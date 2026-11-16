인사 문제 질타에 큰소리 항의한 민형배 시장, 시의회 사과 촉구

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장. 2026. 11. 11 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲16일 오전 전남광주통합특별시의회 전경선(민주당·목포5) 의원이 본회의장에서 5분 자유발언을 하는 모습을 민형배(왼쪽 앞줄 두번째) 시장이 듣고 있다. 2026. 11. 16 ⓒ 전남광주통합특별시의회 중계 영상 갈무리 관련사진보기

전남광주통합특별시의회가 16일 의원의 5분 자유발언 도중 민형배 시장이 큰소리로 항의했다며 공식사과를 요구했다.시의회는 이날 오후 의원 일동 명의의 입장문을 내고, 민 시장이 전경선(민주당·목포5) 의원의 5분 자유발언 도중 의장에게 발언권도 얻지 않은 채 큰소리로 항의한 데 대해 유감을 표시했다.의원들은 "본회의장은 시민을 대표하는 의원들이 자유롭게 의견을 밝히고 시정을 논의하는 공식적인 자리"라며 "의원의 발언에 동의하지 않을 수는 있다. 그러나 절차를 지키지 않고 발언권도 없이 큰 소리로 항의하는 것은 본회의장 질서를 해치고 의회를 존중하지 않는 행동"이라고 지적했다.그러면서 민 시장을 향해 "이번 언행에 대한 공식적인 사과와 재발 방지를 위한 책임 있는 자세를 촉구한다"고 밝혔다.의원들은 "의회와 집행부는 의견이 다를 수 있다. 때로는 치열하게 논쟁해야 한다. 그러나 서로에 대한 존중과 민주적인 절차만큼은 지켜져야 한다"며 "의견이 다를수록 필요한 것은 더 큰 목소리가 아니라, 더 깊은 존중이다. 그것이 시민을 존중하는 첫걸음"이라고 했다.앞서 전 의원은 이날 본회의 5분 자유발언에서 재난 대응 분야 주요 보직의 전문성 부족을 강하게 질타했다. 당시 민 시장은 2027년도 예산안에 대한 시정연설을 위해 본회의 참석 중이었다.전 의원은 민 시장이 취임 100일 기자회견 등을 통해 전문성·자율성·안정성을 최우선 가치로 삼고, 법과 원칙에 따라 적재적소에 인력을 배치하겠다고 약속했지만, 실제 인사는 달랐다고 지적했다.전 의원은 원전안전팀장에 사회복지직, 자연재난대응팀장에 수의직 공무원이 배치된 점을 대표적인 사례로 들었다. 또 사회재난과를 포함한 관련 팀원 4명 역시 방사능 방재와 재난 대응 분야 경험이 부족한 인력이 배치됐다고 지적했다.민 시장은 전 의원의 자유발언 말미에 "큰소리 치지 마세요"라고 말했다. 이후 전 의원은 송형곤 의장에게 시장 발언에 대해 항의하며, 의원의 정당한 의정활동에 대한 부적절한 발언을 엄중히 지적해 달라고 요구했다.전남광주시의회 의원은 모두 91명이다. 민주당 83명, 진보당 5명, 조국혁신당 2명, 국민의힘 1명이다.