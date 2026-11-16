인천 송도서 19일 '제약바이오 투자대전'… 국내외 투자자·바이어 한자리에

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큰사진보기 ▲인천시는 11월 19일 오전 9시 30분부터 오후 4시까지 송도컨벤시아 그랜드볼룸A에서 ‘2026 제약바이오투자대전'을 연다. ⓒ 인천시 관련사진보기

국내 제약·바이오 기업과 국내외 투자자, 해외 바이어가 인천 송도에 모인다. 투자 유치와 수출 판로를 함께 찾는 자리다.인천시(시장 박찬대)는 오는 19일 오전 9시 30분부터 오후 4시까지 송도컨벤시아 그랜드볼룸A에서 '2026 제약바이오투자대전'을 연다. 인천시와 산업통상부가 함께 마련한 이번 행사에는 국내외 투자기관과 바이어, 산업 관계자 등 300명가량이 참석할 예정이다.행사의 한 축은 전문가 콘퍼런스다. 인공지능(AI) 기반 바이오산업 혁신, 오픈이노베이션, 글로벌 연구개발(R&D) 동향, 인수합병(M&A) 등 업계 현안을 다룬다. SK바이오사이언스·롯데바이오로직스·셀트리온 등 선도 기업과 신한투자증권·삼일회계법인 등 투자·분석 기관 전문가가 연사로 나선다. 이들은 위탁개발생산(CDMO) 전략, 기업공개(IPO), 벤처캐피털(VC) 투자 기회 등을 공유한다.이날 오전에는 SK바이오사이언스가 AI를 활용한 백신 생산 혁신 전략을, 롯데바이오로직스가 AI와 디지털 인프라를 결합한 CDMO 전략을 소개한다. 이어 신한투자증권이 바이오 기업의 IPO 전략을 발표한다. 오후에는 삼일회계법인이 2027년 제약바이오 투자 환경 변화와 M&A 흐름을 짚는다. 셀트리온은 공동개발 중심의 오픈이노베이션·상생협력 전략을 설명한다.또 다른 축은 1:1 투자·수출상담회다. 국내외 투자자·바이어 약 20개사와 국내 제약·바이오 기업 약 50개사가 직접 만난다. 기업별로 투자 가능성을 타진하고 해외 사업 협력 방안을 구체화한다.해외 참가자들은 송도 바이오클러스터의 주요 시설을 둘러보는 산업 시찰에도 나선다. 인천의 바이오산업 기반과 투자 환경을 현장에서 보여주겠다는 취지다.인천시는 이번 행사로 유망 바이오기업의 성장 기회를 넓힐 계획이다. 글로벌 투자자·해외 바이어와의 협력망을 키워 인천 바이오산업의 국제 경쟁력을 높인다는 방침이다.김영신 인천시 국제협력국장은 "이번 행사가 국내 제약·바이오 기업들이 글로벌 투자자와 직접 만나 새로운 사업 기회를 발굴하는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 인천이 글로벌 바이오산업의 투자와 협력이 활발하게 이루어지는 거점으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.행사는 제약·바이오 분야에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다. 홍보물의 QR코드나 공식 누리집(www.gpbfair.kr)에서 사전 신청하면 되고, 당일 현장 등록도 가능하다. 사전 신청 후 행사에 참석한 사람 가운데 선착순 100명에게는 커피 쿠폰을 준다. 문의는 제약바이오 투자대전 사무국(☎ 02-583-1543)으로 하면 된다.