추미애 "민생은 끝까지 지킨다"… 경기도 42조 예산, 재정위기 속 민생 사수에 방점

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 16일 경기도의회 본회의장에서 열린 제395회 정례회 제4차 본회의에서 2027년 본예산안, 2026년 추경예산안 제안 설명을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정두석 경기도 기획조정실장 16일 오후 브리핑룸에서 2027년 본예산 편성 관련 기자회견을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲정두석 경기도 기획조정실장 16일 오후 브리핑룸에서 2027년 본예산 편성 관련 기자회견을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 30일 국회 의원회관에서 열린 '지방재정 확충을 위한 지방세제 개편 정책토론회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

추미애 경기도지사가 심각한 재정난 속에서도 민생·복지·안전 예산을 최대한 지키고 미래산업 투자를 이어가겠다는 의지를 밝혔다. 지방세 수입 감소로 경기도가 자체적으로 쓸 수 있는 가용재원이 1년 새 2조 4,000억 원 넘게 줄어든 상황에서 지방채와 각종 기금까지 동원해 2027년도 예산안을 마련했다. 관행적으로 편성해 온 사업과 성과가 불분명한 사업은 정리하되, 도민의 삶과 직결된 사업은 재정위기를 이유로 포기하지 않겠다는 것이 추미애 지사의 구상이다.다만 '민생사수예산'이라는 이름과 달리 일부 안전·돌봄 사업의 예산이 큰 폭으로 줄었고, 공무원 인건비조차 본예산에 전액 반영하지 못했다. 이번 예산안은 민생을 지키겠다는 정책적 의지와 이를 뒷받침할 재정 여력의 한계를 동시에 보여준다.추미애 지사는 16일 경기도의회 제395회 정례회에서 2027년도 예산안 제출에 따른 시정연설을 통해 "지켜야 할 민생은 끝까지 지키고, 바꿔야 할 것은 과감히 바꾸며, 미래를 향한 도전은 더욱 힘차게 이어가겠다"고 밝혔다.경기도가 이날 도의회에 제출한 2027년도 예산안은 총 42조 1,946억 원이다. 올해 본예산 40조 577억 원보다 2조 1,369억 원(5.3%) 늘어난 규모다. 하지만 외형적인 예산 증가만으로 재정 여건이 나아졌다고 보기는 어렵다. 증가분 대부분이 용도가 정해진 국고보조사업에 투입되는 반면, 도가 자체적으로 정책 우선순위에 따라 사용할 수 있는 재원은 오히려 크게 줄었기 때문이다.정두석 경기도 기획조정실장의 설명에 따르면 경기도의 2027년 가용재원은 1조 6,500억 원으로, 올해 4조 595억 원보다 2조 4,095억 원 감소했다. 도세의 절반가량을 차지하는 취득세 수입 감소 등으로 지방세 수입이 올해보다 3,441억 원 줄어든 영향이 크다.경기도는 부족한 재원을 마련하기 위해 지방채 2,462억 원을 발행하고 통합재정안정화기금과 지역개발기금도 활용했다. 이를 통해 확보한 가용재원은 3조 494억 원이다. 그러나 이마저도 올해보다 약 1조 원, 25% 적다.추미애 지사는 시정연설에서 "발행 가능한 지방채를 최대한 활용하고, 통합재정안정화기금과 지역개발기금까지 동원해 총 3조 494억 원의 가용재원을 마련했다"고 설명했다. 이어 "도민께 꼭 필요한 사업을 하나라도 더 지킬 방법은 없는지 마지막까지 살피고 또 살폈다"고 강조했다.경기도는 이번 예산 편성에서 세 가지 원칙을 내세웠다. 생명·안전·취약계층 보호와 필수 민생사업을 우선으로 지키고, 지출구조를 과감하게 바꾸며, 미래 성장에 필요한 투자는 최소한의 규모라도 지속한다는 것이다.특히 모든 사업을 원점에서 재검토하고 유사·중복 사업을 통폐합하는 한편, 집행이 부진한 사업은 조정했다. 추미애 지사의 공약과 관련한 신규사업도 이번 본예산에는 편성하지 않았다. 재정위기 상황에서 신규사업을 늘리기보다 기존 사업의 우선순위를 재조정해 재원을 확보하겠다는 의미다.이번 예산안에서 가장 눈에 띄는 분야는 취약계층 복지와 생활밀착형 민생사업이다.대표적으로 노인장기요양 시설급여와 재가급여에 3,510억 원을 편성했다. 올해보다 2,238억 원 늘어난 규모다. 시설급여는 1,077억 원에서 2,976억 원으로, 재가급여는 195억 원에서 534억 원으로 각각 증액됐다. 저소득 장기요양 등급판정 노인 약 4만 7,000명이 지원 대상이다.장애인 활동지원급여 추가 지원도 올해 170억 원에서 276억 원으로 106억 원 늘렸다. 국비 활동지원사업만으로 부족한 부분을 도 자체 예산으로 보완해 장애인의 자립생활과 사회참여를 뒷받침하겠다는 취지다. 지원 대상은 2만 2,487명이다.아이들의 먹거리와 출산·보육 지원도 주요 투자 대상이다. 유·초·중·고등학교 무상급식비 지원에 2,445억 원을 편성했다. 친환경 등 우수 농축산물 학교급식 지원 248억 원을 더하면 학교급식 관련 예산은 2,693억 원이다. 난임부부 시술비 지원에는 634억 원, 산모·신생아 건강관리 지원에는 554억 원을 배정했다.결식아동 급식지원 예산도 270억 원에서 350억 원으로 늘렸다. 18세 미만 결식 우려 아동 4만 7,628명에게 연중 급식을 지원하는 사업이다. 장애인 맞춤형 일자리에는 108억 원, 청년기본소득에는 577억 원을 편성했다.교통 분야에서는 시내버스 공공관리제에 4,361억 원, 광역버스 공공관리제에 1,622억 원을 투입한다. 두 사업 모두 안정적인 대중교통 운행을 위한 재정지원으로, 시내버스 공공관리제 예산은 올해보다 1,241억 원, 광역버스는 573억 원 증가했다. 교통약자 이동지원센터 운영에도 371억 원을 편성했다.소상공인과 청년·신혼부부의 생활안정 대책도 담겼다. 영세 소상공인의 노란우산 가입 지원에 20억 원, 청년·신혼부부 임차보증금 이자 지원에 10억 원을 새로 편성했다. 후자는 무주택 청년과 신혼부부에게 대출이자를 연 1%, 최대 100만 원까지 최장 2년간 지원하는 사업으로 3333세대를 대상으로 한다.이처럼 경기도는 재정 여건이 악화한 상황에서도 노인 돌봄과 장애인 지원, 아동 급식, 대중교통 등 도민의 일상과 밀접한 분야에 재원을 집중했다. 추 지사가 시정연설에서 한 끼 식사와 돌봄, 난임 시술비, 119구급차 등을 구체적으로 거론한 것도 민생예산의 우선순위를 도민의 실제 생활에서 찾겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.그러나 이번 예산안을 세부적으로 들여다보면 민생과 안전을 최우선으로 지키겠다는 원칙이 모든 사업에 동일하게 적용된 것은 아니다. 재정 압박에 따른 조정의 흔적도 뚜렷하다.가장 큰 폭으로 줄어든 사업 중 하나는 지방하천 정비다. 올해 2,417억 원이던 예산이 내년에는 906억 원으로 1,511억 원 감소했다. 도로시설물 유지관리 예산도 328억 원에서 265억 원으로 줄었고, 도로포장 유지관리 예산 역시 362억 원에서 243억 원으로 감소했다.경기도가 설명자료에서 별도 분야로 묶은 '돌봄안전' 주요 사업 예산 합계는 올해 3,669억 원에서 내년 2,040억 원으로 1,629억 원 줄었다. 지방하천 정비 예산 감소분이 이 분야 전체 감소액의 대부분을 차지한다.소방안전과 주거환경 개선을 위한 노후 공동주택 지원도 40억 원에서 16억 원으로 줄었다. 어린이집 교직원 처우개선 및 대체인력 지원은 461억 원에서 416억 원으로, 어린이집 운영 지원은 296억 원에서 207억 원으로 감소했다. 경기이음케어 예산도 52억 원에서 45억 원으로 줄었다.미래성장 분야 역시 모든 사업이 확대된 것은 아니다. 경기도가 주요사업 편성 내역에서 미래성장 분야로 분류한 사업 예산 합계는 올해 857억 원에서 내년 826억 원으로 31억 원 감소했다.이는 추미애 지사가 강조한 '미래 투자 지속'이 모든 미래산업 관련 사업의 예산을 늘린다는 의미는 아니라는 점을 보여준다. 실제로 기존 기술개발사업은 30억 원에서 23억 원으로, R&D 첫걸음 기업연구소 지원은 34억 원에서 16억 원으로 줄었다. 양자-AI 인프라 확대 및 융합산업 전문인력 양성도 15억 원에서 5억 원으로 감소했다.따라서 이번 예산의 특징은 민생·안전·미래라는 세 분야를 일괄적으로 확대하는 데 있다기보다, 제한된 재원 안에서 사업별 우선순위를 다시 정하고 일부 핵심 사업에 선택과 집중을 하는 데 있다고 볼 수 있다.그렇다고 미래 성장동력 확보를 위한 투자를 중단한 것은 아니다. 경기도는 AI·반도체 등 첨단산업 경쟁력을 유지하고 교통 인프라를 확충하기 위한 사업을 계속 추진한다.우선 전국 최초 자율주행 광역버스 도입에 30억 원을 신규 편성했다. 광역버스 3대를 개조하고 자율주행 시스템과 인공지능(AI) 모델을 구축해 실제 주행 데이터를 수집·학습하는 사업이다.반도체 분야에는 경기도 반도체 기술센터 운영비 21억 원, 산업 전문인력 양성 14억 원, 팹리스 기업 첨단장비 공동이용 지원 5억 원 등을 배정했다. 피지컬 AI 확산센터 구축·운영에는 15억 원, 경기 AI 혁신 클러스터 조성에는 9억 원을 투입한다.킨텍스 제3전시장 건립에도 585억 원을 편성했다. 전시·컨벤션 산업의 국제 경쟁력을 높이고 국내 기업의 해외시장 진출을 지원하기 위한 투자다.이러한 사업들은 단기적인 재정난 때문에 미래 산업의 성장 기반까지 훼손해서는 안 된다는 추 지사의 정책 방향을 보여준다. 다만 미래성장 분야 전체 예산이 감소한 만큼 개별 사업에 투입된 예산이 실제 기업 경쟁력 강화와 일자리 창출로 이어질 수 있을지는 앞으로 따져봐야 할 대목이다.이번 예산안의 가장 심각한 대목은 경기도가 가용재원을 최대한 동원하고도 공무원 인건비조차 전액 편성하지 못했다는 사실이다.추미애 지사는 시정연설에서 "도민을 위해 밤낮없이 헌신하는 공직자 여러분의 인건비는 다 담지 못했다"며 "부족한 인건비는 추경에서 반드시 채우겠다"고 밝혔다.정두석 기획조정실장은 브리핑에서 공무원 인건비 3개월분과 일부 법정경비를 본예산에 반영하지 못했다고 설명했다. 추가경정예산을 통해 보완하겠다는 계획이지만, 이는 경기도의 재정난이 단순한 사업 조정이나 긴축만으로 해결하기 어려운 수준에 이르렀다는 점을 보여준다.추미애 지사는 이번 시정연설에서 중앙정부와 국회에 지방재정 구조개혁도 강하게 요구했다.구체적으로 지방소비세율 인상과 법인세 국세분 일부의 지방 이양, 소방재정의 국가책임 강화, 노인장기요양급여의 국비 부담 확대를 제시했다. 지방정부에 복지와 안전 등 국가적 책임이 수반되는 사업을 맡기면서 재원 부담까지 떠안기는 현행 구조를 바꿔야 한다는 주장이다.특히 지방소비세율 인상은 추 지사가 재정위기 극복을 위해 지속적으로 제기해 온 핵심 과제다. 지방정부의 자체 재원을 늘리지 않고서는 국고보조사업과 복지지출이 확대될수록 지방정부의 재정 운용 여력이 줄어들 수밖에 없다는 문제의식이 깔려 있다.추미애 지사는 "기금은 바닥났고, 지방채는 곧 상환이 시작된다"며 "근본적인 재원 대책 없이는 가까스로 지켜낸 민생이 무너질 수 있다"고 강조했다. 이어 도의회에 경기도와 한목소리로 정부와 국회에 재정대책을 촉구해 달라고 요청했다.