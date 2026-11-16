광주 광산구 '살던집 프로젝트', 국무총리상

큰사진보기 ▲지난 13일 국회에서 열린 '2026 참좋은 지방자치 정책대회'에서 광산구가 '살던집 프로젝트'로 국무총리상을 수상했다. ⓒ 전남광주 광산구 관련사진보기

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전남광주통합특별시 광산구는 광산형 '살던집 프로젝트'로 참좋은지방정부협의회가 주관한 '2026 참좋은 지방자치 정책대회'에서 국무총리상을 받았다고 16일 밝혔다.살던집 프로젝트는 건강 악화나 돌봄 공백으로 퇴원 후 일상 복귀에 어려움을 겪는 주민에게 익숙한 지역에서 생활을 이어갈 수 있도록 주거·의료·돌봄을 연계·지원하는 통합돌봄 모델이다.광산구는 공공임대주택의 빈집과 유휴 어린이집을 활용해 회복기 주민의 주거 공간인 '중간집'과 건강관리·재활·일상 돌봄을 지원하는 '케어홈센터'를 조성, 병원과 집 사이의 돌봄 공백을 지역 안에서 메우는 데 중점을 두고 있다.지난해 우산 권역에서 사업을 시작한 광산구는 올해 선운희망타운2단지에 집중케어형 '중간집-선운'을 조성하며 사업을 넓히고 있다.이번 정책대회에선 의료비가 퇴원 전보다 80% 절감되는 등 살던집 프로젝트의 성과가 큰 주목을 받았다.특히, 이재명 정부의 국정과제 '지금 사는 곳에서 누리는 통합돌봄'을 선도한 실천 사례로 평가받으며 국회의장상 다음으로 높은 국무총리상을 받았다.박병규 광산구청장은 "행정과 주민, 지역사회가 힘을 모아 주민의 삶을 바꾸는 생활권 통합돌봄 모델로 발전하고 있다"며 "시민 누구나 존엄한 일상을 이어갈 수 있도록 더욱 세심한 돌봄 체계를 만들겠다"고 말했다.한편, 광산구 살던집 프로젝트는 앞서 행정안전부가 주관한 '2026 정부혁신 최초·최고' 공모에서 '유휴 자투공간 재생' 분야 국내 최고 사례로 선정됐다.