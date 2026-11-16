울산 남구, 7719억 원 규모 예산안 편성... "민생회복 집중"

큰사진보기 ▲임현철 울산 남구청장이 16일 남구청 프레스센터에서 언론브리핑을 열고 내년 예산안과 구정 운영방향을 밝히고 있다. ⓒ 울산 남구 관련사진보기

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인구 32만 여명, 국회의원 지역구 두 곳으로 규모가 큰 울산 남구가 민선 9기 첫 본예산인 2027년도 예산안을 7719억 원 규모로 편성했다. 임현철 남구청장은 "민생경제 회복과 주민생활 개선에 재원을 집중한다"는 방침을 밝혔다.임현철 구청장은 16일 남구의회 본회의에서 이처럼 2027년도 예산안을 제출하고, 시정연설과 브리핑을 통해 내년도 구정 운영방향을 밝혔다.임 구청장 구정 운영 방향에 따르면, 내년도 울산 남구의 예산안은 올해 본예산보다 563억 원(7.9%) 증가한 규모로, 사회복지 분야에 전체 예산의 61.9%인 4778억 원을 편성했다. 도시·교통·환경 868억 원, 문화·관광 308억 원, 보건 219억 원, 안전 143억 원, 경제·산업 84억 원 등이다.임 구청장은 "예산 규모는 커졌지만 복지 수요 확대와 국시비 보조사업에 따른 구비 부담 증가로 가용재원은 여전히 제한적인 상황"이라며 "특히 사회복지 예산 비중은 올해 59.2%에서 61.9%로 높아진 반면, 재정자립도는 25.8%에서 24.5%로 낮아졌다"라고 밝혔다.이에 남구는 불요불급한 지출과 관행적으로 편성해 온 경비를 재검토하고, 돌봄과 안전 등 필수 서비스를 유지하면서 민생경제 회복과 주민 생활에 필요한 사업에 재원을 우선 배분했다는 설명이다.이를 바탕으로 내년도 구정 운영의 3대 중점 방향을 ▲민생경제 회복 ▲인구 유입·정착 ▲행정·재정 혁신으로 정하고, 분야별 주요 사업을 추진할 계획이다.임구청장은 "민생경제 회복을 최우선 과제로 삼고 소상공인 경영안정과 골목상권 활성화에 주력한다"라며 "소상공인 경영안정자금의 연간 융자 규모를 기존 300억 원에서 400억 원으로 확대하고, 대출이자 일부를 지원해 경영 부담을 덜어준다"라고 밝혔다.이어 "장생포 고래마을 관광명소화 사업에 41억 원을 편성하는 등 관광과 축제를 활용해 골목상권에 활력을 불어넣을 것"이라며 "장생포와 태화강에 집중됐던 축제를 남구 곳곳의 골목상권으로 확대한다"라고 밝혔다.특히 임구청장은 "기후변화에 따른 재난에 대응하기 위해 재난관리 통합플랫폼을 활용한 대응체계를 강화하고, 여천·삼산 자연재해위험개선지구 정비와 정골지구 우수유출저감시설 설치, 여천천 자동출입통제시설 설치 등을 추진한다"라고 설명했다.임구청장은 또 "올해 신설한 미래전략과와 AI전략계를 중심으로 인공지능을 행정에 활용해 반복적인 업무를 줄이고, 주민서비스 개선과 현장 문제 해결에 행정역량을 집중할 계획"이라며 "아울러 인구와 산업구조 변화에 대응한 중장기 발전 전략을 구체화하고, 저효율·유사·중복 사업 정비와 공공시설 기능 재배치, 유휴공간 활용 등을 통해 재정 운영의 효율성을 높여나갈 방침"이라고 말했다.임현철 구청장은 "어려운 재정 여건 속에서도 꼭 필요한 곳에 재원을 집중했다"라며 "구민께 드린 약속을 하나하나 실천하며 민생경제에 활력을 더하고, 사람이 모이고 머무는 남구를 반드시 만들어가겠다"라고 강조했다.한편, 남구의회는 오는 11월 30일부터 12월 7일까지 상임위원회별 예산안 심의를 진행하고, 12월 8일 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 12월 10일 2027년도 예산안을 최종 의결할 예정이다.