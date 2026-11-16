박수현 지사 "가을배추·쪽파 값 폭락, 충남형 가격 안정제 즉시 가동하라" 총력 주문

큰사진보기 ▲박수현 지사가 6차 실·국·원장회의에서 '충남형 주요 농산물 가격 안정 지원 사업'의 즉각적인 실행을 당부하고 있다. ⓒ 충남도 제공 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남포스트에도 실립니다.

박수현 충남도지사가 6차 실·국·원장회의에서 가을배추 등 김장 채소 가격 폭락 사태에 대해 '충남형 주요 농산물 가격 안정 지원 사업'의 즉각적인 실행을 당부했다.박수현 충남지사는 16일 열린 실·국·원장회의에서 가을배추와 양념류 가격 폭락 사태를 언급하며, 도 차원의 선제적인 '주요 농산물가격 안정지원사업(충남형 가격안정제)'의 즉각적인 추진과 대책 보고를 강하게 지시했다.이날 박 지사는 전국적인 배추·무 생산량 급증과 소비 감소로 타들어가는 농심을 언급하며, 농림축산국장을 향해 중앙정부 대책에만 의존하는 소극적 행정을 질타했다.특히 박 지사는 "현장을 갈 때마다 배추밭과 쪽파밭을 갈아엎는다는 농민들의 원성이 자자하다. 우리 도에 '주요 농산물가격 안정지원사업'이라는 충남형 대책과 예산이 이미 편성되어 있음에도, 단순히 중앙정부 대책만 건의하거나 동향만 파악하고 있는 것은 큰 문제"라고 목소리를 높였다.이어 박 지사는 "농민들이 감내해야 하는 고통이 심각한 만큼, 중앙정부만 쳐다볼 것이 아니라 도가 할 수 있는 충남형 가격안정사업을 더 적극적으로 실행해야 한다"며 "적기에 도 자체 예산을 투입해 농심을 달랠 수 있는 분명한 메시지를 발신하고, 구체적인 추진 계획과 대책을 즉시 별도 보고하라"고 강도 높게 주문했다.이에 대해 도 농림축산국장은 "지사님의 지시에 따라 농산물 가격이 전년 대비 80% 이하로 떨어졌을 때 차액을 보상하는 제도와 도 자체 주요 농산물 가격 안정 지원 사업 등 충남형 대책의 적기 실행 방안 모색에 나서겠다"고 답했다. 아울러 "11월 중순 출하 집중 시기에 맞춰 대규모 김장 행사를 통한 물량 분산을 추진하고, 지시하신 충남형 대책의 조기 추진 방안을 집중적으로 챙겨 신속히 보고드리겠다"고 덧붙였다.한편, 올해 양호한 기상으로 가을배추 생산량은 전년 대비 18.5%, 무는 11.1% 증가한 반면, 김장 수요는 9.1% 감소해 배추(-26.5%)와 무(-5.6%) 가격이 급락했다. 특히 김장용 양념류인 쪽파는 전년 대비 무려 67.1%나 폭락하는 등 농가 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있다. 충남도는 이 같은 단기 수급 안정 대책의 신속한 실행과 함께, 오는 12월 10일 농업소득 2천만 원과 농가소득 6천만 원 보장을 목표로 하는 '농가소득 2060' 비전 선포식을 열고 중장기 농정 혁신도 병행할 예정이다.