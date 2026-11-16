국민의힘, 대구 남구의회 의장에게 탈당 권고

큰사진보기 ▲국민의힘 대구시당. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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국민의힘 대구시당이 지난 7월 의장단 선거에서 당내 결정에 따르지 않았다는 이유로 남구의회 김재겸 의장과 함광식 부의장에게 '탈당 권고' 중징계를 의결했다.대구시당 윤리위는 두 의원이 의원총회 선출 결과에 불복하고 '타당과 야합'해 해당 행위를 했다고 밝혔지만 두 의원은 물론 '야합'의 당사자로 지목받고 있는 더불어민주당 대구시당이 반박하면서 논란이 이어지고 있다.국민의힘 대구시당 윤리위원회(위원장 신봉기)는 지난 15일 제3차 회의를 열고 김 의장과 함 부의장에게 각각 탈당권고 징계를 내렸다. 윤리위는 두 의원이 의장단 선출 과정에서 정당한 이유 없이 의원총회 선출 결과에 불복하고 다른 정당과 야합하는 등 해당행위와 당헌·당규 위반행위를 했다고 판단했다.갈등은 지난 7월 출범한 제10대 남구의회 전반기 의장단 선거에서 시작됐다. 당시 국민의힘 대구 중·남구 당원협의회에서는 의장 후보를 놓고 김재겸 의원과 성윤희 의원 사이에 이견이 있었다. 당협 측은 의원총회를 통해 성 의원을 의장 후보로 결정했다는 입장이지만, 실제 남구의회에서 무기명투표로 진행된 선거에서는 김 의원이 의장에, 함광식 의원이 부의장에 각각 당선됐다.이에 국민의힘 중·남구 당협은 두 의원이 당내에서 결정된 후보를 따르지 않고 야당과 협력해 의장단에 당선됐다며 대구시당에 징계를 요청했다. 대구시당 윤리위는 지난 10월 28일 징계 절차를 개시하고 11월 9일 두 의원의 소명을 직접 들은 데 이어 15일 세 번째 회의에서 징계를 확정했다.하지만 김 의장은 당협이 주장하는 의원총회의 성립 과정부터 문제를 제기했다. 김 의장은 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "사전 공지도 없이 소집된 당협 회의에서 당협위원장(김기웅)이 아닌 사무국장이 갑자기 의원총회를 진행하려 했다"며 "이를 정식 의원총회로 볼 수 있는지 의문"이라고 말했다.김 의장은 "사무국장이 특정인을 의장으로 만들려는데 대해 반대한다는 말을 하고 먼저 나왔다"며 "민주당 의원들과 야합을 했다는 주장도 사실이 아니다. 무기명 비밀투표를 통해 의장에 선출됐다"고 덧붙였다.그는 이날 SNS를 통해서도 "저는 떳떳하다. 야합도, 자리에 대한 어떠한 조건도 없이 동료 의원들의 투표로 당당하게 의장에 선출되었다"며 "오랜 세월 헌신해 온 당의 결정이 서운하지만 받아들이겠다. 수용은 침묵이 아니다"라고 말했다. 그러면서도 탈당계를 제출하고 남은 임기 동안 의정활동에 충실하겠다는 뜻을 밝혔다.함광식 부의장은 "당협에서는 의원총회라고 하지만 그냥 간담회였다. 의원총회라면 회의록도 있어야 되는 것 아닌가"라며 "사무국장이 처음부터 개입해 특정인을 의장으로 만들려는데 대해 처음부터 반대했다"고 밝혔다.함 부의장은 "국회의원도 아닌 사무국장이 특정인을 의장으로 찍으라고 해 동의할 수 없다고 여러 차례 말했다"며 "당의 결정에 아쉬움이 있다. 이의신청을 할 것인지 하루이틀 고민한 후 결정하겠다"고 말했다.국민의힘 윤리위원회 규정에 따르면 탈당권고를 받은 당원이 의결 통지를 받은 날부터 10일 이내에 탈당신고서를 제출하지 않으면 별도의 윤리위 의결 없이 제명된다.국민의힘 윤리위의 결정과 관련 더불어민주당 대구시당은 주경민 대변인(남구의원) 명의의 논평을 통해 "민주당 의원들의 독립적인 의사결정을 야합으로 매도한 데 대해 깊은 유감을 표한다"며 국민의힘 윤리위를 비판했다.민주당은 지방자치법에 따라 지방의회 의장단은 의원들의 무기명투표로 선출된다는 점을 강조했다. 그러면서 "민주당 의원들은 각자의 판단에 따라 정당한 표결권을 행사했을 뿐"이라며 "국민의힘은 민주당 의원들의 어떠한 행위가 야합에 해당한다는 것인지 명백한 근거부터 제시해야 한다"고 주장했다.이어 "국민의힘 소속 의원들에 대한 징계 여부와 그 사유는 국민의힘 스스로 판단하고 책임질 문제"라며 "당내 정치적 갈등을 설명하는 과정에서 아무런 근거 없이 민주당을 야합의 상대방으로 지목하는 것은 책임 있는 공당의 태도가 아니다"라고 비판했다.