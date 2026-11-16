전교생 37%가 채식하는 시골 학교, 그 비결은

큰사진보기 ▲풀무고 식당, 학생들의 식판. 16일 점심 메뉴이다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 홍성군에 위치한 풀무농업고등기술학교. 학교 앞은 운동장 대신 멋진 정원이 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲풀무고 식당. 학생들이 식사를 하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

가을이면 시골 중소도시의 지차체들은 앞다퉈 '고기 굽는 축제'를 연다. 미디어에서도 육식요리와 맛집이 주목을 받은 지 오래다. 육식을 권하는 곳은 차고 넘친다. 하지만 이런 가운데서도 학생 74명 중 27명이 채식을 하는 고등학교가 있어 눈길을 끈다. 교직원 18명 중 1명도 채식을 실천하고 있다. '더불어 사는 평민을 기르는 학교'. 충남 홍성군에 위치한 풀무농업고등기술고등학교(풀무고)의 이야기이다.충남 홍성에서는 지난 9일부터 비건 축제가 열렸다. 축제 이틀째인 지난 10일 충남 공감마루에서는 한 풀무고 학생이 이 학교의 채식 급식 사례를 소개했다.풀무고는 전교생이 기숙사 생활을 하고 있다. 아침에는 전교생에게 채식이 기본으로 제공된다. 다만 점심과 저녁에는 채식을 선택한 학생들에게만 채식 급식이 나온다. 매주 월요일은 '고기 없는 날'로 정했다. 눈에 띄는 점은 학생들 스스로 채식을 선택했다는 것이다. 학생들이 직접 학교와 학교 공동체 구성원들을 설득해 채식 급식을 이끌어 냈다. 좀 더 자세한 이야기가 듣고 싶었다.지난 13일 기자는 홍성군 홍동면에 있는 풀무고를 직접 찾았다. 야트막한 산 자락에 위치한 풀무고는 정문 앞에 흔하게 배치된 커다란 운동장 대신 정원처럼 생긴 공간이 자리 잡고 있다. 숲속의 작은 학교에는 가을 단풍이 깊게 물들고 있었다.학교에서 만난 A학생은 "급식은 일반 학교와 크게 다르지는 않다. (다만) 제철 과일과 나물이 많이 나온다. 학교 비닐하우스에서 학생들이 직접 재배한 농작물이 식탁에 오른다. 쌈 채소 종류가 많다"라고 말했다. 그러면서 "동물권에 관심이 있어서 채식을 시작했다. 채식을 한다고 지금 당장 눈앞에 변하는 것은 없다. 그러나 (지구 환경을 위해) 무엇이라도 실천을 하고 있다는 게 중요한 것 같다"라고 말했다.실제로 이 학교의 급식은 그 바탕에 채식이 깔려 있다. 풀무고 학생들의 자체 조사에 따르면 풀무고 채식 역사는 과거(2017년) 고기를 먹지 못하는 한 학생에서 시작됐다. 이 학생에게 대체식으로 두부를 제공한 것이 그 시작이다. 이후, 학생들 사이에서는 채식에 대한 관심이 싹트기 시작했다. 지난 2019년 <채식 연습>의 저자 이현주(한국고기없는 월요일 대표)가 이 학교에서 특강을 했다. 특강을 들은 학생들은 곧장 실천에 나섰다. '고기없는 월요일'과 '고기없는 아침 정식'도 이때 시작됐다. 이후, 2020년에는 학교 영양사와 학생들이 논의를 거쳐 채식 식단을 정식으로 채택했다.이런 분위기는 후배들에게도 그대로 전수됐다. 지난 2025년 학우회(학생회)는 공약으로 먹거리자치위원회를 내걸어 화제가 됐다. 최근 학우회와 학교 영양교사 등은 먹거리자치위원회를 통해 채식 급식 요리와 급식 전반에 대한 의견을 나누고 있다.하지만 성장기 학생들이다 보니 채식 위주의 식단에 대한 걱정이나 부담도 있지 않을까. 노파심에 한 질문에 대해 A학생은 "물론 걱정을 하시는 부모님들이 있다. 고기 대신 계란이나 두부로 대체하고 있다. 내 경우에는 2년 동안 채식을 했는데 영양이 부족하다는 느낌은 받지 않았다"라고 말했다.B 학생도 "고기를 먹지 않은 뒤로 '속이 편하다'라고 말을 하는 친구들도 있다. 최근에는 환경수업 시간에 <더 게임 체인저스>라는 다큐멘터리 영화를 봤다. 채식을 하는 운동선수들에 대한 이야기이다. 채식을 하면 근육이 빠지거나 건강이 나빠지는 것은 아닌가하는 생각도 있었는데, 영화를 보고 그런 우려가 많이 사라졌다"라고 말했다.그렇다고 채식이 강요되는 것도 아니다. 육식과 채식을 자유롭게 오가는 학생들도 있다. 채식과 육식의 경계에 있는 학생들은 '무엇을 먹을 것인지'를 두고 굳이 계산기를 두드리지 않아도 된다.C 학생은 "채식을 해 보고 싶은데 고기가 더 좋아서 못하겠다는 친구들도 있다"라며 "채식을 하는 친구들 중에서도 고기가 남을 경우 먹는 친구들이 있다. 음식물을 남기는 것보다는 차라리 먹는 게 낫다고 생각하는 것"이라고 설명했다.학생들은 채식을 하면서 오히려 음식과 식재료에 대한 다양한 경험을 하고 있다고 했다. 실제로 채식은 학교 밖으로까지 이어지는 경우가 있다. 풀무고 학생들은 한 달에 두 번 정도 외박으로 집에 다녀온다.B학생은 "뭔가 다른 시각이 열린 것 같다. 집에서는 내가 직접 요리를 한다. 고기가 안 들어가는 요리를 하다 보니, 채소에 대한 관심이 많아졌다"라며 "맛에 대해서도 다양하게 느끼게 되는 것 같다. 채식 때문인지는 모르겠지만 요리에 대한 관심도 높아졌다"라고 말했다.풀무고 학생들이 채식을 자연스럽게 받아들인 비결은 무엇일까. C학생은 "학생들의 의지가 있어야 채식이 가능할 것 같다. 우리 학교 학생들은 환경에 관심이 많은 가정에서 자란 경우가 많다. 그런 배경도 뒷받침이 된 것 같다"라고 했다.풀무고는 농업학교이다. 그러다 보니 동물자원 과목이 운영되고 있다. 한우, 닭, 염소를 키우고 있다. 축산 관련 수업도 이루어지고 있는 것. 그럼에도 채식을 하는 학생들이 많다는 것이 이채롭다. 축산 교육과 채식은 서로 충돌하지는 않을까.이에 대해서도 A학생은 "오히려 두 개가 공존하고 있어서 좀 더 다양한 관점에서 생각을 할 수 있는 것 같다. 우선 우리 학교에 있는 동물들의 동물권이 지켜지고 있는지를 묻게 된다. 동물 자원과목을 통해 동물들이 어떤 과정을 거쳐서 우리 식탁에 오는지도 알게 된다. 고기를 먹더라도 가축이 어떻게 길러지고 도살되는지 등에 대한 과정을 알고 먹을 필요가 있다"라고 말했다.학생들이 한 뼘 더 자라고 있는 동안, 학교 공동체 속 어른들은 묵묵히 그들을 응원하고 있었다. 풀무고에서 채식 급식이 가능한 비결 중 하나도 그곳에 숨겨져 있는 듯 보였다.주한 풀무고 교사는 "학생들의 (급식 반찬에 대한) 요구는 다양하다. 학교 영양사 선생님과 엄마(조리종사원- 이 학교에선 엄마로 부른다)들이 (메뉴 선택, 요리 등) 부담이 적지 않음에도 학생들이 원하는 것을 잘 들어 주신다"라고 말했다.그러면서 "(농업학교이다 보니) 동물권에 관심을 가진 학생들이 많다. 그 때문에 육식보다는 채식에 관심을 가진 학생들이 더 많은 것 같다"라라며 "학생들 사이에선 저탄소와 기후온난화 예방 등의 차원에서도 고기를 덜 먹어야 한다는 인식이 깔려있다"라고 설명했다.이어 "2019년부터 2021년 무렵, 학생들이 채식을 요구하고 항의 하는 형태가 아니라 대안을 제시하면서 권유하는 형태로 채식급식을 변화시켰다. 당시 남녀 기숙사의 구조적 불평등을 제기한 학생도 있었다. 그래서 남녀 기숙사도 1년에 한 번씩 바꿔 생활하는 문화도 생겼다"라고 말했다.