여·야 한목소리로 '통합 발전공기업 울산에" 특별법 발의

여·야가 모처럼 뜻을 같이 해 특별법을 발의했다. "여러 조건을 갖춘 울산에 통합 발전공기업 본사를 둬야 한다"는 목소리다.
국민의힘 김기현 의원(울산 남구을)과 더불어민주당 김태선 의원(울산 동구)이 '발전공기업 5개사를 통합한 가칭 '한국발전'을 설립하고, 본사를 울산광역시에 두도록' 하는 '통합발전회사 설립 및 지원에 관한 특별법안'을 공동으로 대표 발의했다.
앞서 정부는 지난 9월 한국남동·남부·동서·서부·중부발전 등 발전공기업 5개사를 통합해 글로벌 10위권 발전회사로 육성하고, 재생에너지 확대와 석탄발전 폐지 등 에너지 전환에 대응하겠다는 계획을 발표했다. 이에 따라 통합발전사는 내년 출범할 예정이며, 본사 위치는 제2차 공공기관 이전과 연계해 결정할 계획이다.
이번에 국민의힘과 더불어민주당이 공동으로 발의한 이번 법안은 발전공기업 5개사를 통합해 한국전력공사의 100% 자회사인 '주식회사 한국발전'을 설립하고, 본점을 울산에 두도록 하는 내용을 담고 있다. 특히, 경영전략·사업계획·투자심사·재무관리 등 주요 기능을 본점에서 수행하도록 해 실질적인 본사 기능이 울산에 자리 잡도록 했다.
아울러 석탄화력발전소의 단계적 감축에 따른 발전설비 전환·해체 및 부지 활용, 근로자의 고용안정과 재취업 지원 등을 통합회사의 사업과 책무에 포함하고, 지역 대학·연구기관과의 기술개발 및 전문인력 양성을 위한 협력 근거도 마련했다.
여야가 한목소리로 내세우는 조건은, 울산은 자동차·조선·석유화학 등 국가 주력산업이 집적된 산업도시로, 대규모 전력 수요와 함께 원자력·LNG·수소·부유식 해상풍력 등 다양한 에너지 산업 기반을 갖추고 있다는 점이다.
특히 새울원자력본부를 비롯해 한국동서발전, 한국석유공사, 한국에너지공단, 에너지경제연구원 등 주요 에너지 공공기관이 자리하고 있으며, UNIST 등 지역 대학과의 산학연 협력 여건도 갖추고 있어 통합발전회사 본사의 입지로 적합하다는 평가를 내놓고 있다.
앞서 김기현 의원은 지난 10월 6일 국회 기후에너지환경노동위원회 국정감사에서도 김성환 기후에너지환경부 장관을 상대로 통합발전회사 본사와 한국에너지기술평가원 등 에너지 공공기관의 울산 이전을 촉구한 바 있다.
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당시 김 의원은 울산에 에너지 관련 공공기관과 산업·연구 기반이 집적돼 있다는 점을 강조하며, 기존 인프라와의 연계를 통한 공공기관 이전 효과를 극대화해야 한다고 주장했다.
16일 김기현 의원은 "울산은 대한민국의 산업수도이자 원자력과 수소, 해상풍력 등 다양한 에너지 산업 기반을 갖춘 에너지 중심도시"라며 "통합발전회사 본사가 울산에 들어서면 기존 에너지 인프라와 국가 주력산업 간 시너지 효과를 높이고, 대한민국 에너지 산업의 경쟁력 강화에도 기여할 것"이라고 강조했다.
이어 "지난 국정감사에서도 통합발전회사 본사와 에너지 공공기관의 울산 이전을 촉구한 만큼, 이번 법안이 반드시 결실을 맺어야 한다"라며 "여야가 함께 뜻을 모은 만큼 초당적인 협력을 통해 통합발전회사 본사의 울산 유치를 반드시 이뤄낼 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.
김태선 의원도 "발전공기업 통합은 에너지 전환과 AI시대 전력수요 급증에 대응하기 위한 국가적 과제"라며 "본사는 전기를 가장 많이 쓰고, 그 전기를 만드는 산업이 함께 커 가는 곳에 있어야 한다"라고 밝혔다.