민형배 시장 "내년엔 통합 성과 체감할 것"

민형배 전남광주통합특별시장은 16일 "2027년은 통합의 힘을 시민이 체감하는 성과로 바꾸는 해"라고 밝혔다.
민형배 특별시장은 이날 전남광주통합특별시의회 본회의장에서 열린 '2027년도 예산안 시정연설'에서 "미래산업의 성장 기반을 세우고, 지역경제에 활력을 더하며, 시민의 삶을 더 나아지게 만드는 데 내년 예산을 집중하겠다"며 이같이 말했다.
민 시장은 "삼성과 SK의 800조 원 규모 반도체 투자, 국립의대 신설 확정 등 통합의 힘으로 이뤄낸 값진 성과가 있었다"며 "이러한 성과가 소상공인, 청년, 어르신, 농어업인, 노동자 등 여전히 어려운 시민들의 삶에 더 깊게 닿는 것이 2027년 예산의 가장 중요한 과제"라고 강조했다.
특별시가 시의회에 제출한 2027년도 예산안 총규모는 22조163억 원으로, 전년도 본예산(20조8040억 원)보다 5.8%(1조2123억 원) 증가했다. 회계별로는 일반회계 18조736억 원, 특별회계 2조6739억 원, 기금 1조2688억 원이다.
민 시장은 "예산 총규모는 증가했지만, 지방세수와 보통교부세 증가 폭이 제한적이고 국고보조사업 시비 부담이 전년 대비 14.2% 증가하는 등 지방재정의 현실은 녹록지 않다"며 "일부 시책과 사업을 충분히 반영하지 못해 아쉬움이 있다"고 설명했다.
2027년 4대 중점 투자 방향으로 ▲첨단 주력산업 육성 ▲4대 권역 미래 성장거점 조성 ▲시민이 주인 되는 지역순환경제 활성화 ▲기본소득 확대와 포용적 기본사회 실현을 제시했다.
민 시장은 "천 년 만에 찾아온 기회를 위대한 전남광주 시민과 함께 맞이한 것은 더할 나위 없는 영광이자 큰 책임"이라며 "시의회의 질의와 제안을 무겁게 듣고, 더 나은 대안은 적극적으로 반영하겠다. 시의회에서도 지혜와 힘을 모아달라"고 말했다.
특별시는 이날 '2026년도 제2회 추가경정예산안'도 함께 제출했다. 총재정 규모는 기정예산 대비 1435억 원이 증가한 22조7977억 원이다. 시내버스 준공영제 재정지원 141억 원, 학교무상급식 지원 100억 원 등 필수 예산을 반영했다.
예산안은 시의회 각 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 12월 16일 본회의에서 최종 확정된다.
[관련 기사]
전남광주시, 2027년 예산안 22조 163억원 편성
https://omn.kr/2khqc