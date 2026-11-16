경기도 "MBC의 편파 왜곡 방송, 무단 침입에 대해 법적 책임 묻겠다"

큰사진보기 ▲홍은광 경기도청 대변인이 16일 오후 경기도청 브리핑룸에서 MBC 방송 관련 기자회견을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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경기도가 MBC 시사프로그램 '스트레이트'의 경기도 2027년도 본예산 편성 관련 보도를 사실 왜곡과 편파 방송으로 규정하고 법적 대응에 나서기로 했다. 경기도의회와 협의하기 위한 예산 기초안을 확정 예산처럼 보도해 경기도가 어린이·청소년·장애인 등 취약계층의 민생 예산을 대거 삭감한 것처럼 오인하게 했다는 것이다.특히 홍은광 경기도 대변인은 예산 편성 과정에 대한 사실관계를 바로잡는 데 그치지 않고 언론중재위원회 조정 신청과 취재진 고발까지 예고하며 강경 대응 방침을 밝혔다.홍 대변인은 16일 "MBC의 편파 왜곡 방송, 무단 침입에 대해 법적 책임을 묻겠습니다"라는 제목의 언론브리핑에서 전날(15일) 방송된 MBC '스트레이트'의 <재정 비상 100일, 추미애는 왜?>를 문제 삼았다. 경기도는 방송 내용이 2027년도 본예산 편성 과정을 왜곡했을 뿐 아니라 지난 13일 취재진의 도지사실 무단 진입과 업무방해 행위까지 있었다고 주장했다.경기도가 가장 강하게 반박한 대목은 예산 기초안의 성격이다.도에 따르면 2027년도 본예산 편성 과정에서 가용 재원은 1조 6,500여억 원 수준이었다. 이에 따라 조직 운영에 필요한 최소한의 예산만 담은 기초안을 마련해 도의회 각 상임위원회와 사전 협의를 진행했다. 확정 예산이 아니라 향후 재원 확보와 사업별 우선순위 조정을 위한 논의용 자료였다는 설명이다.경기도는 지난 10월 24일 대변인 서면 브리핑을 통해 이 같은 상황을 이미 공개했고, 이후에도 본예산은 편성 중이며 특정 예산을 삭감하거나 확정한 사실이 없다고 거듭 밝혔다고 강조했다.그러나 MBC는 방송 예고 기사와 영상에서 '무조건 삭감'이라는 표현을 사용했고, 본방송에서도 민생·복지 예산이 줄줄이 깎이거나 사라질 위기라는 취지로 보도했다는 게 경기도의 주장이다.특히 어린이·청소년·장애인 관련 사업 등을 열거하며 '모조리 미반영', '전부 0원' 등의 표현을 사용한 것은 협의용 기초안의 일부 사업이 반영되지 않은 상태를 최종 삭감으로 오인하게 했다는 것이다.경기도는 방송에서 논란이 된 민생 복지 예산을 여론 비판 이후 원상 복구했다는 취지의 보도 역시 사실과 다르다고 반박했다. 애초 추미애 지사가 추가 재원을 발굴해 생명·안전·취약계층·민생경제 회복 사업을 우선 반영하겠다는 방침을 밝혔다는 설명이다.홍은광 대변인은 취재 과정에도 문제가 있었다고 지적했다. 경기도는 담당 기자의 자료 요청과 인터뷰에 대변인이 직접 응하는 등 취재에 협조했지만, 지난 13일 MBC 취재진이 사전 협의 없이 경기도지사실에 들어와 강압적인 인터뷰를 시도했다고 주장했다. 명백한 거부 의사에도 도지사의 이동을 방해하면서 인터뷰를 시도했고, 해당 장면을 방송했다는 것이다.경기도는 지난 14일 MBC에 공식 문서를 보내, 보도 예고 영상과 기습 인터뷰 시도에 대한 시정 및 사과를 요구했지만 별도 입장을 받지 못했다고 밝혔다.홍은광 대변인은 "경기도는 MBC의 왜곡·편파 보도에 대해 언론중재위원회 조정을 신청하고, 다중의 도지사실 무단 침입과 업무방해 행위에 대해서는 고발 조치하는 등 끝까지 책임을 묻겠다"고 밝혔다.