"수능 AI 부정행위, 모든 수단 동원해 엄단"

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험을 사흘 앞둔 16일 정부세종청사 교육부에서 열린 스마트안경, 초소형카메라 등을 활용한 부정행위 대책 관련 브리핑에서 염동렬 교육연구사가 스마트안경을 이용한 부정 행위를 시연하고 있다. ⓒ 교육부 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲고민정 더불어민주당 의원이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 최교진 교육부 장관에게 수능 부정 행위자에 대해 "(응시 자격을) 완전 박탈해야 한다"는 의견을 밝히고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 김문수 더불어민주당 의원이 제시한 AI 첨단기술을 악용한 부정행위 수법 관련 자료를 살펴보고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

더불어민주당이 대학수학능력시험을 앞두고 불거진 인공지능(AI) 스마트기기 부정행위 파문과 관련해 "활용 가능한 모든 수단을 동원해 강력하게 엄단하겠다"고 밝혔다.국회 교육위원회 소속 민주당 국회의원들은 16일 오후 2시 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "부정행위 시 제재 및 처벌을 대폭 강화하겠다"며 "인공지능을 활용한 부정행위 적발 시 응시 자격 제한을 10년 이상 또는 응시 자격 원천적으로 박탈하는 고등교육법 개정안을 신속 논의하겠다"고 설명했다.현행 고등교육법에 따르면 수능 등에서 부정행위를 한 사람에 대해 "그 시험을 무효로 하고 시험의 시행일이 속한 연도의 다음 연도 1년 동안 시험의 응시 자격을 정지한다"고 정해놨다. 응시 자격 제한 1년을 10년 이상 또는 원천 박탈로 강화하겠다는 취지다.다만 이같은 조치는 법 개정이 필수적이므로 상임위원회와 국회 본회의 통과 과정을 거쳐야 한다.김문수 민주당 의원은 "인공지능 활용 부정행위에 대해서는 올해 수능부터 소급 적용하도록 (법 개정을) 추진하겠다"고 밝혔다. 김 의원은 "정직하게 실력을 갈고닦아온 수험생들이 피해를 입지 않도록 부정행위에 대해선 할 수 있는 가장 강력한 제재로 엄단하겠다"고 덧붙였다.민주당은 인공지능을 활용한 세무사시험 수석 합격자 발생 사태에 따라 수능에 대한 학생·학부모의 불안이 커지는 만큼 사흘 앞으로 다가온 수능 관리 철저 방침도 밝혔다.백승아 민주당 의원은 "정부는 지난 7월 스마트안경을 시험장 반입 금지 물품으로 명시화해 발표한 바 있다"면서 "거기에 더해 스마트안경 여부를 판단할 수 있는 전담 인력을 시험장별로 1명 이상씩 배치하고, 교육부·교육청에 설치하는 상황실 전담 인력 간 핫라인을 구축해 부정행위 감독에 차질이 없도록 할 예정"이라고 설명했다.또한 교육부는 부정행위로 세무사시험 수석을 차지한 한원석씨가 사용했다고 자백한 초소형 카메라에 대해선 감독 요령을 이날 배포할 예정이다.교육위 여당 간사를 맡고 있는 고민정 의원은 기자회견 후 취재진에게 "여러 가지 문제 제기들이 있을 수는 있겠지만 자칫 수험생들의 불안감을 오히려 더 만들어내지 않게 하는 것이 가장 중요할 것"이라며 "어떤 때보다 철저하게 관리감독하고, (부정행위) 적발 시 처벌 조항에 대해서는 법 개정을 통해 처벌하겠다"고 말했다.앞서 열린 국회 교육위 전체회의 '스마트기기 부정행위 교육부 현안보고'에서는 여야를 막론하고 다양화하는 인공지능 활용 부정행위에 정부가 보다 적극적으로 대처해야 한다는 목소리가 나왔다.특히 김문수 민주당 의원은 대한민국을 비롯해 일본, 대만, 중국, 튀르키예, 베트남에서의 인공지능 활용 부정행위 적발 사례를 소개했다. 사례를 종합하면 인공지능 안경뿐만 아니라 초소형 카메라, 단추형 카메라 등 다양한 기기들이 악용됐다.교육부는 내일(17일) 오전 수능 대비 인공지능 부정행위 방지 대책을 추가 발표할 예정이다.