국내 첫 세계태양광총회, 대전 DCC에서 개막

큰사진보기 ▲국내에서는 처음으로 개최되는 제9회 세계태양광총회(WCPEC9)가 16일 대전컨벤션센터(DCC)에서 개막했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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태양광 분야 국제학술행사인 제9회 세계태양광총회(WCPEC9)가 16일 대전컨벤션센터(DCC)에서 개막했다.세계태양광총회가 국내에서 열리는 것은 이번이 처음이다. 오는 20일까지 국내외 연구자와 업계 관계자들이 태양광 기술과 산업 동향을 공유하고 국제 협력 방안을 논의한다.세계태양광총회는 미국·유럽·아시아를 대표하는 세 태양광 학술대회가 4년마다 공동으로 여는 행사다. 이번 총회는 기후에너지환경부와 대전시, 한국태양광발전학회가 공동 주최하고 대전관광공사가 주관한다.대전시에 따르면 학술행사에는 52개국에서 온 해외 참가자 647명과 국내 참가자 683명 등 1330명이 등록했다. 51개국에서 논문 초록 1255편이 접수됐으며, 총회 기간 기조강연과 학술발표, 산업포럼, 대전 지역 기업·연구기관을 둘러보는 기술 견학 등이 이어진다.이날 DCC 제2전시장에서는 '미래선도 에너지 전시회'도 문을 열었다. 19일까지 열리는 전시회에는 대전 기업 14곳을 포함해 56개 기업이 241개 부스를 운영한다. 태양광과 재생에너지 관련 기술·제품을 살펴볼 수 있으며, 에너지 토크콘서트와 태양광 패널 조립 체험도 마련된다.17일 오후 2시에는 대전시와 한국에너지기술연구원이 공동 주최하는 특별포럼 '태양광으로 여는 대전의 미래'가 열린다. 이날 대전시와 한전KDN은 업무협약도 체결할 예정이다.허태정 대전시장은 개막식 환영사에서 "이번 총회가 태양광 기술의 미래를 함께 그리고, 과학도시 대전이 에너지 전환을 선도하는 도시로 도약하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.