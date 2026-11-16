안민석 "수험생의 정직한 노력 지킬 것"… 도교육청, 수능 스마트안경 부정행위 차단 총력

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대학수학능력시험(수능)을 앞두고 스마트안경 등 AI를 활용한 부정행위 논란이 확산하는 가운데 지난 15일 서울 시내 한 대형마트에서 한 시민이 스마트안경을 체험하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서는 스마트안경, 스마트워치 등 모든 전자기기의 시험장 반입이 금지된다. 특히 인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트안경은 시험 중 착용만 해도 부정행위로 간주돼 올해 시험이 무효 처리되고 내년 수능 응시 자격도 박탈된다. 사진은 이날 서울 한 가전매장 스마트안경 판매대 모습. 2026.11.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 인공지능(AI) 스마트안경 등 첨단 기기를 활용한 대학수학능력시험 부정행위를 막기 위해 전담 인력 702명을 투입하는 등 현장 대응을 강화한다. AI 기기를 이용한 부정행위가 잇따라 알려지면서 수험생과 학부모의 불안이 커지자, 시험장별 전문 인력을 배치해 부정행위를 사전에 차단하고 공정한 시험 환경을 지키겠다는 것이다.안민석 교육감은 특히 "정직하게 흘린 땀이 정당하게 평가받도록 하는 것, 그것이 저희의 책임"이라며 수험생의 심리적 안정과 공정한 평가 환경을 강조했다. 부정행위 단속에 그치지 않고 수험생들이 불필요한 불안 없이 자신의 실력을 발휘할 수 있도록 시험장 관리 전반을 책임지겠다는 의지를 밝힌 것이다.경기도교육청은 16일 '2027학년도 수능 스마트안경 대응 방안'을 마련해 시행한다고 밝혔다.경기도교육청은 각 시험장에 교감과 장학사로 구성된 도감독관 351명, 교육청 파견 지원 인력 351명 등 모두 702명을 배치한다. 시험장별로 2인 1조 전담 대응체계를 운영하는 것이다.도감독관은 시험실 감독관이 스마트안경으로 의심되는 기기를 발견하면 현장에서 실물을 확인하고 판별을 지원한다. 지원 인력은 의심 사례 발생 시 신속하게 대응하고 시험지구 및 도교육청 상황실과 비상 연락을 담당한다.앞서 도교육청은 지난 13일 도감독관 연수를 통해 스마트안경 실물을 직접 확인하는 등 현장 대응 역량을 강화했다.안민석 교육감은 이날 페이스북에 올린 글에서 "현장 확인과 판단의 책임은 당연히 우리 교육청이 함께 지겠다"고 밝혔다. 시험실 감독관 개인에게만 대응 부담을 맡기지 않고 교육청 차원에서 전문 인력을 투입해 책임을 분담하겠다는 의미다.정부의 추가 대책에도 적극적으로 대응하겠다는 입장이다. 안 교육감은 "정부가 마련하는 추가 점검 절차도 철저히 이행하고, 달라지는 내용은 즉시 알려 드리겠다"고 약속했다.부정행위에 대한 처분은 엄격하게 적용한다. 시험 중 스마트안경을 착용하거나 사용한 경우, 감독관의 확인 요구에 불응한 경우에는 고등교육법 등에 따른 부정행위로 처리한다. 해당 시험은 무효가 되고 다음 연도 수능 응시 자격도 1년간 정지된다. 형사처벌을 위한 고발과 수사 의뢰도 추진한다.수험생 사전 안내와 감독관 교육도 진행한다. 수능 전날인 18일 오전에는 수험생들에게 영상과 브로슈어를 통해 스마트안경 관련 유의사항을 알리고, 오후에는 감독관을 대상으로 상황별 대처 요령을 교육할 예정이다.이번 대책에서 눈여겨볼 대목은 안민석 교육감이 부정행위 차단과 함께 수험생의 심리적 안정을 강조했다는 점이다.안 교육감은 "수능일, 무엇보다 중요한 것은 수험생 여러분의 심리적 안정"이라며 "시험장에 들어서서 나가는 순간까지, 편안한 마음으로 제 실력을 발휘할 수 있도록 시험장 환경과 상황을 세심히 살피겠다"고 밝혔다.