메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

교육

26.11.16 16:32최종 업데이트 26.11.16 17:10

"통신 차단 추진" 발언 잠시 뒤 "불가능"... 좌충우돌 교육부

최은옥 교육부차관 발언 몇 시간 만에 태도 바꾼 교육부... "법적, 기술적으로 불가능"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
최교진 교육부장관이 16일 오후 서울 영등포여고를 방문해 '수능 반입금지 물품' 안내문을 보고 있다.
최교진 교육부장관이 16일 오후 서울 영등포여고를 방문해 '수능 반입금지 물품' 안내문을 보고 있다. ⓒ 윤근혁

교육부가 오는 19일 치르는 대학수학능력시험(수능) '통신 전파 차단 방안'을 사실상 접은 것으로 확인됐다.

"현행법과 기술상 가능하지 않다"라는 판단에서다. 이날 오전 최은옥 교육부차관은 "통신을 이용한 것을 통신사와 협의해 원천적으로 차단하는 방법을 확인 중"이라고 말했지만, 이를 몇 시간 만에 포기한 것으로 보인다.

교육부 관계자 "최 차관이 국회에서 잘못 표현한 것은 맞다"

AD
16일 오후, 교육부 한 관계자는 <오마이뉴스>에 "이번 수능에서 (과기부와 협의도 했지만) 통신사 전파를 물리적으로 차단하는 것은 불가능하다. 최 차관이 국회에서 잘못 표현한 것은 맞다"라면서 "현행법상 통신사 전파를 차단하는 것은 어렵다"라고 말했다. 또 다른 관계자도 "법적 문제도 그렇지만 주변 상가의 영업 (방해) 문제 등 기술적으로도 어렵다"라고 설명했다(관련 기사: 교육부, 수능장 '전파 차단' 추진... 과기부와 협의해 17일 발표 https://omn.kr/2kjhs).

이들 복수의 관계자는 "공용 와이파이 전파를 차단하는 것은 추진 중"이라고 했다. 하지만 인공지능(AI) 기기를 통한 부정행위를 시도할 이들이 애초에 공용 와이파이를 쓸 가능성은 크지 않아 실효성이 떨어질 것으로 보인다.

앞서, 이날 오전 최은옥 차관은 국회 교육위 전체회의에서 "통신을 이용한 것을 원천적으로 차단할 수 있는 방법을 확인 중이다. 내일(17일) 아침에 결과를 반영해서 장관께서 발표할 예정"이라면서 "오늘(16일) 아침에 과기부랑 협의했다. 최종적으로 통신사와 협의해야 할 내용이라 협의 중인 것으로 안다"라고 답변한 바 있다. "수능 공정성을 위해서 항공기도 중단시키는 우리나라다. (전파 차단을) 하려고 한다"라며 의지를 나타내기도 해 상당 수의 언론이 '통신 전파 차단 추진' 보도를 내놓았다.

최은옥 교육부 차관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 AI 첨단기술을 악용한 수능 부정행위 방지 대책과 관련해 "통신을 이용한 것을 원천적으로 차단할 수 있는 방법을 확인 중이다"라며 "내일(17일) 아침 결과를 반영해 장관이 발표할 예정이다"라고 밝히고 있다.
최은옥 교육부 차관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 AI 첨단기술을 악용한 수능 부정행위 방지 대책과 관련해 "통신을 이용한 것을 원천적으로 차단할 수 있는 방법을 확인 중이다"라며 "내일(17일) 아침 결과를 반영해 장관이 발표할 예정이다"라고 밝히고 있다. ⓒ 유성호

최은옥 교육부 차관 "교실 전파 차단, 통신사와 협의 중" 유성호

하지만 이 같은 최 차관의 국회 답변이 몇 시간 만에 사실상 번복된 셈이다.

이와 관련, 교육부 또 다른 관계자는 <오마이뉴스>에 "공용 와이파이 차단도 전파를 차단하는 것이기 때문에 최 차관의 말이 완전히 틀린 것은 아니다"라고 해명했다.

고교 방문한 최교진 장관은 "부정행위 원천 차단" 또 강조했지만...

한편, 이날 최교진 교육부장관은 수능장으로 쓰일 서울 영등포구 영등포여고를 방문해 "세무사 시험 부정 등 지금까지 보지 못했던 새로운 기기를 활용한 부정행위가 발견되면서 학부모님들의 염려가 더욱 크다"라면서 "교육부는 여러 부처와 대응책을 마련해서 일체의 부정행위를 마음도 먹을 수 없게 원천 차단하기 위한 대책을 지금 마련해서 내일(17일) 국민들께 보고드리겠다"라고 말했다.

이번에도 최 장관은 '원천 차단'이란 표현을 또 사용했지만, 오는 17일 교육부 수능 대책 발표에서 '통신사 전파 차단 방안'은 발표되지 않을 가능성이 커졌다.

#전파차단#통신#수능부정

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글2
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

추천 영상뉴스

영상뉴스 전체보기
10만인클럽
10만인클럽 회원
윤근혁 (bulgom) 내방

오마이뉴스에서 교육기사를 쓰고 있습니다. '살아움직이며실천하는진짜기자'가 꿈입니다. 제보는 bulgom@gmail.com

이 기자의 최신기사통신 차단 불가능? 양육자단체들 "AI 기업에 공조 요청하라"
유성호 (hoyah35) 내방

오마이뉴스 사진기자. 진심의 무게처럼 묵직한 카메라로 담는 한 컷 한 컷이 외로운 섬처럼 떠 있는 사람들 사이에 징검다리가 되길 바라며 오늘도 묵묵히 셔터를 누릅니다.

이 기자의 최신기사정부, 최근 3~5년 세무사 합격자 성적 재점검 나서

독자의견2

연도별 콘텐츠 보기