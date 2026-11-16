조국혁신당, 국회 앞 천막농성... 민주유공자법 제정 촉구

큰사진보기 ▲민주유공자법 촉구16일 조국혁신당이 국회 본청 앞 천막에서 현장 최고위원회를 열고 민주유공자법 제정을 촉구하고 있다. ⓒ 정춘생 의원 제공 관련사진보기

AD

조국혁신당이 16일 서울 여의도 국회 본청 앞에서 천막농성과 현장 최고위원회의를 열고 민주유공자법 제정을 촉구했다. 당은 오는 19일 국회 본회의에서 '민주유공자 예우에 관한 법률' 제정안과 조희대 대법원장 탄핵소추안을 처리해야 한다고 밝혔다.이번 천막농성은 지난 10일부터 국회 본청 앞에서 민주유공자법 제정을 요구하며 농성 중인 전국민족민주유가족협의회(아래 유가협)와 연대하기 위해 마련됐다.정춘생 조국혁신당 의원은 이날 보도자료와 소셜미디어를 통해 "80세가 넘으신 유가협 어르신들이 천막도 없이 침낭에 의존하며 밤샘 농성을 이어가고 계신다"며 "어르신들이 외롭지 않도록 조국혁신당이 본청 앞에 천막을 설치해 농성에 동참하기로 했다"고 밝혔다.이날 현장 최고위원회의에서 조국혁신당 지도부는 민주화운동 희생자에 대한 국가적 예우와 유가족 지원을 위한 법률 제정이 필요하다고 주장했다.정춘생 의원은 "민주화를 위해 희생하고 헌신한 분들의 명예를 회복하고 국가의 합당한 예우를 받기 위해 유가족들은 오랜 세월을 기다려왔다"며 "이제는 국회가 그 간절한 기다림에 응답해야 할 때"라고 밝혔다. 이어 "민주주의를 위해 희생한 분들을 기억하고 예우하는 것은 국가의 당연한 책무로, 더 이상 책임을 미뤄서는 안 된다"며 오는 19일 본회의 처리를 거듭 촉구했다.김준형 원내대표 역시 최고위원회의 발언을 통해 민주유공자법 처리가 더 이상 지체되어서는 안 된다며 여야의 결단을 요구했다. 김 원내대표는 민주화운동 과정에서 희생된 이들의 명예를 국가가 공식적으로 인정하고 유가족에게 합당한 예우를 다하는 것이 입법부의 책무라는 점을 분명히 하며, 이번 주 본회의 통과를 위해 당력을 집중하겠다고 밝혔다.조국혁신당은 민주유공자법 제정 외에도 조희대 대법원장 탄핵 추진과 정부의 파병 관련 정책에 대한 반대 입장을 밝혔다.신장식 대표는 이날 최고위원회의에서 사법부의 최근 판단을 비판하며 조희대 대법원장 탄핵 추진 필요성을 주장했다. 그는 한덕수 전 국무총리의 구속 만료 및 석방 가능성 등을 둘러싼 사법부의 판단을 언급하며 "한 전 총리의 석방 여부와 관계없이 조희대 대법원장 탄핵을 추진해야 한다"고 말했다. 이어 더불어민주당에 19일 본회의에서 탄핵소추안 처리에 동참할 것을 요구했다.이들은 정부의 청해부대 임무 확대 및 파견 연장 수정 동의안 제출에 대해서도 반대 입장을 나타냈다. 조국혁신당은 이를 '우회적 꼼수 파병'이라고 규정하고 정부에 관련 방침의 중단을 촉구했다.이날 회의에서는 세제와 에너지 가격 정책, 가계부채 및 고용 문제 등 경제 현안도 논의됐다. 차규근 최고위원은 정부·여당이 추진하거나 논의 중인 세제 및 에너지 가격 정책의 형평성 문제를 지적했다.차 최고위원은 "소득세 과세표준 물가연동제는 결과적으로 고소득층에게 더 큰 감세 혜택을 돌아가게 할 우려가 있다"며 저소득층과 중산층의 실질적인 세부담을 완화할 수 있는 정교한 대책 마련을 주문했다.아울러 석유 최고가격제 시행과 관련해서도 막대한 재정 소요에 따른 부작용을 경고하며, 보편적 보조금 방식에서 벗어나 에너지 취약계층을 두텁게 지원하는 방향으로 출구전략을 세워야 한다고 제언했다.황현선 최고위원은 거시경제 지표의 경고등을 언급하며 정부의 민생 중심 정책 전환을 촉구했다. 황 최고위원은 "가계부채가 2000조 원을 넘어선 가운데 청년 취업자 감소세가 이어지고, 증시 변동성 확대로 개인투자자들의 반대매매까지 급증하고 있다"고 진단하며, 가계 부실 차단과 일자리 창출을 위한 실질적인 민생 대책을 내놓을 것을 정부와 여당에 요구했다.특히 본회의 처리의 열쇠를 쥔 더불어민주당을 향한 조국혁신당의 동참 압박이 거세지면서, 19일 본회의 안건 상정과 표결 강행 여부를 둘러싼 야권 내 셈법과 여야 간 대치 전선은 한층 복잡해질 전망이다.정치권 안팎에서는 민주유공자법 제정과 조희대 대법원장 탄핵안 처리를 둘러싸고 여야 간의 입장 차이가 뚜렷한 만큼, 19일 본회의 안건 상정 및 표결 과정에서 적지 않은 진통이 예상된다는 관측이 나온다. 조국혁신당은 본회의가 열리는 날까지 국회 본청 앞 천막농성을 이어가며 원내외 여론전을 병행할 계획이다.