해왔습니다. 그런데 그 5년 내내, 사실은 단맛 자체를 그렇게까지 원했던 게 아니었던 거예요. 원했던 건 단맛이 아니라, 그 순간 채워지지 않은 다른 무언가였습니다.

그 사실을 알아챈 순간부터 단 걸 마주하는 태도가 조금씩 달라지기 시작했습니다. 한때는 멈출 수 없었던 단맛이, 이제는 한입이면 충분한 것이 되어 있었습니다. 모두가 잠든 밤 혼자 있는 거실, 할 일이 끝나고 갑자기 생긴 빈 시간, 약속 없는 주말 오후. 저는 이런 순간들이 E씨에게 가장 위험한 시간대라는 걸 알게 됐습니다.

E씨가 진짜로 채우려던 건 배가 아니라 연결이었거든요. 허전함이라는 느낌 뒤에는 보통 외로움이나, '이렇게 사는 게 맞나' 싶은 무의미함이 숨어 있습니다. 그런데 정작 그 감정은 스스로 알아차리기가 어렵습니다. 슬픔처럼 뚜렷하지도 않고, 그냥 텅 빈 느낌으로만 다가오거든요.정체를 모르니까 몸은 가장 빠른 해석을 내려버립니다. '뭔가 채워야겠다. 먹으라는 신호다.'

이유를 찾았다고 공허함이 사라지는 건 아닙니다. 여전히 채워지지 않는 순간은 찾아옵니다. 그런데 이전처럼 행동으로 이어지지 않는 이유는, '알아차림' 그 자체가 처방되기 때문입니다.

E씨가 바뀐 건 공허함의 이유를 다 알아낸 게 아니었습니다. "아, 나 지금 또 채워지지 않는 느낌이 드는구나"라고 그저 그 순간을 알아차리는 것, 그거 하나였습니다. 폭식은 여전히 있습니다. 완벽하게 사라지지 않았습니다. 하지만 이제 그 공허함이 올 때마다 E씨는 압니다.

"아, 이거 내 패턴이네"라는 걸 아는 것만으로, E씨는 이제 예전과 다른 사람입니다. 더 이상 왜 자꾸 먹는지 몰라서 자신을 탓하지 않습니다. 배가 고픈 건지, 혼자인 건지 먼저 물어보는 법을 배운 사람이 됐을 뿐입니다.

혹시 분명 배가 불렀는데도 자꾸 손이 가는 밤이 있다면, 한 번쯤 물어봐 주세요. 지금 비어 있는 게 위장인지, 아니면 다른 무언가인지. 답을 못 찾아도 괜찮습니다. 물어보는 그 순간이, 이미 자동으로 손이 나가던 패턴을 멈추는 시작이니까요.

덧붙이는 글 | 기사는 추후 다른 글이나 콘텐츠로도 활용될 수 있음을 밝힙니다.


#감정적섭취#다이어트#폭식

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이혜인 (hyein2694) 내방

나를 조절하는 힘에 대한 이야기를 합니다 "다이어트는 결국 감정조절이 전부입니다" 간호사, 헬스트레이너, 1인기업 대표로서 살아가는 과정에서 겪는 다양한 사람들에 대한 이야기와 그 속에서 느끼는 것들을 이야기하고 있어요

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