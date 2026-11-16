소녀상 지킨 장선화 대표, 부산민주공원 첫 여성 관장

큰사진보기 ▲부산여성행동 주최 부산수요시위에서 장선화 부산여성회 대표가 일본 정부를 규탄하는 손팻말을 들고 있다. 자료사진. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부산민주공원 입구에서 만나는 민주항쟁기념관. ⓒ 김보성 관련사진보기

부산 민주공원에 개관 27년 만에 첫 여성 관장이 들어선다. 지역에서 오랫동안 여성·인권·평화 운동 등을 이끈 장선화 부산여성회 상임대표가 현 이동일 관장으로부터 내년 1월 직을 넘겨받는다.사단법인 부산민주항쟁기념사업회는 지난 12일 임시이사회를 열어 장 대표를 11대 민주공원 관장으로 선출했다고 16일 밝혔다. 임기는 2027년 1월 1일부터 3년이다. 기념사업회는 1999년 민주공원 개관 이래 처음으로 맞이하는 여성 관장이라고 설명했다.장 신임 관장은 부산지역의 대표적인 시민사회·여성 활동가로 불린다. 부산여성회를 이끌며 부산여성단체연합 대표와 부산시 인권위원회 위원 등을 지냈고 전국여성연대, 부산평화연대·부산민중연대 등 여러 단체의 공동대표를 맡고 있다. 오랜 기간 성평등 실현과 민주주의, 노동·인권·평화 영역에서 주도적 역할을 해왔다.특히 일본군 '위안부' 문제 해결을 촉구하는 부산수요시위 공간을 10년 가까이 지키며 일본의 과거사 사죄와 법적 배상을 요구했다. 극우세력의 평화의 소녀상 훼손과 모욕 행위에 적극적으로 대응하면서 지난 9월에는 경찰 바리케이드 철거 결정까지 이끌어 냈다.이번에 내세운 슬로건은 '광장의 민주주의를 일상과 생활 속 민주주의로!'이다. 지난 '윤석열 12.3 내란' 당시 거리에서 이를 막아 나섰던 장 신임 관장은 민주공원에서도 그 정신을 이어간다. 그는 ▲민주화운동 역사의 충실한 계승 ▲미래세대가 참여하고 경험하는 일상적 민주주의 실현 ▲민주주의 플랫폼의 위상 강화와 기반 시설 혁신 등을 운영 방향으로 제시했다.내년 6월 민주항쟁 40주년과 2029년 부마민주항쟁 50주년에 발맞춰 범시민 기념사업을 추진하고, 청년들의 민주주의 실천, 참여 기회를 확대하기로 했다. 동시에 시민 후원회원을 늘려 공원의 재정자립도를 높이겠다는 것도 신임 관장이 세운 계획이다.풀어야 할 숙제도 있다. 민주공원 부속건물인 민주주의기록관은 2024년 12월 준공했지만 누수 등 하자보수 문제로 2년 가까이 문을 열지 못했다. 장 신임 관장은 기록관 개관과 기록자료 디지털화, 노후시설 개선을 주요 과제로 꼽았다. 그는 "민주공원이 민주주의의 길을 밝히는 등대이자, 민주주의를 지키는 방파제가 되도록 하겠다"라고 말했다.한편 부산 중구 영주동에 있는 민주공원은 4·19혁명과 부마민주항쟁, 6월 항쟁 등 부산의 민주화운동 역사를 기념하고 시민들에게 민주주의의 가치를 알리기 위해 조성한 공간이다. 민주항쟁기념관에는 상설 전시실인 늘펼쳐보임방이, 야외에는 산화한 민주 영령을 기리는 추념의 장인 넋기림마당 등이 자리잡고 있다. 4년 전엔 박종철·이태춘·황보영국 열사의 정신을 새기는 늘빛드레(추모의벽)도 기념관 입구 쪽에 추가로 만들어졌다.