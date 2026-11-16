시흥에서 배우고 창업까지... '시흥실록지리지' 경기권 6개 대학으로 확산

한국공학대학교 학생들이 시흥산 미나리와 쌀 '햇토미'로 떡을 만들어 오이도에서 팔았다. 손님들의 의견을 듣고 제품을 다듬은 학생들은 이후 시흥시의 창업 지원을 받아 배곧의 빈 상가에 가게를 열었다. 대학생들이 자기 대학이 있는 도시를 직접 살피며 발견한 지역 자원이 상품이 되고, 실제 창업으로 이어진 것이다.(관련기사: "시흥의 문제, 청년이 답한다"… 한국공대·시흥시 '2025 시흥실록지리지'
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한국공학대와 시흥시가 함께 추진하는 '시흥실록지리지'에서 나온 성과다. 학생들이 주민과 상인을 만나 생활 속 문제와 지역 자원을 찾고, 이를 정책 제안이나 창업 아이디어로 발전시키는 이 사업은 올해 경기권 6개 대학이 함께하는 '경기실록지리지'로도 이어졌다.
주민에게 묻고, 지역에서 해법을 찾다
시흥실록지리지에 참여하는 학생들은 먼저 동네로 나간다. 주민과 상인을 만나 어디가 불편한지 묻고, 골목과 상권을 돌아보며 그 지역에서 활용할 수 있는 자원을 살핀다. 대학은 전문가 멘토링을 통해 학생들이 조사한 내용을 구체적인 제안으로 발전시키도록 돕는다. 시흥시는 학생들이 만나기 어려운 유관기관과 실무자를 연결하고, 지역 현안을 이해할 수 있도록 정책 특강을 지원해 왔다.
지난해 학생들은 거모·목감·시화호·오이도·은계·장현을 찾아 교통과 안전, 환경 등 주민 생활에 가까운 과제를 살폈다. 최종 경진대회에서는 장현지구의 폐컨테이너를 주민 공동 텃밭으로 활용하자는 제안이 대상을 받았다. 시민이 참여해 만드는 안전지도, 연근 부산물을 활용한 마스크팩, 거북섬 관광에 활용할 수 있는 NFC 키링도 수상작에 올랐다. 같은 도시를 둘러본 학생들은 생활환경 개선부터 폐자원 활용, 관광 상품 개발까지 서로 다른 해법을 내놓았다.
학생의 아이디어에 소상공인·대학·시가 힘을 보탰다
미나리떡 창업은 현장에서 발견한 아이디어를 실제 사업으로 키운 사례다. 학생들은 지역 소상공인과 함께 떡을 개발하고, 소비자 의견을 반영해 시제품을 개선했다. 오이도 현장 판매로 시장 반응을 확인한 뒤에는 시흥시의 소상공인 창업 지원을 받아 배곧에 사업장을 마련했다. 한국공학대에 따르면 학생들은 사업자등록을 마치고 현재 매장을 운영하고 있다.
대학은 창업동아리 활동과 전용 공간을 지원하고, 매장 운영 경험을 '창업현장실습' 교과목과 연계했다. 학생이 지역에서 배운 것을 상품으로 만들고, 소상공인이 제품 개발에 힘을 보태고, 대학과 시가 창업을 뒷받침한 결과다. 그 과정에서 지역 농산물은 새 상품의 재료가 됐고, 빈 상가에는 새 점포가 들어섰다. 지역에서 배우고 성장한 인재가 다시 지역 상권에 활력을 보태는 선순환이 한 사례에서 구체화된 셈이다.
올해는 시흥을 북부·중부·남부 3개 권역으로 나눠 지역별 특성과 주민 수요를 살폈다. 지난 13~14일 한국공학대 1캠퍼스에서 열린 부트캠프에서는 지역 창업가 특강과 전문가 멘토링이 진행됐고, 학생들은 권역별로 아이디어를 발표해 피드백을 받았다. 임병택 시흥시장은 지난해에 이어 올해도 황수성 한국공학대 총장과 함께 부트캠프 현장을 찾아 지역문제 해결에 나선 학생들을 격려했다.
시흥에서 시작한 현장 교육, 경기권 6개 대학으로
지난 7월에는 한국공학대가 시흥에서 쌓은 운영 경험을 바탕으로 '경기실록지리지'가 진행됐다. 한국공학대와 가톨릭대·경희대·성균관대·아주대·한양대 ERICA 등 6개 대학 학생 48명이 18개 팀을 꾸렸다. 대학들은 창업교육 콘텐츠와 인프라를 공유했고, 학생들은 각 대학이 자리한 지역을 탐방했다.
외국인 근로자 주거, 심야 이동, 다문화 학생 지원, 못난이 농산물 활용 등 지역마다 다른 과제가 나왔다. 학생들은 현장에서 조사한 내용을 바탕으로 생성형 인공지능(AI)을 활용해 문제를 분석하고 사업모델을 설계했다. 시흥의 대학생들이 자기 지역에서 과제를 찾는 방식이 다른 경기권 대학 학생들도 자기 지역을 들여다보는 공동교육으로 넓어진 것이다.
고혁진 한국공학대 창업교육센터장은 "대학의 창업교육 역량과 지역사회의 자원을 연계한 다양한 프로그램을 통해 학생들이 지역의 문제를 해결하고 새로운 가치를 창출하는 창업인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
2024년 17개 팀 44명으로 출발한 시흥실록지리지는 지난해 최종 경진대회 기준 37개 팀 133명에서 올해 54개 팀 220명으로 늘었다. 첫해보다 다섯 배 많은 학생이 참여한 올해 최종 경진대회는 오는 12월 4일 열린다.
배곧동 주민 A씨는 "작년 폐컨테이너를 활용한 스마트 텃밭도 신선했는데, 학생들이 시흥의 일상에서 또 어떤 문제와 자원을 새롭게 발견했을지, 미나리떡에 이어 실제 창업으로 이어질 아이템이 나올지 궁금하다" 며 "학생들이 바라보는 지역의 관점에 관심이 모인다"고 말했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.