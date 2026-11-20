큰사진보기 ▲교실에 생긴 AI 장벽교실에 생긴 AI 장벽 ⓒ 이정민 관련사진보기

"학교에서 너희가 겪은 불편한 점을 찾아보라는 과제였는데, 그것도 AI에게 물어보더라고요"

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큰사진보기 ▲AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

고등학교에서 미술을 가르치는 신지아 교사는 최근 학생들의 행동을 보고 충격을 받았다. 얼마 전 그는 학생들에게 '학교를 다니면서 느꼈던 불편한 점을 정리하라'는, 비교적 쉬운 과제를 냈다. 그런데 과제를 받아 든 많은 학생들이 스스로 답을 적어내는 대신, AI에게 '학교에 불편한 점이 뭔지 알려줘'라고 물어보고 있었다.신 교사는 "학교를 다니면서 학생이면 누구나 경험한 불편한 사안을 정리하라는 평범한 과제였다, 에스컬레이터가 없다거나 매점이 충분히 없다거나 하는 얘기를 쓰면 되는 문제였다"면서 "고등학생들이 이런 과제조차 AI에 의존하는 모습을 보고 큰 충격을 받았다"고 말했다.고등학교 사회 과목을 맡고 있는 정환윤 교사는 많은 학생들이 수행평가 과제를 할 때 AI에 의존하고 있다는 걸 체감하고 있다. 최근 영화나 드라마를 토대로 사회 현상을 분석하는 과제를 내준 적이 있는데, 절반에 가까운 학생들이 같은 영화를 골랐고, 내용도 비슷했다는 것이다. 정 교사는 "아마 AI에게 물어봤을 때 가장 먼저 던져 주는 영화 제목인 것 같다"면서 "(과제 내용 등도) 천편일률적으로 되는 것 같다"고 말했다.고교 국어 과목을 담당하는 정소연 교사도 문학 토론 수업을 할 때, 학생들의 의견이 판박이처럼 비슷해 수업 진행이 차질을 빚었다고 했다. 그는 "쉬는 시간에 학생들이 일제히 AI에게 물어보고 온 것 같았다"면서 "쉬는 시간이 끝나고 학생들이 똑같이 판에 박힌 일반적이고 평균적인 대답만 했고, 문학 작품을 읽으면서 토론하고 사고력을 키우려던 수업 의도가 순식간에 무력화됐다"고 말했다.<오마이뉴스>가 11월 전국교직원노동조합 서울지부과 함께 조사한 중·고등학생(중3, 고 1-2) 설문(265명)에서도 학생들의 'AI 의존' 현상은 명확히 확인된다. '공부하다가 모르는 문제가 있을 때 누구에게 물어볼 것인가'라는 복수응답형 질문에서 가장 많은 응답은 'AI(68.7%, 182명)였다. 학원 선생님(57.7%)이나 친구-가족(39.2%)보다도 훨씬 높은 수치였고, 학교 선생님은 35%(95명)에 그쳤다.일선 중·고등학교 교사들은 학생들이 사고와 판단을 AI에게 맡기는 현상에 한 목소리로 경고하고 있다. 수행평가 등 과제는 물론, 학교에서 경험으로 체득할 수 있는 사소한 문제까지도 AI에 기대면서, 학생들의 사고력과 창의력 발달 기회가 송두리째 잠식될 수 있다는 것이다. 사고력 저하는 교육 현장에서 속속 확인되고 있다.익명을 요청한 A 교사는 고등학교 글쓰기 수업에서 AI 사용을 금지하자 나타난 현상을 설명해줬다. 그는 "AI가 없던 시절 고1 수준에서는 거뜬히 할 수 있는 쉬운 글쓰기 과제였다"면서 "그런데 학생들이 전혀 글쓰기에 갈피를 못 잡는다, 자신의 생각을 글로 써내려가는 것에 대해 자신감이 전혀 없다"고 했다. 그는 이어 "학생들의 어휘와 내용이 극도로 빈약해지는 양극화가 나타나고 있다"고 진단했다.신지아 교사는 '뛰어난 결과물'을 내는 학생이 사실상 사라졌다고 보고 있다. 그는 "AI에게 의존해서 평균적인 답변만 나와서 그런지는 몰라도, 예전처럼 상식을 깨는 특출난 작품을 내는 학생들이 사라졌다"면서 "AI와 쇼츠 의존도까지 더해진 결과로 보이는데, 많은 아이들이 긴 지문조차 읽는 것도 힘들어하고, 사물 윤곽선을 보이는대로 따라 그리는 시각 표현조차 제대로 못하는 경우도 있다"고 했다.중학교 역사를 가르치는 고경남 교사는 "위인의 업적을 조사해 현대 사회 문제와 연결한 대선 공약을 만들어 보라고 하면, 아이들은 스스로 자료를 찾고 연결하며 헤매는 대신 '업적 조사해줘, 26년 대통령 공약으로 만들어줘'라고 프롬프트 한 줄을 친다"며 "중학생 시기에 길러야 할 문제 해결력과 사고 과정 자체가 AI에 빼앗기고 있다"고 우려했다.AI는 교사와 학생들과의 관계에도 미세한 균열을 내고 있다. 학생들이 교사 대신 AI에게 학습 질문이나 상담을 하면서 교사와 학생간 대면 접점이 줄어들고 있고, 교사들은 학생들의 과제를 보면서 'AI 사용 여부'를 의심해야 하는 상황에 놓였다. 학습은 배우는 것(學, 배울 학)과 익히는 과정(習, 익힐 습)이 상호 작용하는 과정인데, AI에게 답변만을 얻어내면서 학생들의 '익히는 과정'(習)이 사실상 사라지고 있다는 게 선생님들의 공통된 진단이다.정환윤 교사는 "소논문 쓰는 형태의 1인 1과제를 할 때, 과거에는 교사가 학생들에게 하나하나 첨삭을 하면서 이야기도 하면서 만들어 가는 과정이 있었다"면서 "그런데 최근에는 그런 과정이 생략되고, 학생들이 결과물만 가져온다, 다른 동료 교사도 '아이들이 질문하러 오지 않는다'고 한다"고 말했다.앞서 익명을 요구했던 A 교사는 학생들의 AI 사용에 예민해진 것을 경험했는데 그 자체가 '균열' 신호라고 진단했다. 그는 "글쓰기 시간에 아이들이 단순 검색을 하는지 AI를 돌려 베끼는지 계속 돌아다니며 감시해야 하는데, 그 자체가 심리적으로 너무 피로하다"면서 "교사와 학생 관계에 '의심'이 스며든다는 것 자체가 균열이라고 본다"고 강조했다.AI와 고교학점제 등 제도적 문제까지 더해지면서, 교사와 학생들과의 관계가 더욱 멀어지고 있다는 진단도 나왔다. 정소연 교사는 "고등학교 역시 고교학점제 도입으로 교실의 공동체적 특성이 사라지고 학생들이 개별화되고 있다"면서 "이런 상황에서 AI 등장으로 인해, 학생들이 예전에는 선생님한테 문제를 털어놓고 도움을 구하고 했는데, 그런 것도 동시에 멀어지고 있다"고 말했다.정서적으로 취약한 학생의 경우 AI 의존도가 높아지면서 스스로 고립하는 경향이 더 깊어진다는 우려도 있다. 고경남 교사는 "수업 내내 무기력하고 교우 관계도 거의 없는 친구가 있는데, AI 혹은 메타버스를 쓸 때면 굉장히 몰입한다"면서 "가상세계 속에서 AI와 대화하면서 현실의 고립감과 결핍을 잊으려는 것 같은데, 그런 학생들에게 AI는 매우 쉬운 도피처가 되고 있다"고 말했다. 이어 "AI만의 문제라고 볼 수는 없지만, 그런 학생들에겐 AI가 문제를 더 심화시키는 요인이 되는 것"이라고 말했다.