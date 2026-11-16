"3조 규모 앰코 증설, 전남광주 노동자·업체 참여 늘려야"

큰사진보기 ▲5분 자유발언하는 신연순(진보당·비례) 전남광주통합특별시의원 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

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전남광주통합특별시의회 신연순(진보당·비례) 의원은 16일 앰코코리아 광주공장 증축공사에 지역 건설노동자와 건설업체의 참여를 확대할 수 있도록 전남광주시의 적극적인 역할을 촉구했다.신 의원은 이날 열린 제5회 제2차 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 회사 측의 제조라인 증설은 환영한다면서도 "대규모 투자의 성과가 지역에 실질적으로 돌아가야 한다"고 강조했다.앰코코리아는 지난달 19일 전남광주 북구 첨단산업단지 광주공장에서 신규 제조라인 착공식을 열었다. 3조 원 규모 제조라인이 들어서면 약 2000명의 고용 창출 효과가 있을 것으로 전망됐다.이와 관련, 신 의원은 지난 10월 전남광주시의 건설업 취업자가 지난해 같은 달보다 3000명(2.3%) 감소했다며 "향후 2년간 진행될 공사를 지역 건설업계 일자리 기회로 연결해야 한다"고 했다.또한 전남광주시와 앰코코리아, 원청사인 동부건설, 지역 전문건설업체, 건설노동조합이 참여하는 지역상생 업무협약(MOU)을 조속히 체결하고, 지역민 우선 고용과 하도급시 지역업체 수행, 지역 장비·자재 우선 사용 등을 구체적인 목표로 담아야 한다고 주장했다.신 의원은 "민형배 시장이 진보당 의원단과의 간담회에서 지역업체와 노동자의 반도체 건설현장 우선 참여를 챙기겠다고 약속했다"며 전남광주시를 향해 책임 있는 실행을 촉구했다.