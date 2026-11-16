서산시장 "광주 군공항 전력 임시배치 백지화해야"

큰사진보기 ▲이완섭 서산시장이 16일 천승현 국방부 군공항이전사업단장에게 광주 군공항 전력의 서산 임시배치 추진의 백지화를 요구했다. ⓒ 서산시 관련사진보기

▲전투기 추가 배치는 가슴에 대못을 박는 처사 방관식 관련영상보기

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이완섭 서산시장이 16일 오전 시장실에서 천승현 국방부 군공항이전사업단장 일행을 만나 광주 군공항 전력의 서산 임시배치 추진에 대해 반대 입장을 표명하고 사업의 백지화를 요구했다.이 시장은 이날 자신의 페이스북을 통해 면담 사실을 공개하며, 장갑순 서산시의회 의장 및 이국찬 군소음피해대책특별위원장과 함께 지역 사회의 우려와 입장을 전달했다고 밝혔다.이 시장은 게시물에서 "서산은 이미 30년 넘게 군 비행장 소음 피해를 감내해 왔다"며 "18만 서산시민에게 단 한 번의 의견도 묻지 않고 군공항 전력을 추가 배치하려는 것은 온당하지 않다"고 지적했다. 또한 대산석유화학단지의 국가산업단지 지정 지연, 서산민항 건설, 송전선로 건설 등 지역 현안이 산적한 상황에서 일방적인 희생을 요구해서는 안 된다고 강조했다.이날 면담에서 이 시장은 국방부 측에 ▲ 일방적인 군공항 전력 임시배치 추진 중단 및 원점 재검토 ▲ 지역 주민들과의 실질적인 소통 및 의견수렴 선행 ▲ 서산이 감내해 온 피해와 지역 현안을 종합적으로 고려한 정부 차원의 대책 마련 ▲ 사업 추진이 불가피할 경우 주민들이 납득할 수 있는 실질적 피해 대책 및 지역 간 형평성 확보 방안 선제시 등 4가지 사항을 요구했다. 아울러 충청남도지사 등 관계 기관과의 충분한 협의도 함께 요청했다.이 시장에 따르면 국방부 측은 이날 면담에서 사전 소통과 지역에 대한 고민이 부족했던 점에 대해 유감을 표하고, 향후 관계 부처와 협의해 대책을 마련하겠다는 입장을 전했다.이에 대해 이 시장은 "국방부에 관련 건의사항을 전달한 것은 임시배치에 동의하거나 수용한다는 뜻이 아니며, 서산시의 기본 입장은 전면 백지화"라고 선을 그었다.이어 "정부가 끝내 사업을 추진하려 할 경우 시민 피해를 최소화하고 권익을 지키기 위한 차원에서 건의사항을 전달한 것"이라며 "시민의 목소리가 정책에 반영될 때까지 책임 있게 행동하겠다"고 덧붙였다.한편, 이날 공군 제20전투비행단 인근 소음피해 지역 주민 60여 명이 '광주 군공항 전투기 서산(해미) 추가 배치' 움직임에 강력히 반발하며 시청 앞에서 트랙터를 동원, 집회에 나섰다.집회 참가자들은 "광주비행장 전투기 서산 배치 소식은 30년간 전투기 소음으로 생활 불편, 수면 장애, 재산권 침해 등을 견뎌온 서산시민과 피해지역 주민에게 다시 한번 가슴에 대못을 박는 처사"라며 "주민들의 요구가 관철될 때까지 목숨 걸고 투쟁하겠다"고 밝혔다.