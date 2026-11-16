카드 분실, 호텔 잘못 예약... 이렇게 험난하고 웃긴 시칠리아 여행이라니

큰사진보기 ▲오르티지아의 아폴론 신전 유적지 ⓒ 김연순 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오르티지아의 디아나 분수 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲시라쿠사의 골목 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲시라쿠사 대성당 내부 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲시라쿠사 항에 정박해 있는 난민 구조선 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲시칠리아의 명물 피스타치오 그라니타와 빵 브리오슈 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲아레투사의 샘 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲노토 대성당 외관 ⓒ 김연순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

일정을 바꿔 하루 일찍 체크아웃하고 저녁엔 몰타행 배가 있는 항구 포짤로에서 숙박하기로 했다. 오늘은 시칠리아섬 남동부 해안의 항구 도시이자 수학자 아르키메데스의 고향 시라쿠사와 석양 무렵 황금빛 도시로 변모하는 노토를 간다.카타니아 중앙역에서 REG 기차를 타고 한 시간 반 후에 시라쿠사역에 도착했다. 커다란 슈트케이스를 내내 들고 다닐 수는 없어 수하물 보관소에 맡기기로 했다. 남편이 역에서 3분 정도 가면 짐 보관소가 있고 거기에 예약을 했으니 그리 가자고 한다. 지도 앱을 켜고 가는 남편의 뒤를 따라갔다. 그런데 3분이 한참 지났는데도 수하물 보관소는 나오지 않는다.10여 분 넘게 걸었을까, 이건 아니다 싶어 대체 어디냐며 주소를 확인했다. 아뿔싸! 한참을 다른 길로 왔다. "어이구 내가 못살아." 그냥 웃어넘기기엔 슈트케이스 무게가 장난 아니었다. 유럽의 여러 나라들이 그렇듯이 시칠리아의 보도도 울퉁불퉁한 돌길이라 가방을 끌고 다니기엔 여간 어려운 일이 아니다. 다시 돌아와 그야말로 역에서 3분밖에 안 걸리는 목적지를 찾아 짐을 맡겼다. 드디어 가벼운 몸이 되어 본격적으로 시라쿠사 탐색에 나섰다.시라쿠사는 기원전 3세기, 왕관의 순금 여부를 판별할 방법을 깨달은 순간 "유레카!"라고 외친 수학자이자 과학자인 아르키메데스의 고향이다. 한때 아테네와 견줄 만큼 강력했던 시라쿠사는 고대 그리스, 로마, 비잔틴, 아랍, 노르만 등 다양한 문화가 층위를 이루며 섞여 있는 곳이다. 그런 만큼 역사, 문화, 예술적 가치가 높고 풍부한 곳이다. 수많은 유적 중에 우리는 시라쿠사의 일부만 보기로 했다. 그리스 극장, 로마 원형 경기장, 디오니소스의 귀 등은 생략하고 유적지들이 가까이 모여 있는 오르티지아(Ortigia) 섬으로 향했다. 섬이라지만 다리가 있어 역에서 20분 정도 걸어가면 된다.제일 먼저 만난 곳은 아폴로 신전이다. 신전의 기둥이 일부 남아 있는데 규모는 생각보다 작았지만 시칠리아에서 가장 오래된 도리스식 신전이라니 그것만으로도 벅차다. 오래된 신전의 기둥 사이로 현대식 건물들이 늘어서 있고 시간의 흔적을 간직한 부서진 기둥 위에 노란색 이름 모를 꽃이 피어 바람에 흔들리고 있다. 조금의 흙이라도 있는 곳이라면 햇빛과 바람과 비가 힘을 합해 생명을 틔워낸다. 그런 장면을 발견하고 관찰하는 것이 흐뭇하다.조금 더 걸으니 디아나 분수가 나온다. 아르키메데스 광장에 있는 디아나 분수는 이탈리아의 조각가 줄리오 모스케티가 만든 대리석 분수다. 흔히 보이는 흰색이나 청동 대리석이 아니라 붉은빛 대리석 동상인 게 특이하다. 로마 신화에서 사냥과 달의 여신 디아나는 그리스 신화에서 아프로디테에 해당된다. 오르티지아의 수호신이기도 한 디아나는 활과 화살통을 어깨에 멘 채 파란 하늘을 배경으로 당당한 모습으로 우뚝 서 있다. 분수에서 뿜어져 나오는 물줄기가 시원하다.시라쿠사 대성당 가까이 오니 드넓은 광장이 펼쳐져 있다. 하늘은 푸르고 광장의 한편에선 음악이 연주되고 있다. 대성당은 일부 공사 중이었으나 관람은 가능했다. 입장료 2유로를 내고 들어간 성당 내부의 첫인상은 유명세에 비해 소박해 보인다. 몇 개의 그림과 조각상이 있지만 금빛 장식에 화려한 조각품으로 내부를 가득 메운 여러 성당들을 보다가 여기를 보니 마음이 차분해지고 정겨운 느낌이 든다.무채색 느낌의 성당 내부는 창문을 장식한 스테인드글라스 덕분에 그래도 활기차 보인다. 그러나 정말 놀라운 것은 그다음에 나타났다. 성당의 기둥이 예사롭지 않다. 알고 보니 기원전 5세기경 세운 아테나 신전이 7세기에 이르러 가톨릭 성당으로 바뀌면서 신전 외벽의 기둥 사이를 메워 성당의 벽체로 활동한 것이다. 아테나 신전의 기둥이 성당의 기둥으로 활용되고 있다니, 너무도 감격스러웠다. 보면서도 실감 나지 않아 걸음을 옮겨가며 몇 개의 기둥을 가만히 만져 보았다. 이 공간이 2500년 전의 시간을 그대로 머금고 있는 것만 같다.인근에 있는 산타루치아 성당으로 갔다. 이 성당에 카라바조의 작품 <성녀 루치아의 매장>이 있다고 해서 갔는데 우리가 본 것은 복사품이다. 성당이 공사 중이라 진품은 인근 다른 성당으로 옮겨 두었단다. 거기까지 가기엔 다음 기차 시간이 맞지 않았다. 산타루치아 성당을 나오면서 '산타루치아' 노래를 읊조리며 나왔다.시라쿠사 골목을 걷다가 항구로 나와 시원한 바람을 맞으며 이오니아 푸른 바다 앞에 섰다. 정박해 있는 배들이 보이는데 그중 한 척의 배가 유난히 눈길을 끌었다. 파란색 바탕에 흰 글씨로 'SOS HUMANITY'라고 쓰여 있다. 뭔가 느낌이 와서 검색해 보니 독일의 비영리단체에서 운영하는 지중해 난민 구조선이다.전쟁과 기아의 위기에 처한 북아프리카 주민들이 목숨을 걸고 낡은 고무보트나 나무배를 타고 유럽으로 향하다가 지중해 공해상에서 조난당하는 일들이 부지기수인데 이들을 구조하는 역할을 한단다. 구조한 이들에게 먹을 것을 제공하고 의료적, 심리적 치료를 하며 안전한 항구까지 이송하는 일을 하고 있다고 한다. 여행 오기 전에 읽은 책 <지중해의 끝, 파랑>(이폴리트 저)이 떠오르며 목숨을 걸고 탈출하는 난민들과 이들을 구조하려 애쓰는 사람들을 생각하니 마음 한쪽이 저려온다.골목에 즐비해 늘어서 있는 카페 중 한 곳으로 들어갔다. 시라쿠사에 왔으니 피스타치오를 안 먹을 수 없다. 얼음과 함께 갈려 나온 피스타치오 그라니타와 빵 브리오슈를 주문했다. 시칠리아 사람들은 이 두 가지를 합쳐 '그라니타 콘 브리오슈(Granita con Brioche)'라고 부르는데 보통 아침 식사나 오후 간식으로 즐기는 전통 음식이다. 브리오슈를 한 조각 떼어 피스타치오 그리니타를 한 숟가락 얹어 입에 넣으니 진하고 고소한 풍미와 촉촉하고 시원한 청량감이 입안 가득 차오른다. 모든 피로가 싹 날아가는 듯하다.연이어진 골목을 지나니 다시 바닷가가 나온다. 바닷가 바로 옆에 아레투사의 샘(Arethusa Spring)이 있다. 바다와 가까이 있음에도 불구하고 민물이 솟아나는 샘이란다. 그러고 보니 제주도와 비슷하다. 우리가 사는 제주도 바닷가에도 민물인 용천수가 솟는 곳들이 있다. 용천수 근처는 여름엔 시원하고 겨울엔 따뜻하다. 아레투사 샘 안에는 처음 보는 식물이 울창하게 자라나고 있는데 바로 파피루스란다. 고대 이집트에서 종이로 쓰이던 파피루스라니, 생장하고 있는 식물인 채로 보는 파피루스는 처음이라 참으로 신기했다. 물속으로 빨간 물살이들이 재빠르게 움직이는 것도 보인다.이제 시라쿠사를 떠나 노토로 가야 한다. 맡겨둔 짐을 찾아 역으로 가서 기차를 타고 한 시간 정도 후에 노토 역에 도착했다. 역사에는 짐 보관소가 없고 걸어서 7~8분 정도 가야 한다. 무거운 가방을 끌며 걷기 시작했다.이번엔 남편만 믿을 수 없어 내게도 주소를 알려달라고 했다. 남편이 알려준 주소로 가는데 생각지도 못한 고난이도의 코스, 계속 오르막길이다, 맨몸으로 오르는 것도 쉬운 일이 아닌데 무거운 가방까지 끌고 오르려니 여간 난감한 일이 아니다. 오르막길에서 가방은 내 마음과는 달리 이리저리 제멋대로 가버린다. 허리도 아파오고 발목도 아파온다. 온몸에 열기가 퍼져 겉옷까지 벗고 있는 힘을 다해 가방을 끌어당기며 올라갔다. 그런데 이상하게도 목적지는 안 나온다. 잠시 멈추고 주소를 다시 확인하던 남편은 "으아, 이 주소가 아니네" 한다. 잘못 봤단다.이번엔 진짜 화가 났다. 알고 보니 이렇게까지 올라오지 않아도 되는 곳이었다. 다시 가방을 부여잡고 아래로 아래로 내려갔다. 올라가는 것보다는 나았지만 내려가는 것도 쉽지 않았다. 힘주어 꽉 잡지 않으면 가방이 또 제멋대로 가버린다. 드디어 목적지도 도착했다. 기차역에서 멀지 않은 곳이었다. 또 헛고생한 거다. 어이구! 노토가 이리 경사진 곳이었음을 알았다면 택시를 타든가 했을 텐데...짐을 맡기고 자유로운 몸으로 다시 노토 탐색을 시작했다. 노토(Noto)는 1693년 시칠리아 대지진으로 완전히 파괴된 뒤 이후에 새롭게 설계된 계획도시로, 도시 전체가 유네스코 세계유산으로 지정되어 있다. 노토의 건물 대부분이 해 질 무렵 석양을 받으면 황금빛으로 변하는데 그 이유는 이 지역 특산인 황금빛 석회암으로 건축되어 있어 그렇다고 한다.바로크 양식의 노토 대성당 외관은 감탄이 절로 나올 정도로 아름답다. 외벽의 노란빛이 은은하고 고색창연한 아름다운 색감이다. 성당 바로 앞에 있는 카페에 앉아 카푸치노를 마시며 성당의 아름다움에 흠뻑 도취되었다. 우리 두 사람 말고는 사람이 보이지 않는다. 우리처럼 노토를 찾는 것이 특이한 일인가 싶었다.그러나 한 시간쯤 지나 다섯 시가 되자 웬 걸, 어디서 나타났는지 사람들이 무리 지어 한꺼번에 나타난다. 청소년들부터 나이 지긋한 단체 관광객들까지 우르르 몰려든다. 저녁 무렵 석양빛에 물드는 대성당을 보러 이 시간에 오는 것이었다. 북적북적해진 성당 앞에서 일어나 이제 내부를 둘러봐야지 하며 카페에서 나서려는데, 갑자기 남편의 외마디 소리가 들린다. "카드가 없어졌어"평소 카드 넣고 다니던 바지 주머니를 다 뒤져보고 메고 있던 가방도 다 뒤져보았지만 카드는 보이지 않는다. 어디선가 흘렸나 보다 하며 일단 분실신고를 했다. 낙담하는 남편에게 별일 아니라고 위로를 건넸다. 여행하다 보면 이런 일도 있는 거지.대성당을 지나 한 바퀴 돌아보았다. 돌아와서 보는 성당 외벽은 하늘빛과 대비되어 좀 더 선명해졌다. 성당 앞 계단에서 사람들이 사진을 찍는다. 우리도 사진 몇 장을 남기고 돌아 나왔다.보관소에 맡긴 짐을 찾아 다시 기차를 타고 오늘의 종착지 포짤로 역으로 향했다. 패키지여행도 아닌데 참으로 고단한 하루다. 시라쿠사 역도 노토 역도 포짤로 역도 모두 작은 기차역이다. 이용객도 많지 않아 그런지 대기하는 택시도 없다. 어제 포짤로의 호텔을 예약하며 역에서부터 택시 픽업서비스를 연결해 달라고 부탁해 두었다.포짤로 역에서 나오는데 누군가 호객행위 하듯 자신의 차를 타란다. 우리가 예약한 택시 기사가 아니었기에 그냥 지나쳐 나왔다. 그런데 역 앞에 예약한 택시가 없다. 좀 전에 호객행위 하던 사람이 다시 와서 자기 차를 타란다. 우리는 예약해 둔 호텔 이름과 주소를 보여주며 "당신이 여기에서 온 사람이 맞냐" 확인하려는데 갑자기 남편이 또 외마디 소리를 지른다. "으아, 오늘 숙박으로 예약한 게 아니라 한 달 후로 해버렸네" 한다. 그냥 웃음이 빵 터져 나왔다. 어째 이런 일이 다 있나 싶으면서 너무 웃겼다. 게다가 오늘 그 호텔엔 빈방이 없단다.이제 선택의 여지가 없다. 자가용으로 영업하는 그분의 차를 타고 그분이 추천하는 호텔로 가기로 했다. 호텔 숙박비도 택시비도 일체의 흥정 없이 그저 달라는대로 줄 수밖에 없었다. 호텔에 도착해 체크인 하고 서로의 머리를 흔들며 정신을 차려보자고 했다. 이럴 땐 저녁이라도 맛있는 걸 먹으며 힘내야 한다고 의기투합, 식당으로 갔다. 피자에 맥주를 들이키고 부른 배와 불콰해진 얼굴로 숙소로 돌아왔다. 참으로 긴긴 하루였다.