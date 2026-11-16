좋은 이야기는 어떻게 나와 세계를 동시에 구원하는가

AD

"사라질 것 같은 아슬아슬한 벼랑 끝에 몰리더라도 그곳에서 소녀는 있는 힘껏 벼텨내야 한다. 그런데 나도 마찬가지 아닐까. 가호는 생각한다. 이야기 속 미소라와 마찬가지로 나도 온 힘을 다해 아슬아슬한 데서 버텨내지 않으면 안 된다. 무슨 일이 있어도, 설령 누구 한 사람 내게 감정이입 따위 해주지 않는다 해도 결코 사라져선 안 된다." (229쪽)

"암, 사람은 누구한테나 수호천사가 붙어 있단다. 사람이 어디선가 곤경에 처해 약해졌을 때, 수호천사가 도움을 주러 나타나지. 목소리를 못 듣는 사람이 수두룩하거든. 수호천사가 도와주러 온 줄도 모르고 그대로 질퍽질퍽 파멸의 진창으로 가라앉아버린다고. 실로 딱한 일이지. 하지만 넌 스칼릿 조핸슨의 모습을 제대로 볼 수 있었잖냐. 응, 천만다행이다."(296~297쪽)

"왜냐하면 이 스칼릿 조핸슨이라는 이름의 고양이는 내가 만들어놨기 때문이다. 내가 이 고양이를 따른다는 건 즉, 내 안의 목소리를 따르는 일이다. 그렇기에 나는 이 고양이에게 기꺼이 몸을 맡길 수 있을 것이다."(352쪽)

덧붙이는 글 | 이 기사는 https://brunch.co.kr/@newcritic21/135에도 실립니다.

무라카미 하루키 소설에서 비가시적 공간 이동은 낯설지 않다. <가호>가 전작 <도시와 그 불확실한 벽>과 다른 특장은 공간 이동 개체가 개미핥기와 재규어, 그리고 흰개미 여왕 같은 비인간 류라는 점이다.여주인공 가호가 그림책 작가라는 점을 고려하면, 그 비현실적 설정은 동화 세계에 먹히는 전략이다. 단 밀림 속 야생의 먹이사슬 다툼이 가호의 현실(의식) 세계에 잠입한 게 과연 뜬금없는 일인가는 짚어봐야 한다.작가 하루키는, 수호천사의 말을 통해, 물체의 안팎이나 앞뒤가 둘이 아니므로 심각한 혼란일수록 원인과 결과 사이의 등가성을 찾으려 비가시적 측면을 들여다보아야 한다고 강조한다. 그것은 야생적 먹이사슬과의 얽힘에 대해 가호가 "메타포인 동시에 명백한 실체"라 여기는 의식 활동을 지지한다. 그 생동하는 의식 세계의 연장선상에서 현실 세계와 그림책 세계의 긍정적 변화가 앞서거니 뒤서거니 공생하여 완성된 가호의 그림책은 <가호>에서 잘 팔린다.위 문단은 그림책 주인공 미소라가 가호와 둘이 아님을 암시한다. 가호에게 그림책 이야기는 자기의 의식 세계(갈등과 문제해결)과 무관하지 않다는 의미다. 블라인드 데이트 상대였던 사하라의 외모 도발에 자기 얼굴을 찾는 꿈을 꾸며 체험으로 퇴적된 "풍요롭고 생생하게 만들어낸", "얼굴이 멋진 여자"의 해피 엔딩을 선보인 그림책을 만든 것처럼. 그것의 판매 호조는, 루키즘(외모지상주의)에 길들여진 독자들에게 자기다운 과정 중시의 삶을 일깨운 셈이다.물론 가호는 좋은 일러스트와 이야기를 만들기 위해 수시로 편집자나 독자의 입장에서 재고한다. 그것은 세계와의 관계 확장을 위해 필요한 일이다. 미소라가 자기를 버렸다고 여긴 가족에게 돌아가듯, 가호는 뻘쭘했던 어머니와의 관계를 보다 나은 방향으로 이어간다. 위험하지만 값진 시련을 감행하여 "원인과 결과 사이의 등가성"을 연계한 것이다. 그로써 미소라의 이야기에 대한 독자의 호응은, 가호와 미소라와 독자가 윈윈하는 좋은 이야기임을 입증한다.예시된 두 문단을 통해 수호천사는 누구에게나 있는 "내 안의 목소리"라는 걸 알 수 있다. 또한 그 목소리는 평소 그것에 귀 기울이는 삶을 살아야 닿을 수 있는 단단한 마음자리임을 암시한다. 따라서 가호가 그림책에 고양이 스칼릿 조핸슨을 등장시킨 것이나, 현실에서 사하라를 세 번이나 만난 것은, 그녀가 자기 주변 세계의 변화에 대해 빠르게 알아채고 반응한다는 의미다. 그것은 또한 그녀에게 자신의 선택을 실행에 옮기는 내면의 힘을 강화한다.내면의 힘을 키우는 삶은 "자신의 세계 속 이야기의 중심에 있다"는 걸 뜻한다. 대자연의 먹이사슬에서 자유로울 수는 없지만, 인간은 마음먹기에 따라 가호처럼 개미핥기든 재규어든 흰개미 여왕이든 취사선택할 수 있다.그러나 "전혀 간단하지 않다. 왜냐하면 모든 것은 눈에 보이는 그대로가 아니기 때문이다." 필요시 자기를 구원할 좋은 이야기를 만들려면, 꾸준한 내면 세계 탐색으로써 내공을 키우며 자기 세계의 중심에 있어야 한다.<가호>는 그림책 작가 가호를 내세워 글쓰기 자체를 재구성한 성찰이다. 그 과정에서 난제에 직면한 불특정 다수의 인간들이 자기를 구원할 방도를 밖이 아닌 안에서 찾아야 한다는 메시지를 전한다.내면 세계를 익히는 고투 선상에서 나와 타인(세계)를 연계하는 시련을 감수해야 함을 일깨우면서. 달리 말해, 좋은 이야기의 중심에 있을 수 있는 삶의 방향성을 동화적 발상으로써 선보인 것이다. 그 사유들과 함께할 수 있어서 즐겁고 유용했다.(끝.)