이장섭 청주시장, 중대재해처벌법 위반 혐의로 고발

큰사진보기 ▲16일 ‘비정규직없는충북만들기운동본부’(이하 운동본부)는 오전 11시 청주고용노동지청 앞에서 기자회견을 열고, 폐기물 수집·운반 작업 중 숨진 20대 기간제 노동자 사망 사고와 관련해 이장섭 청주시장을 중대재해처벌법 위반 혐의로 고발했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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이장섭(더불어민주당) 청주시장이 지난 5일 발생한 청주시 소속 청소노동자 사망사고와 관련해 중대재해처벌법 위반혐의로 고발됐다.16일 '비정규직없는충북만들기운동본부'(아래 운동본부)는 오전 11시 청주고용노동지청 앞에서 기자회견을 열고, 폐기물 수집·운반 작업 중 숨진 20대 기간제 노동자 사망사고와 관련해 이장섭 청주시장을 중대재해처벌법 위반 혐의로 고발했다.운동본부는 정부가 추락 및 교통사고 위험을 막기 위해 지난 2018년 청소차 후미 발판 탑승과 설치를 금지했음에도, 청주시가 직영 차량의 발판을 제거하지 않은 채 방치해 참사를 불렀다고 비판했다.사고가 발생한 뒤에야 부랴부랴 발판을 철거한 것은 시가 사전에 위험성을 충분히 인지하고 있었음을 보여주는 증거라고 주장적했다.운동본부는 이장섭 청주시장이 직영 폐기물 수거 사업의 경영 책임자로서 안전보건 관리 체계 구축 및 위험 요인 개선 의무를 다하지 않았다고 주장했다.이들은 "공공운수노조 청주환경지회 소속 노동자들이 고인의 사망 직전 40일 동안 청주시청 앞에서 농성을 벌이며 인력 충원과 후미 발판의 위험성을 지속적으로 경고했음에도 시가 이를 외면했다"고 지적했다.김민우 공동대표는 "인력이 부족한 상황을 그대로 둔 채 노동자에게 조심하라고만 해서는 같은 사고를 막을 수 없다"며 "청주시는 유가족과 동료 노동자들에게 공개 사죄하고, 부족한 인력을 충원해 안전한 저상차를 즉각 도입해야 한다"고 촉구했다.운동본부는 고용노동부를 향해 청주시청에 대한 신속한 압수수색과 청주시장에 대한 철저한 수사를 통해 중대재해처벌법 위반 책임을 엄중히 물을 것을 요구했다.아울러 고발장 접수를 시작으로 일주일간 청주시장 처벌을 촉구하는 대국민 서명운동을 전개한 뒤, 서명지를 청주고용노동지청에 제출할 계획이다.