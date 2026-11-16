신용한 지사, 불법 선거운동 혐의 불구속 송치

큰사진보기 ▲경찰이 신용한 지사를 불법 선거운동 혐의로 공소청에 기소했다. 사진은 지난 2일 직원조회에서 불법선거운동과 무관하다며 도정 차질 우려에 선을 긋는 모습. 사진=충북도 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

신용한 충북지사가 결국 6·3 지방선거 과정에서 불법선거운동을 한 혐의로 공소청에 넘겨졌다. 신 지산는 앞서 측근들에게 구속영장이 청구됐을 때 충북도 공무원들 앞에서 무관함을 강조했지만, 이번 송치로 도정에도 차질이 빚어질 것으로 우려된다.충북경찰청 반부패경제범죄수사대에 따르면, 지난 11일 신 지사와 선거캠프 관계자 2명 등 3명이 공직선거법 위반(기부행위 금지 위반과 매수 및 이해 유도, 선거운동방법 위반) 혐의로 불구속 송치됐다.신 지사는 지난 2~3월 당내 경선을 앞두고 차명 휴대전화를 개통해 지지 호소 문자메시지를 대량 발송하고, 권리당원에게 특정 후보 지지를 유도하는 등 불법 선거운동에 관여한 혐의를 받는다.경찰은 신 지사의 개인 휴대전화을 포렌식한 결과와 관계자 진술 등을 토대로 신 지사가 불법 선거운동을 사전에 인지했다는 것을 확인한 것으로 알려졌다.경찰은 차명 휴대전화 개통과 문자 발송 등에 관여한 19명도 공직선거법과 전기통신사업법, 정치자금법, 개인정보보호법 위반 등 혐의로 불구속 송치했다.신 지사는 그동안 불법 선거운동을 지시하거나 차명 휴대전화를 이용한 선거운동에 관여한 사실이 없다며 혐의를 전면 부인해 왔다. 그는 "불법을 지시할 동기가 전혀 없다"며 "객관적인 사실관계가 밝혀질 것"이라고 밝혔다.