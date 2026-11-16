"통신 차단 추진" 발언 잠시 뒤 "불가능"... 좌충우돌 교육부

▲최은옥 교육부 차관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 AI 첨단기술을 악용한 수능 부정행위 방지 대책과 관련해 "통신을 이용한 것을 원천적으로 차단할 수 있는 방법을 확인 중이다"라며 "내일(17일) 아침 결과를 반영해 장관이 발표할 예정이다"라고 밝히고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기