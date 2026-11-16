"예견된 참사, 막을 수 있던 죽음... 청주시장을 고발한다"

큰사진보기 ▲청주시 직영 폐기물 수집·운반 업무를 수행하던 20대 기간제 청년 노동자가 작업 중 사망한 사고와 관련해, 지역 노동·시민사회단체가 최고책임자인 이장섭 청주시장을 중대재해처벌법 위반 혐의로 고용노동부에 고발했다. ⓒ 비정규직없는충북만들기운동본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲특히 이 사무국장은 사고 전 공공운수노조 청주환경지회 노동자들이 지난 9월부터 40일간 청주시청 앞에서 '살아서 퇴근하고 싶다'며 3인 1조 준수와 인력 충원, 쪼개기 계약 금지를 요구하는 천막농성을 벌였던 사실을 언급했다. ⓒ 비정규직없는충북만들기운동본부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이장섭 청주시장에 대한 중대재해처벌법 제4조(사업주와 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보 의무) 위반 혐의 고발장을 청주고용노동지청에 공식 제출한 운동본부는 이날부터 오는 22일까지 일주일간 청주시장 처벌을 촉구하는 대국민 서명운동을 전개한 뒤, 취합된 서명지를 청주고용노동지청에 전달하며 진상규명과 재발방지 대책 마련을 위한 투쟁을 이어갈 계획이다. ⓒ 비정규직없는충북만들기운동본부 관련사진보기

청주시 직영 폐기물 수집·운반 업무를 수행하던 20대 기간제 청년 노동자가 작업 중 사망한 사고와 관련해, 지역 노동·시민사회단체가 최고책임자인 이장섭 청주시장을 중대재해처벌법 위반 혐의로 고용노동부에 고발했다.비정규직없는충북만들기운동본부(이하 운동본부)는 16일 오전 11시 청주고용노동지청 앞에서 '중대재해처벌법 위반 청주시장 고발 기자회견'을 열고 청주시의 안전보건 관리 의무 위반을 강하게 규탄하며 철저한 수사와 책임자 처벌을 촉구했다.이번 사고는 지난 11월 5일 청주시 청원구 율량동 일대에서 발생했다. 정규 인력의 빈자리를 메우기 위해 채용된 청주시 소속 20대 기간제 노동자가 직영 청소차량 후미 발판에 매달려 이동하던 중 뒤따르던 화물차에 들이받혀 숨졌다.정부는 청소차 발판 탑승으로 인한 사망사고가 잇따르자 이미 지난 2018년 관련 가이드라인과 법령을 통해 청소차 발판 설치 및 탑승 이동을 금지한 바 있다. 그러나 청주시 직영 수거 차량에는 사고 당시까지 불법 발판이 그대로 남아 있었으며, 청주시는 참사가 발생한 직후에야 부랴부랴 해당 발판을 철거한 것으로 드러났다.이날 여는 발언에 나선 김민우 비정규직없는충북만들기운동본부 공동대표는 고인의 명복을 빌며 청주시의 안일한 태도를 정면으로 비판했다.김 공동대표는 "시민들의 일상을 위해 이른 새벽부터 일하던 노동자의 안전을 지켜야 할 책임은 청주시에 있었다"면서 "사고가 발생한 뒤에야 위험을 없앨 것이 아니라, 노동자들이 위험을 이야기했을 때부터 그 목소리를 듣고 바꿨어야 한다. 인력이 부족한 상황을 그대로 둔 채 노동자에게 조심하라고만 해서는 같은 사고를 막을 수 없다"고 목소리를 높였다.이어 "청주시는 유가족과 동료 노동자들에게 공개적으로 사죄하고, 왜 현장의 위험이 개선되지 않았는지 분명히 밝혀야 한다"며 인력 충원과 안전한 저상차량 도입을 요구했다.현장 노동자들의 지속적인 위험 경고가 묵살됐다는 비판도 이어졌다. 규탄 발언을 맡은 이종은 청주시노동인권센터 사무국장은 열악한 인력 구조가 노동자들을 사지로 내몰았다고 짚었다.이 사무국장은 "예산이 없다는 이유로 늘 인력 부족에 시달리고 법에서 정한 3인 1조 규정이 지켜지지 않는다"며 "업무를 대체해 줄 동료가 없어 다쳐도 연차휴가조차 제때 쓰지 못하는 인력 구조에서는 맡은 영역을 다 수행하기 위해 더 빨리, 더 위험하게 일할 수밖에 없다"고 설명했다.특히 이 사무국장은 사고 전 공공운수노조 청주환경지회 노동자들이 지난 9월부터 40일간 청주시청 앞에서 '살아서 퇴근하고 싶다'며 3인 1조 준수와 인력 충원, 쪼개기 계약 금지를 요구하는 천막농성을 벌였던 사실을 언급했다.그는 "예견된 참사였고 막을 수 있던 죽음이었다"며 "지난 10월 27일 충북지방노동위원회가 민간 위탁 환경 노동자들의 진짜 사장이 청주시임을 인정한 만큼, 직영과 민간을 떠나 환경 노동자들의 안전한 노동 환경은 청주시가 보장해야 한다"고 강조했다.고발장 접수 및 향후 계획을 발표한 선지현 비정규직없는충북만들기운동본부 공동대표는 이장섭 시장의 이중적인 태도와 청주시의 '민간위탁 확대' 방침을 강하게 질타했다.선 공동대표는 "청주시장은 오송참사 3주기에 행정은 무한 책임의 자세를 가져야 한다며 사죄한다고 했으면서, 정작 본인이 최고책임자인 비정규직 노동자의 죽음에 대해서는 왜 책임도 사과도 말하지 않는 것이냐"고 반문했다.아울러 선 공동대표는 고용노동부를 향해 "일선 공무원들에게 책임을 전가하는 행위는 절대 하지 말고 최고책임자인 청주시장을 수사해 책임을 물어달라"고 당부하며, 예외 없는 3인 1조 적용 확인과 인력 충원 연구용역 결과 공개, 3개월 쪼개기 기간제 계약 실태 조사를 요구했다.또한 사고 이후 청주시가 직영 수거 구역 일부를 민간 대행업체에 넘기겠다고 한 것에 대해서도 "청주시가 내놓은 민간위탁 확대는 위험의 외주화를 확대하는 것이지 안전대책이 될 수 없다"라며 "저상차량을 늘리고 인력을 충원해야 할 일을 민간위탁으로 답하는 것에 분노한다"고 지적했다.참가자들의 발언 이후 운동본부는 기자회견문을 통해서도 "이장섭 청주시장은 청주시 직영 폐기물 수거 사업의 경영책임자로서 안전보건 관리 체계를 구축·이행할 의무가 있음에도 작업 속도와 효율성만을 앞세워 불법 발판을 장기간 묵인하고 방치했다"며 "사고 직후에야 발판을 제거한 사실은 사전에 위험성을 충분히 인지하고도 의무를 다하지 않았음을 자인하는 증거"라고 규탄했다.이장섭 청주시장에 대한 중대재해처벌법 제4조(사업주와 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보 의무) 위반 혐의 고발장을 청주고용노동지청에 공식 제출한 운동본부는 이날부터 오는 22일까지 일주일간 청주시장 처벌을 촉구하는 대국민 서명운동을 전개한 뒤, 취합된 서명지를 청주고용노동지청에 전달하며 진상규명과 재발방지 대책 마련을 위한 투쟁을 이어갈 계획이다.