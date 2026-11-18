"'짧게'는 1년 정도 대기한다."

AD

큰사진보기 ▲'마스크 쓰고 말없이 설맞이'2021년 2월 3일 대구 남구 건강가정·다문화가족 지원센터에서 열린 2021 다문화 가족 설맞이 행사 '건강하소. 복 받으소' 행사에서 참여한 결혼이주여성들이 마스크를 쓰고 말없이 떡국 만드는 법을 배우고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲'추석이라 엄마가 더 그립다'결혼이주여성 네레사 조코솔(29)씨가 추석을 앞두고 필리핀 친정어머니가 보고 싶다며 눈물을 훔치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲옷 살펴보는 이주노동자15일 울산시 북구 오토밸리복지센터에서 열린 '2026 이주노동자 겨울옷·작업복 나눔 캠페인 인(in) 울산' 행사를 찾은 이주노동자들이 옷을 고르고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

수도권의 한 가족센터 관계자가 <오마이뉴스>와 전화통화에서 다문화가족 자녀의 언어발달 지원 대기기간의 현실을 전했다. 학생들의 만족도도 높고, 1~2년 대기가 기본이지만, 교사를 추가로 고용할 수가 없다. '예산' 문제 때문이다.전라남도 완도군청 관계자는 <오마이뉴스>에 결혼이주여성 행복정착지원금의 자격요건이 까다로워 신청자가 많지 않다고 밝혔다. 완도군이 파악한 결혼이주여성은 400명이 넘지만, 이 지원금을 받는 사람은 대략 1~2명 수준이라는 설명이다.정부와 지방자치단체의 다문화가족 지원과제는 약 1400개에 이른다. 성평등가족부가 밝힌 바에 따르면, 2026년 현재 중앙정부 114개, 지방자치단체 1274개 등 모두 1388개의 공공 서비스가 지원되고 있다. 그러나 막상 현장에서는 제한된 인력과 예산, 까다로운 수급 요건, 서비스 연계의 한계가 드러나고 있다."일부 (다문화) 정책이 본래 취지를 벗어난 과잉으로 특혜에 이르거나 내국인 가정에 대한 역차별이 되어서도 안 된다"는, 이재명 대통령의 언급과 현장의 거리는 너무 먼 셈이다.현행 건강가정기본법은 "국가 및 지방자치단체는 건강가정지원센터를 설치·운영하여야 한다"라고 규정하고 있고, 다문화가족지원법은 "국가와 지방자치단체는 다문화가족지원센터를 설치·운영할 수 있다"라고 적시하고 있다. 2021년부터 '가족센터'로 통합해 운영하면서, 다문화가족 지원을 위한 공공 서비스도 함께 제공하고 있다.여러 가족센터 다문화가족 자녀를 대상으로 언어발달 수준 평가와 일대일 교육을 무료로 제공하고 있다. 언어재활사 자격을 갖춘 지도사가 아이의 수준에 맞춰 교육하고 부모 상담도 진행하는 사업이다. 하지만 해당 사업을 운영하는 가족센터의 공지에는 공통적으로 '대기자 발생'을 언급하고 있다.14일 <오마이뉴스> 취재에 응한 한 센터 관계자는, 현재 해당 센터에 배치된 언어발달지도사가 단 한 명이라는 어려움을 호소했다. 관계자는 "대기자들은 계속 있는데, 선생님이 한 분이다 보니 원하는 시간대에 서비스를 바로 연결하기 어렵다"라고 말했다. 학업과 생업 등을 이유로 특정 시간대만 이용할 수 있는 가정이 상당수이기 때문에, 막상 순서를 기다리는 기간이 교육을 받는 기간보다 더 길어진다.관계자는 인력 부족의 원인으로 정해진 예산과 채용 정원을 꼽았다. 국비와 시비를 함께 지원받고 있기는 하지만 "인력 채용 예산이 정해져 있어서" 추가 인력을 확보하기 어렵다는 것이다. 언어재활사 자격이 필요한 만큼 채용 자체도 쉽지만은 않다. 이 때문에 아예 사업을 운영하지 못하는 센터도 있다.그는 "실질적으로 이용하는 아이들은 언어발달이 많이 호전돼 사업을 종결하는 경우가 많고, 만족도도 높다"라고 말했지만, 수요에 맞춰 공급을 늘리기 어려운 상황이다. 민간기관에서 유사한 서비스를 받으려면 시간당 4만~5만 원 정도가 든다는 설명도 덧붙였다.또한 "이런 현실에서 다문화가족에 대한 지원을 역차별이라고 보기에는 어렵지 않나 싶다"라면서도 "그런데도 왜 이들에게 특혜를 주느냐는 항의도 종종 센터로 온다"라고 말했다. 외부의 곱지 않은 시선이 공공 서비스 확대의 어려움을 낳는 이유 중 하나라는 취지이다.가족센터의 운영 어려움은 연구 결과로도 입증된다. 한국건강가정진흥원이 의뢰하고 숙명여대 산학협력단이 지난해 수행한 '가족센터 운영 고도화 방안' 연구에서는 전국 가족센터 114곳의 관리자급 이상 종사자를 조사했다.이 가운데 99곳이 기본사업 예산 부족에 따른 사업·운영 차질을 '가끔' 또는 '자주' 경험한다고 응답했다. 인건비 예산 부족으로 적절한 인력을 확보하기 어렵다는 응답도 100곳이었다. 연구진은 사업별로 나뉜 예산과 인력 배치 기준이 지역 수요에 충분히 대응하지 못하는 문제를 지적했다. 새로운 사업을 늘리는 것뿐 아니라 기존 서비스에 필요한 인력과 예산을 안정적으로 확보해야 한다는 제언이다.전남 완도군이 운영하는 '결혼이주여성 행복정착지원금'은 인구정책·사회통합정책·취업지원정책을 결합한 정책이다.▲한국어교육을 통한 자녀와의 언어문제 해결 ▲국적 취득을 통한 완도군 인구 증가 기여 ▲한국어능력시험 취득을 통한 취업 연계와 안정적 생활 유지 등을 사업 목표로 세웠다. ▲가족 내 의사소통과 자녀 양육 지원 ▲결혼이주여성의 귀화를 유도하고 지역 정착 촉진 ▲한국어 구사 능력을 높여 경제활동과 자립 지원을 기대 효과로 꼽고 있다.지원자로 선정되면 1명에게 모두 300만 원을 두 차례 나눠 지급한다. 1차로 100만 원을 주고, 6개월 뒤 혼인관계 유지 여부를 확인해 2차로 200만 원을 지급하는 방식이다. 다만, 이를 위해서는 한국 국적 취득, 한국어능력시험(TOPIK) 3급 이상 취득, 완도군 가족센터 한국어교육 이수라는 세 가지 조건을 모두 충족해야 한다.완도군청 주민복지과 관계자는 16일 <오마이뉴스>와 통화에서 "행복정착지원금을 받는 사람은 대략 1~2명 수준"이라고 전했다. 군이 파악한 결혼이주여성은 400명 이상이고, 이 가운데 한국 국적을 취득한 여성도 300명이 넘는 것으로 알려졌다. 하지만 생업을 이어가면서 교육 이수 등 까다로운 조건을 충족할 수 있는 사람이 많지 않다. 올해는 지난해부터 이어진 분할 지급을 포함해 2명에게 지원금이 지급됐다.군이 올해 당초 편성한 행복정착지원금 예산 자체가 300만 원으로, 1명분에 불과했다. 혹시나 추가 대상자가 생기면 추가경정예산을 편성해 지급하겠다는 방침이다. 지원 요건을 완화하지 않는 이유도 예산 소요가 커질 것을 우려했기 때문이다.해당 관계자는 "정책 만족도를 따로 조사한 적은 없지만, 군에서 이 정도 액수가 지원되는 정책이 없다. 받아가는 분들은 다 좋아하신다"라면서도 "국비나 도비가 들어가지 않고 전액 군비만 들어가다 보니 예산 확보에 어려움을 겪고 있다. 재정 여건 때문에 수급 자격을 확대하기는 어려운 게 현실"이라고 설명했다.이처럼 서비스 공급이 정책 수요를 따라가지 못하는 장면은 그 외에도 곳곳에서 연출된다. 예컨대, 취업지원에서도 필요성과 이용 경험 사이의 차이가 확인됐다. 경기도여성가족재단이 2023년 실태조사에 참여한 결혼이주여성 638명의 응답을 재분석해 지난해 발표한 연구에 따르면, 취업교육·취업상담·알선 서비스가 필요하다는 응답은 82.0%였으나 실제 이용·참여 경험은 24.9%였다. 서비스를 알고 있다는 응답도 64.9%에 그쳤다.연구진이 결혼이주여성 20명을 심층면접한 결과, 직업교육을 수료하고도 안정적인 일자리로 이어지지 않는 사례가 나타났다. 한 참여자는 "취업 연계가 제대로 안 돼 있다"라고 지적했다. 신청에 필요한 서류가 복잡하고 온라인 신청이 어려워 접근이 제한된다는 증언도 있었다.중앙다문화교육센터에 따르면 고등학교 이주배경학생은 지난해 3만3622명에서 올해 3만7660명으로 약 12% 늘었다. 그러나 교육부가 국회에 제출한 자료상 고교 한국어학급은 지난해 44학급에서 올해 운영계획 기준 45학급으로 한 학급 늘었을 뿐이다. 전체 한국어학급의 증가분 71학급 중 58학급은 초등학교에 배정됐다.우다야 마하다르 라이 이주노동자노동조합 위원장은 16일 <오마이뉴스>에 "혜택받는 게 1400개라고 하는데, 기억나는 게 별로 없다"라며 사회통합 프로그램과 건강보험, 일부 의료지원 사업 외에는 실질적인 지원이 부족하다고 지적했다.그는 "지금 제도가 나빠서 이주노동자들이 너무 어렵게 일하고 있고, 권리들이 보장되지 않고 있다"라며 가족과 함께 거주하는 이주노동자들에게는 자녀의 건강보험과 학교 교육 등 사회서비스를 보장해야 한다고 주장했다. 우다야 위원장은 "잘못된 제도들을 바꿔야 한다. 그래야 이주노동자들도 똑같이 행복한 삶을 살 수 있다"라며 노동권 보장과 차별적인 제도를 개선하는 것이 "국가가 해줘야 할 의무"라고 강조했다.