벌금 5700달러에 면허 정지... 호주 퀸즐랜드가 칼 빼 든 이유

큰사진보기 ▲단 한 잔의 술이라도 운전대를 잡는 순간, 그것은 실수가 아니라 범죄입니다. ⓒ Pixabay 관련사진보기

AD

"음주운전? 음주 단속 있으니 대안을 준비하세요."(Drink Driving? RBT means you need a plan B)퇴근길 도로 위 대형 전광판에 붉은 글씨가 깜빡인다. 호주 퀸즐랜드주에 살면서 운전대를 잡을 때마다 마주치는 익숙한 경고다. 그런데 오는 12월 1일부터는 이 경고의 무게가 한층 더 무거워진다.호주 공영방송 ABC와 퀸즐랜드 주정부 발표에 따르면, 술과 약물을 함께 복용한 상태로 운전하다 적발될 경우 최대 5699호주달러(514만 원)의 벌금과 최소 3개월의 면허 정지 처분을 받게 된다. 약물 운전만 단독으로 걸려도 최대 벌금이 4835달러(436만 원)로 뛰고, 면허 정지 기간 역시 최소 2개월로 늘어난다.브렌트 미켈버그 퀸즐랜드 교통부 장관은 계속 늘어나는 도로 위 사망사고를 지적하며 "위험한 운전 행위는 결코 용납될 수 없다는 분명한 메시지를 보내기 위한 조치"라고 못 박았다. 단순 실수가 아니라 잠재적 살인 행위로 보겠다는 선언에 가깝다.실제로 이곳에서는 위험운전으로 타인을 숨지게 하거나 중상을 입힐 경우, 가중 요건에 따라 최고 16년에서 25년의 징역형까지 선고할 수 있도록 법으로 엄격히 다스리고 있다.태평양 건너 이곳의 음주운전 강력 규제에 대한 뉴스를 접하던 날, 고국에서 날아온 소식 하나가 유독 씁쓸하게 다가왔다. 지난 11월 14일 새벽, 서울 마포구에서 배우 고경표가 만취 상태로 운전대를 잡았다가 도로 위 청소차를 들이받았다는 기사였다.당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준(0.08%)의 두 배에 가까운 0.150%. 새벽 어둠 속에서 묵묵히 거리를 치우던 60대 노동자가 부상을 입었다. 무엇보다 2023년 도로교통공단 교통사고 예방 홍보대사로 나서 음주운전의 위험성을 직접 경고했던 이력이 알려지면서 허탈감은 더 컸다.한국 역시 윤창호법 시행 이후 법 조항 자체는 꽤 무거워졌다. 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률에 따라 음주운전으로 사람을 다치게 하면 1년 이상 15년 이하의 징역, 숨지게 하면 무기 또는 3년 이상의 징역까지 가능하다.하지만 법 조항과 현실의 판결문 사이에는 여전히 깊은 골이 패어 있다. '초범이라서', '피해자와 합의해서', '깊이 반성하고 있어서' 같은 이유들이 겹치면 실제 선고형은 법정형과 한참 멀어지곤 한다. 뉴스 댓글 창마다 "한국은 여전히 음주운전에 관대하다"는 탄식이 쏟아지는 이유다.하지만 이곳에서 생활하며 진짜 무섭다고 느낀 건 무거운 벌금보다 사람들의 일상에 배어 있는 당연한 감각이었다. 호주에는 한국처럼 술자리가 끝난 뒤 부르는 '대리운전'이라는 개념 자체가 없다. 대신 술자리가 잡히면 모이기 전부터 '지정 운전자'를 정하는 문화가 자연스럽다.여럿이 펍이나 식당에 모여도 차를 가져온 동료 앞에는 자연스럽게 물잔이나 콜라가 놓인다. 옆에서 '한 잔쯤은 괜찮아'라거나 '집이 코앞인데 뭐 어때'라며 술잔을 권하는 사람은 눈을 씻고 찾아봐도 없다. 술을 마시고 운전대를 잡는 일을 '운 나쁘게 단속에 걸리는 일'이 아니라 내 옆 사람의 목숨을 위협하는 수치스러운 일로 여기는 분위기가 술자리에서부터 자연스럽게 자리 잡아 있다.퀸즐랜드주의 12월 개정안은 그 당연한 상식을 다시 한번 법으로 못 박은 셈이다. 한국에서 음주운전 사고가 반복되는 진짜 이유는 법 조항이 약해서가 아니라, 술잔 앞에서의 사소한 관용과 법정 안에서의 넉넉한 선처가 여전히 통하기 때문일지 모른다. "한 잔쯤은 괜찮다"는 안일함과 "실수였으니 봐주자"는 관대함이 사라지지 않는 한, 새벽 거리의 노동자와 퇴근길 가족의 안전은 늘 운에 맡겨질 수밖에 없다."술을 마셨다면 운전대를 잡지 않는다." 너무나 당연한 이 상식을 술집 문을 나서는 순간 모두가 아무렇지 않게 떠올리고, 차 키 대신 대중교통을 택하는 풍경이 자연스러운 일상이 되기를 기대해 본다.