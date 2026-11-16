"통신 차단 추진" 발언 잠시 뒤 "불가능"... 좌충우돌 교육부

교육부가 오는 19일 치르는 대학수학능력시험(수능) '통신 전파 차단 방안'을 사실상 접은 것으로 확인됐다.
"현행법과 기술상 가능하지 않다"라는 판단에서다. 이날 오전 최은옥 교육부차관은 "통신을 이용한 것을 통신사와 협의해 원천적으로 차단하는 방법을 확인 중"이라고 말했지만, 이를 몇 시간 만에 포기한 것으로 보인다.
교육부 관계자 "최 차관이 국회에서 잘못 표현한 것은 맞다"
16일 오후, 교육부 한 관계자는 <오마이뉴스>에 "이번 수능에서 (과기부와 협의도 했지만) 통신사 전파를 물리적으로 차단하는 것은 불가능하다. 최 차관이 국회에서 잘못 표현한 것은 맞다"라면서 "현행법상 통신사 전파를 차단하는 것은 어렵다"라고 말했다. 또 다른 관계자도 "법적 문제도 그렇지만 주변 상가의 영업 (방해) 문제 등 기술적으로도 어렵다"라고 설명했다(관련 기사: 교육부, 수능장 '전파 차단' 추진... 과기부와 협의해 17일 발표
https://omn.kr/2kjhs).
이들 복수의 관계자는 "공용 와이파이 전파를 차단하는 것은 추진 중"이라고 했다. 하지만 인공지능(AI) 기기를 통한 부정행위를 시도할 이들이 애초에 공용 와이파이를 쓸 가능성은 크지 않아 실효성이 떨어질 것으로 보인다.
앞서, 이날 오전 최은옥 차관은 국회 교육위 전체회의에서 "통신을 이용한 것을 원천적으로 차단할 수 있는 방법을 확인 중이다. 내일(17일) 아침에 결과를 반영해서 장관께서 발표할 예정"이라면서 "오늘(16일) 아침에 과기부랑 협의했다. 최종적으로 통신사와 협의해야 할 내용이라 협의 중인 것으로 안다"라고 답변한 바 있다. "수능 공정성을 위해서 항공기도 중단시키는 우리나라다. (전파 차단을) 하려고 한다"라며 의지를 나타내기도 해 상당 수의 언론이 '통신 전파 차단 추진' 보도를 내놓았다.
하지만 이 같은 최 차관의 국회 답변이 몇 시간 만에 사실상 번복된 셈이다.
이와 관련, 교육부 또 다른 관계자는 <오마이뉴스>에 "공용 와이파이 차단도 전파를 차단하는 것이기 때문에 최 차관의 말이 완전히 틀린 것은 아니다"라고 해명했다.
고교 방문한 최교진 장관은 "부정행위 원천 차단" 또 강조했지만...
한편, 이날 최교진 교육부장관은 수능장으로 쓰일 서울 영등포구 영등포여고를 방문해 "세무사 시험 부정 등 지금까지 보지 못했던 새로운 기기를 활용한 부정행위가 발견되면서 학부모님들의 염려가 더욱 크다"라면서 "교육부는 여러 부처와 대응책을 마련해서 일체의 부정행위를 마음도 먹을 수 없게 원천 차단하기 위한 대책을 지금 마련해서 내일(17일) 국민들께 보고드리겠다"라고 말했다.
이번에도 최 장관은 '원천 차단'이란 표현을 또 사용했지만, 오는 17일 교육부 수능 대책 발표에서 '통신사 전파 차단 방안'은 발표되지 않을 가능성이 커졌다.