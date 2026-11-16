'K-포도' 수출 1억 달러 돌파... 신선 농산물 단일 품목 최초

큰사진보기 ▲ 송미령 농림축산식품부 장관이 16일 대경사과원예농협 상주농산물산지유통센터에서 열린 포도 수출 1억 달러 달성 기념 선적식에 참석해 축사하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

"포도를 키워낸 농업인과 수출 업체, 한 송이씩 골라 담은 선과장 직원, 신선함을 지킨 콜드체인 기사님과 주말에도 현장을 지킨 검역관 등 모든 주역이 함께 쓴 역사입니다."

큰사진보기 ▲10월 누계로 작년 연간 수출 추월 ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국 포도가 사상 처음으로 연간 수출액 1억 달러를 넘어섰다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

큰사진보기 ▲포도 수출입 실적 현황 ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

큰사진보기 ▲농림축산식품부와 경상북도, 한국농수산식품유통공사(aT)는 16일 경북 상주시 대경사과원예농협 상주농산물산지유통센터에서 '포도 수출 1억 달러 달성 기념 선적식'을 했다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

송미령 농림축산식품부(아래 농식품부) 장관이 16일 우리나라 신선 농산물 역사상 단일 품목 최초로 수출 1억 달러를 달성한 포도 산업의 성과를 이같이 평가했다. 특히 10년 전만 해도 수입액이 수출액의 28배에 달했던 포도가 품종 혁신과 품질 고급화, 해외 시장 개척을 통해 수출 효자 품목으로 탈바꿈했다는 점에서 의미가 크다.농산품부와 경상북도, 한국농수산식품유통공사(aT)는 이날 경북 상주시 대경사과원예농협 상주농산물산지유통센터에서 '포도 수출 1억 달러 달성 기념 선적식'을 개최했다.올해 포도 수출액은 10월 말 기준 9065만 달러로 지난해 같은 기간보다 85.2% 증가한 데 이어 11월 둘째 주 1억 달러를 돌파했다. 지난달 15일 상주에서 생산자와 수출 업체, 정부가 수출 1억 달러 달성을 결의한 지 불과 한 달 만이다. 지난해 연간 수출액(8538만 달러)도 10개월 만에 넘어섰다.특히 성출하기인 10월 한 달에만 3480만 달러를 수출해 전년 동월보다 2.7배 늘었다. 국가별로는 대만이 5130만 달러로 전체 수출액의 절반 이상을 차지했고, 미국은 코스트코 등 대형 유통 매장 납품이 본격화하면서 1644만 달러를 기록했다. 미국 수출 증가율은 177.6%로 주요 수출국 가운데 가장 높았다.이번 성과는 포도 산업의 무역 구조가 10년 만에 역전됐다는 점에서도 주목된다. 2004년 한·칠레 자유무역협정(FTA) 발효 이후 수입산 포도가 급증하면서 대표적인 시장 개방 피해 품목으로 꼽혔던 포도는 2016년 수입액이 1억 4501만 달러로 수출액(512만 달러)의 28배에 달했다.그러나 올해 1~10월에는 수출액이 9065만 달러로 신선 포도 수입액(6413만 달러)을 처음으로 넘어섰다. 수입산에 밀려 내수 시장을 지키는 데 급급했던 품목이 해외 시장에서 경쟁력을 인정받는 수출 산업으로 성장한 것이다.농식품부는 포도 수출 확대가 국내 수급 안정과 농가 소득에도 기여했다고 설명했다. 올해 생산량 증가와 출하 집중으로 산지 가격이 약세를 보이는 상황에서 1~10월 수출 물량이 지난해 같은 기간보다 135% 늘어나며 국내 공급 과잉 부담을 덜었다는 것이다.정부는 지난 10월 도입한 '상생 표준거래계약서'를 바탕으로 수출 물량 확대뿐 아니라 농가가 제값을 받을 수 있는 거래 질서도 정착시킬 방침이다.이날 선적식에서는 미국으로 향하는 샤인머스캣 컨테이너 상차도 진행됐다. 해당 물량은 오는 18일 부산항에서 출항한다.농식품부는 통합 조직 중심의 수출 물량 결집과 주말·공휴일 검역, 콜드체인 및 물류비 지원, 국가별 맞춤형 마케팅 등을 포도 수출 확대의 주요 요인으로 꼽았다. 연말까지 남미산 포도 출하 공백기인 12월부터 내년 1월까지 미국 시장을 집중 공략하고 대만 선물 세트 수요와 아세안 시장도 겨냥해 연간 수출 목표인 1억 1250만 달러를 달성한다는 계획이다.이승희 한국포도수출연합 대표는 "1억 달러는 생산자와 수출 업체가 한 몸처럼 움직여 만든 결과"라며 "한국 포도의 품질을 통합 조직이 앞장서 지켜 가겠다"고 말했다. 전기찬 aT 수출식품이사는 "한국 포도가 세계에서 프리미엄 과일로 인정받도록 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.양금희 경북도 경제부지사는 "생산 기반과 수출 인프라를 더욱 촘촘히 갖춰 농가가 체감하는 성과로 이어가겠다"고 했으며, 안재민 상주시장은 "주산지로서 수출 현장 가장 가까운 곳에서 뒷받침하겠다"고 말했다.송 장관은 "원예농산물 출하 집중으로 농가 어려움이 큰 시기이지만 수출로 내수 부담을 덜고 농가가 제값을 받는 구조를 만들겠다"며 "포도의 성공 공식을 다른 원예농산물로 확산시키고 연말까지 지원에 단 한 치의 공백도 없도록 끝까지 뒷받침하겠다"고 강조했다.