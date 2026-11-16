데이케어센터에 아버지를 맡기며 배운 것들

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큰사진보기 ▲데이케어센터 서비스는 서로 배려하고 존중하는 분위기에서 더 높아질 수 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

오후 6시가 조금 넘으면 데이케어센터 요양보호사 전화가 울린다. 센터에서 일과를 마친 아버지를 태운 차량이 집에 곧 도착할 것이라고 알려주는 것이다. 이제는 이런 전화가 익숙해 시간만 되면 아버지를 기다리게 된다.지난 13일을 기준으로 아버지가 데이케어센터를 이용하신 지 한 달이 됐다. 안 가시겠다는 고집을 설득하고 입소해도 잘 적응하실지 내심 걱정했는데 그것은 기우에 불과했다. 가만 생각하니 센터에서 수고하는 요양보호사 선생님들의 돌봄 덕분이다.그리고 기왕이면 불평보다는 감사를 건네면 크게 대접받으실 것이라고 아버지께 종종 부탁했는데 몸소 실천하신 모양이다. 센터에 가신 이후 아버지와 대화하는 시간이 줄었지만 이를 요양보호사들이 여러모로 대신해 준 것이다. 아버지도 그런 센터 분위기에 흡족해하고 있다.무엇보다 아버지가 센터 서비스에 적응해 자식으로서 다행이다. 못마땅한 것이 있어도 분명 참았을 것이다. 그럼에도 일거수일투족 어르신들을 돌보는 요양보호사를 배려해 자기에게 신경 쓰지 말고 다른 사람을 더 도와주라고 말하는 아버지가 존경스럽다.센터를 찾았다. 그간 아버지를 돌봐주신 것에 대한 의례적인 방문이었지만 센터의 애로와 고민도 접할 수 있었다. 간 김에 센터 어르신들의 손을 잡고 안부인사를 드렸다. 특히 센터장께 부모를 맡긴 입장에서 혹시나 아버지의 특이사항이 없는지 여쭈었다. 긴장했지만 되레 아버지께 두루 감사한다고 했다.센터는 한시도 조용하지 않다고 한다. 노환, 뇌졸중, 치매와 경도인지장애 등 다양한 질환을 가지고 있는 어르신들은 매일 티격태격하는 신경전을 벌인다는 것이다. 심지어 남의 물건을 숨기거나 가져가는 경우도 흔해 때로는 불미스러운 정도가 심해 퇴소하는 어른도 있다고 한다.센터장은 아버지가 입소 어르신 중 최고 연장자로서 가장 모범적이라고 했다. 센터에서 벌어지는 다양한 사건에도 흔들리지 않고 센터 프로그램에 잘 적응하고 있다는 것이다. 보호자 입장에서 그 말만큼 고마운 칭찬이 없었다.그러면서 어르신들의 보호자들이 나처럼 센터를 방문하는 경우가 드물다고 한다. 모두 생계에 바쁘기도 하지만 대부분 센터에 전적으로 의존하고 있다는 것이다. 그래서 센터는 보호자 간담회 개최조차 꺼리는 현실이라고 한다. 참석하는 보호자가 의외로 적기 때문이다. 하긴 센터의 프로그램과 활동이 매달 온라인으로 보고돼 안심할 수도 있다.그러나 센터는 집에서 간과할 수 있는 어르신에 대한 정보와 데이터를 가지고 있어 보호자와의 대화를 기대하고 있다. 그러한 시간이 어르신들 돌봄에 서로 도움이 된다는 판단에서다.요양보호사들은 센터 입소 어르신들을 관찰해 보면 보호자의 관심을 대략 짐작할 수 있다고 한다. 보호자가 어르신을 센터에 맡기는 것이 전부가 아니라는 의미다. "아버지가 연세에 비해 건강하시다"라는 요양보호사들의 덕담도 고맙다. 이처럼 과분한 칭찬은 아버지가 상대에 대한 배려를 아끼지 않기 때문이라 생각한다.센터에서 핵심 서비스 중 하나가 센터 입소 어르신을 오전에 집에서 모셔가고 오후에 집까지 무사히 모셔드리는 '송영 서비스'이다. 어르신들의 보행과 안전을 돕기에 센터에서 가장 신경 쓰는 일이다. 송영 서비스를 하는 한 요양보호사는 차에서 내려 댁까지 모셔드린다해도 아버지는 스스로 귀가 하시는 분이다고 귀띔 했다.입소 어르신이 아파트 높은 층에 살면 거기까지 모셔드리고 내려와야 하기에 배웅하는 시간이 길어지기 십상이다. 그럴 때마다 요양보호사들은 차에서 오래 기다리는 다른 어르신들에게 미안하다고 한다. 이러한 사정을 아는 보호자는 1층에서 어르신을 마중해 모시고 간다고 한다.우리 집은 도로변에 접해 센터 차량에서 내려 조그만 걸으면 된다. 그래도 나는 보호사와 어르신들의 입장을 헤아려 될 수 있으면 차에서 아버지를 맞이하고 있다. 데이케어센터 돌봄도 보호자와 서로 힘을 합치고 배려할 때 그 효과를 높일 수 있다고 생각한다.