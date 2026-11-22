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이 글은 거시경제 분석도, 종목 추천도 아니다. 평범한 시민이 주식시장에서 마주치는 욕망, 불안, 확신, 후회 같은 감정을 프랑스 정신분석학자 라캉의 시선으로 읽어보려는 기록이다.

"얼른 서둘러, 엄마 늦겠다. 지각하면 큰일 나."

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"왜? 엄마 지각하면 돈 깎여?"

큰사진보기 ▲달에 비는 소원소원 ⓒ 안유림 관련사진보기

"엄마, 왜 이렇게 자꾸 화내요?"

"흠… 돈이 줄어들면 행복하지가 않을 것 같은데."

"주체가 욕망하는 주체로 구성되는 것은 오직 환상을 통해서다. 환상을 통해서 우리는 어떻게 욕망할 것인가를 배우는 것이다."(슬라보예 지젝, <삐딱하게 보기>, 1995)

큰사진보기 ▲<로또 1등도 출근합니다> 공은태 역의 이준혁 ⓒ CJ ENM 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

어느 11월의 아침, 아이는 양말 하나를 신는 데만 하세월이 걸리도록 꼼지락거렸다. 지각이 코앞. 나는 시계를 보며 말했다.아이가 고개를 들고 물었다.나는 순간 서두르던 손을 멈췄다. 아이를 똑바로 보지 못한 채 "글쎄, 당장은 아니지만… 그럴 수도 있지"라며 말끝을 흐렸다. 어느새 아이에게 큰일이란, 돈이 깎이는 순간이라고 생각하고 있었나 보다. 내가 그렇게 가르친 적이 있었던가. 아이가 그 말을 어디서 배웠는지 짚어 보려면 내가 주식을 시작한 때로 돌아가야 한다.주식 초보인 나는 언감생심 파이어족을 꿈꾸며 주식을 시작한 건 아니다. 그냥 약간의 '여유'를 사고 싶었다. 주말에 외식할 때 이번 달 생활비를 넘기려나 잔고를 확인해 보지 않아도 될 여유. 아이가 장난감을 사달라고 조를 때 "돈 없어"라는 말 대신 "사고 싶겠지만 원하는 걸 다 살 순 없는 거야"라고 우아하게 맞받아칠 여유. 배우자와 집 이야기를 할 때 "내가 좀 보탤게. 너무 걱정하지 마"라고 말이라도 보탤 수 있는 여유. 바로 그 여유들 말이다.수익률이 오르던 때는 장을 볼 때 미국산 소고기 대신 한우를 집어 들었다. 주말 외식과 외출 비용도 예전만큼 따져 보지 않아도 됐다. 곧이곧대로 적금만 한 푼 두 푼 붓던 과거의 내가 어리석어 보이기까지 했다. 아직 팔지도 않은 주식의 평가금액이었지만, 나는 이미 그 돈을 내 삶의 여유로 바꾸어 쓰고 있었다.수익률이 반대 방향을 가리키자 여유도 반대로 움직였다. 직장과 가깝고 학군까지 좋은 집은 수익이 지금보다 더 올라야 꿈이라도 꿔 볼 수 있는 집이었는데, 수익률이 빠지자 그 꿈을 꾸는 일부터 접게 됐다. 실제 생활비가 줄어든 것도 아닌데 아이의 말 한 마디, 남편과의 대화 한 마디에도 더 쉽게 짜증이 났다.아이가 간식을 달라고 하면 "집에 많잖아"라는 말이 화 섞인 목소리로 나갔다. 요새 아이는 자주 묻는다.어느 주말 아침, 아이는 유치원 친구가 가져온 로봇 장난감을 자기도 갖고 싶다고 졸랐다. "엄마 돈 없어. 정 사고 싶으면 네 돈으로 사든가." 그러자 아이가 저금통을 만지작거리며 말했다.나는 잠깐 멈칫했다가 "그럼 그냥 사지 말든가"라고 얼버무렸다. 그 뒤 어느 출근길 내내 아이의 그 대답이 맴돌았다.라캉이 말하는 '환상'을 떠올린 건 그즈음이다. 환상이라고 하면 헛된 공상을 떠올리기 쉽지만 라캉이 쓰는 뜻은 다르다. 우리는 보통 내가 무엇을 원하는지는 내가 제일 잘 안다고 여긴다. 라캉은 인간의 욕망이 그렇게 단순하게 시작되지 않는다고 본다.라캉은 우리가 어떤 것을 원할 때는, 그것을 얻으면 내가 어떤 사람이 될지, 어떤 삶을 살게 될지를 상상한다고 봤다. 돈을 원하는 것 같지만 사실은 돈으로 가능해질 삶의 장면까지 욕망하는 식이다. 라캉은 욕망과 그 안에서의 나의 위치를 조직하는 이런 틀을 '환상'이라고 부른다. 그런 환상은 누구나 하나쯤 품고 살지 않나.무엇을 원할지만이 아니라 어떻게 원할지까지 환상에서 배운다는 말이다. 저금통을 만지며 "돈이 줄어들면 행복하지가 않을 것 같다"던 아이는, 저금통이 꽉 차야 행복한 사람이 된다는 환상을 누구에게서 배웠을까.최근 본 tvN 드라마 <로또 1등도 출근합니다>에서 로또 1등에 당첨된 주인공은 퇴사하지 않았다. 대신 그동안 회사에서 참고 삼키던 말을 소리내 하기 시작했다. 그가 당첨금으로 실현한 환상은 출근하지 않을 자신이 아니라, 할 말을 하는 자기 자신이었다.내가 품은 환상도 돈의 액수가 아니라 그 돈을 가진 나였다. 간식값에 짜증 내지 않는 엄마, 집 이야기 앞에서 작아지지 않는 아내. 주식계좌의 숫자가 오를수록 그 사람에 가까워진다고 믿었다. 수익률이 내려가자 그런 내가 먼저 지워졌다. 생활비는 그대로인데 내가 날카로워진 이유가 거기 있었을 것이다.어른들은 자신이 원하는 삶을 상상하고 그에 맞춰 살아간다. 아이들에겐 한 단계가 더 있다. 무엇을 원하는지 알아가는 과정에서 곁에 있는 어른들이 무엇을 욕망하고 어떻게 행동하는지를 함께 보고 배운다.문화체육관광부는 정부 정책 등의 기초자료로 쓰기 위해 3년마다 국민의 가치관을 조사한다. 2025년엔 전국의 만 13~79세 6천여 명을 조사했고, 처음으로 13~18세 청소년 390명이 포함됐다. "삶에서 가장 중요하게 생각하는 것은 무엇입니까"라고 묻고 건강, 행복한 가정, 경제적 풍요 등 열두 개 보기 중 하나만 고르게 했다.19세 이상 전 연령대에서 '건강'이 1위였는데, 청소년만 달랐다. 가장 많이 꼽은 건 '경제적 풍요'(26.7%)였고, 그다음이 '행복한 가정'(23.1%), '건강'(14.8%)이었다. 조사는 왜 그렇게 선택했는지까지는 묻지 않았다. 다만 그렇게 답한 390명의 학생들도 집에서 저마다 돈 이야기를 들으며 자랐을 것이다.나는 어떤 기업의 미래는 몇 번씩 따져 보면서, 정작 그 옆에서 나를 보고 있는 아이는 보지 못했다. 증권사 애널리스트의 말은 읽으면서, 내 말이 아이에게 무엇을 가르치고 있는지는 읽지 못했다.아이는 주식이 오른 날과 내린 날, 나에게서 어떤 환상의 틀을 배우고 어떤 욕망을 보고 있을까.