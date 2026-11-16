시흥 송전선로 공사장 인근 아직도 '탁수'... 정은수 시의원, 재조사 요청

시흥시 정왕동을 지역구로 둔 시흥시의회 정은수 의원(더불어민주당·교육복지위원장)이 16일 오후 한국전력공사의 시흥~인천 송도 초고압 송전선로 지중화 공사 구역 인근 마을을 찾아 탁수 유입 상황을 점검했다. 지난 13일 <시흥타임즈>가 정왕동 마을 도랑의 탁수와 주민들의 지하수 부족 호소를 보도한 데 따른 현장 방문이다(관련 기사: 시흥 송전선로 지중화 공사 인근 마을의 이중고
).
정 의원은 이날 공사 구역 인근 마을에서 "현재도 탁한 물이 흐르는 모습을 확인했다"고 밝혔다. 이어 "시흥시 관계 부서에 오염물질이 잔존할지 모르니 현장에 나와 수질 오염 여부를 다시 확인해 달라고 요청했다"며, "탁수가 흘러온 경로와 한전 공사와의 연관성을 집중적으로 살펴볼 예정"이라고 설명했다.
한편 시흥타임즈는 지난 13일 <시흥 송전선로 지중화 공사 인근 마을의 이중고> 기사에서 지난 6일 정왕동 891-6번지 인근 도랑이 회백색 탁수로 가득 찼다고 보도했다. 이 도랑은 정왕교 옆 송전선로 공사 수직구에서 직선거리로 약 350m 떨어져 있다. 주민들은 굴착 공사가 시작된 뒤 도랑에 희뿌연 물이 흐른 적이 여러 차례 있었다고 전했다.
당시 시흥시는 인근 공사장의 오탁수 처리시설을 점검했으나 도랑에서 본 것과 같은 물질이 배출되는 정황을 확인하지 못했다. 시는 도랑의 방제를 우선하는 과정에서 시료를 채취하지 못했다고 설명했다.
문제가 불거지자 시공사인 A건설은 민원 해소 차원에서 도랑을 준설하는 한편 공사장 배출수를 채취해 외부 수질검사기관에 검사를 의뢰했다고 밝혔는데, 흘러든 물질의 성분과 유입 경로는 아직 확인되지 않고 있다.
지역 주민들은 "시의원이 16일 현장에서 탁한 물이 흐르는 모습을 확인한 만큼, 시흥시 등 관계 당국은 현장 시료를 확보해 흰 물질의 성분과 수질 오염 여부를 확인하고, 탁수의 유입 경로와 공사와의 연관성을 철저히 조사해야 한다"고 말했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.