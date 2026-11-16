김명식 진천군수도 송치... 충북 단체장 사법리스크 확산

큰사진보기 ▲사진=진천군 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

김명식 진천군수가 공직선거법 위반 혐의로 공소청에 넘겨졌다.경찰이 도내 단체장들의 선거법 위반 수사를 잇따라 마무리하면서 사법리스크의 윤곽도 드러났다.진천경찰서는 공직선거법 위반 혐의로 김 군수를 불구속 송치했다고 16일 밝혔다.김 군수는 지난해 12월 진천군기업인협의회장 명의로 지역 초·중학교 6곳과 체육행사 등에 장학금과 후원금 명목으로 2100여 만 원을 전달한 혐의를 받고 있다. 또 기업인 행사에서 선거구민 30여명에게 240만 원 상당의 식사를 제공한 혐의도 받는다.경찰은 지난 4월 관련 고발장을 접수한 뒤 김 군수를 불러 조사하는 등 수사를 벌여왔다. 김 군수 측은 장학금과 후원금이 기업인협의회 차원에서 마련된 것으로 개인적인 기부행위와는 무관하다며 혐의를 부인하고 있다.한편 공직선거법 위반 사건의 공소시효는 선거일로부터 6개월이다. 오는 12월 3일 시효 만료를 앞두고 경찰은 관련 사건 수사를 서둘러 마무리하는 모양새다.충북에서는 신용한 지사를 비롯해 도내 11개 시·군 단체장 가운데 단양군수를 제외한 10명 등 11명이 선거법 위반 혐의로 고발됐다.이 가운데 이장섭 청주시장과 이상천 제천시장, 최재형 보은군수, 송인헌 괴산군수 등은 불기소 또는 무혐의 처분을 받아 사법리스크를 벗어났다.반면 신용한 지사는 불구속 송치됐으며, 조병옥 음성군수와 이재영 증평군수, 정영철 영동군수 등도 기소되거나 수사를 받고 있다.공직선거법 위반으로 100만 원 벌금형 이상이 확정되면 당선 무효가 된다. 이에 따라 향후 재판 결과에 따라 일부 자치단체장의 직위 상실과 2028년 총선과 함께 치러지는 재선거 가능성도 배제할 수 없는 상황이 됐다.