인사 문제 질타에 큰소리 항의한 민형배 시장, 시의회 사과 촉구

전남광주통합특별시의회가 16일 의원의 5분 자유발언 도중 민형배 시장이 큰소리로 항의했다며 공식사과를 요구했다.
시의회는 이날 오후 의원 일동 명의의 입장문을 내고, 민 시장이 전경선(민주당·목포5) 의원의 5분 자유발언 도중 의장에게 발언권도 얻지 않은 채 큰소리로 항의한 데 대해 유감을 표시했다.
의원들은 "본회의장은 시민을 대표하는 의원들이 자유롭게 의견을 밝히고 시정을 논의하는 공식적인 자리"라며 "의원의 발언에 동의하지 않을 수는 있다. 그러나 절차를 지키지 않고 발언권도 없이 큰 소리로 항의하는 것은 본회의장 질서를 해치고 의회를 존중하지 않는 행동"이라고 지적했다.
그러면서 민 시장을 향해 "이번 언행에 대한 공식적인 사과와 재발 방지를 위한 책임 있는 자세를 촉구한다"고 밝혔다.
의원들은 "의회와 집행부는 의견이 다를 수 있다. 때로는 치열하게 논쟁해야 한다. 그러나 서로에 대한 존중과 민주적인 절차만큼은 지켜져야 한다"며 "의견이 다를수록 필요한 것은 더 큰 목소리가 아니라, 더 깊은 존중이다. 그것이 시민을 존중하는 첫걸음"이라고 했다.
앞서 전 의원은 이날 본회의 5분 자유발언에서 재난 대응 분야 주요 보직의 전문성 부족을 강하게 질타했다. 당시 민 시장은 2027년도 예산안에 대한 시정연설을 위해 본회의 참석 중이었다.
전 의원은 민 시장이 취임 100일 기자회견 등을 통해 전문성·자율성·안정성을 최우선 가치로 삼고, 법과 원칙에 따라 적재적소에 인력을 배치하겠다고 약속했지만, 실제 인사는 달랐다고 지적했다.
전 의원은 원전안전팀장에 사회복지직, 자연재난대응팀장에 수의직 공무원이 배치된 점을 대표적인 사례로 들었다. 또 사회재난과를 포함한 관련 팀원 4명 역시 방사능 방재와 재난 대응 분야 경험이 부족한 인력이 배치됐다고 지적했다.
민 시장은 전 의원의 자유발언 말미에 "큰소리 치지 마세요"라고 말했다. 이후 전 의원은 송형곤 의장에게 시장 발언에 대해 항의하며, 의원의 정당한 의정활동에 대한 부적절한 발언을 엄중히 지적해 달라고 요구했다.
전남광주시의회 의원은 모두 91명이다. 민주당 83명, 진보당 5명, 조국혁신당 2명, 국민의힘 1명이다.