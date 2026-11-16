수능날, 스마트기기 걷고 공공와이파이 차단 추진

큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관은 오는 19일 실시되는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 인공지능(AI) 기기를 활용한 부정행위를 막기 위해 시험장 내 전파 차단 조치와 수험생 가방 검사 등을 검토하겠다고 밝혔다. 사진은 16일 서울 한 수능 시험장 부근 이동통신 관련 시설 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'대학수학능력시험장의 스마트기기는 걷고, 공공 무선인터넷망(와이파이)은 끊는다. 시험장에는 1명 이상 스마트기기 전담 인력을 배치한다.'

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수험생들의 모든 스마트기기를 반납하게 하고, 시험 중 스마트기기 소지 여부에 대해 철저하게 점검할 것을 지시

수능 시험 시간 동안 모든 시험장에 대해 공공 와이파이를 차단하는 방안에 대해 관계기관과 함께 적극 검토하도록 요청

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 스마트기기 활용 시험 부정행위 방지 관련 관계부처 회의에 입장하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

▲최은옥 교육부 차관 "교실 전파 차단, 통신사와 협의 중" 유성호 관련영상보기

정부가 사흘 앞으로 다가온 수능의 '스마트기기 활용 부정행위'를 막기 위한 대책을 요약한 내용이다. 국무총리실은 16일 오후 한성숙 총리 주재로 열린 관계부처 회의 내용을 알렸다.인공지능(AI) 기술 활용 세무사시험 수석 합격 사태가 발발하고 코앞으로 다가온 수능에 대한 사회적 불안감이 커지면서 내놓은 대책이다.한성숙 국무총리는 수능과 직접적으로 연결된 부처인 교육부에했다. 교육부는 이날 국회 교육위 현안보고에서 시험장마다 1명 이상의 인공지능 기기 감시 전담 인력을 배치할 것이라고 밝힌 바 있다.또한 과학기술정보통신부에 대해선했다.정부는 "수능이 종료됐다는 이유로 부정행위가 묻히는 일이 없도록 사후라도 부정행위가 확인되면 합격 취소, 응시 자격 제한, 수사 의뢰 등 법과 원칙에 따라 끝까지 책임을 물을 방침"이라고 밝혔다. 참고로 여당인 더불어민주당은 부정행위 적발 시 응시 자격 제한을 10년 이상 또는 완전 박탈하는 내용의 고등교육법 개정을 추진할 계획이다.이날 한성숙 총리는 여타 국가 주관 시험에 대해서도 기존 시험관리 방식만으로는 인공지능 기술 발전에 따른 새로운 부정행위 수법 대응에 한계가 있다고 보면서 범정부적 대응 체계 구축을 주문했다. 이에 따라 '범정부 스마트기기 부정행위 방지 TF'(가칭)을 구축 운영할 계획이다.한편 이날 국무총리 주재 관계부처 회의에서는 부정행위로 세무사시험 수석을 차지한 한원석씨에 대한 후속 조치도 나왔다. 국무총리실의 설명에 따르면 총리가 "시험 무효 및 5년간 응시 자격 정지 처분 절차를 신속히 개시하는 한편 경찰과 유관 기관의 적극적인 수사 협조 및 조사를 당부"했다고 한다.