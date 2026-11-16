길을 잃은듯한 기분이 들 때 찾는 '등대'

큰사진보기 ▲대진등대팔각형 등탑의 등대가 파란 하늘아래 빛납니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대진등대오르는길자전거길과 교차합니다. 간혹 산악자전거들이 지나가요. ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲대진등대에서동해와 대진항이 한눈에 들어오는 멋진 풍경입니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲대진등대대진등대의 등탑아래엔 특이하게 쉼터가 있어요. ⓒ 전명원 관련사진보기

"얼어붙은 달그림자 물결 위에 자고/ 한겨울에 거센 파도 모으는 작은 섬/ 생각하라 저 등대를 지키는 사람의 / 거룩하고 아름다운 사랑의 마음을"

대진등대: 강원특별자치도 고성군 현내면 한나루로 4길 16-29

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

경기도 내륙에 사는 내게 등대는 낯설면서 동시에 특별한 곳이다. '얼어붙은 달그림자'를 받으며 홀로 선 등대와 등대지기의 이미지만으로도 그렇다. 그래선지 바다를 여행할 때면 딱히 물놀이에는 관심이 없지만, 싱싱한 해산물을 맛보는 것보다 더 나를 이끄는 것은 등대다.강원도 고성부터 속초까지, 우리나라 국토의 등뼈를 따라 내려오며 내가 들른 곳도 그래서 등대였다. 대진등대가 바로 그것이다.제일 처음 들른 대진등대는 거진항과 마차진 사이의 돌출된 곶에 자리 잡은 곳이다. 팔각형의 31m 등탑 위에, 불빛은 12초 간격으로 반짝이며 신호를 보낸다. 여기에서 보내는 빛은 약 37㎞ 떨어진 해상에서도 알아볼 수 있을 정도라고 하는데, 이곳 등대에 처음 불이 밝혀진 건 1993년 4월 1일이다.대진등대의 바로 아래엔 '대진 1리 해맞이 캠핑장'도 있는데, 그 입구에 한두 대 잠깐 주차할 만한 공간이 있다. 차를 세우며 보니 캠핑장은 별도 데크에서 동해가 한눈에 조망되는 멋진 곳이어서 다음에 기회가 된다면 이곳에서 꼭 묵어보고 싶은 마음이 들었다. 그 캠핑장 입구에 서 길은 끝나고, 약간 언덕인 비포장길을 걸어 올라간다.등대를 찾아 여행을 다니다 보면, 등대라는 특성상 모두 바닷가 전망 좋은 곳에 있었지만, 한편으로는 차가 닿지 않는 높은 언덕인 경우가 많아 급경사 비포장길을 걸어 오르는 일이 많다. 처음 몇 곳의 등대를 찾았을 때는 이런 특성을 이해하지 못해 준비 없이 다녔으나 이제 등대를 찾아다니는 여행에도 경력이 쌓이다 보니 어느 정도 익숙해졌다.그래도 대진등대는 진입로 언덕이 짧은 편이다. 그런데 표지판을 보니 '국토 종주 동해안 평화누리 자전거길'과 교차했다. 그래서인지 자전거를 타고 지나는 이들을 몇 만났다. 나는 등대를 찾아다닌다. 그들은 자전거로 길을 밟는다. 모두의 여행은, 저마다의 의미로 채워진다.대진등대에 오르니 동해가 한눈에 들어왔다. 구름 한 점 없는 맑은 날이라 동해는 유난히 새파란 잉크색이었다. 등대 여행의 맛은 이런 것이다. 높은 곳에서, 굳이 전망대를 찾을 필요도 없이 동해의 아름다운 모습을 한눈에 담을 수 있다는 것. 게다가 특이하게도 대진 등대의 등탑 아래엔 쉼터가 있었다. 벤치에 앉아 가쁜 숨을 잠시 내쉬며 언덕의 등대를 혼자 독차지했다. 잠시 등대지기의 마음이 되어보았다.시야가 좋은 날은 멀리 해금강은 물론이고 북한 지역까지 보인다고 한다. 멀리 눈을 돌리면 새파랗고 잔잔한 바다가, 언덕 아래로 향하면 대진형의 고깃배들 모습이 들어왔다.안내문을 읽어보니 이곳 대진등대는 우리나라 동해안 최북단의 무인 등대인 저진도등을 원격으로 관리하는 곳이라고 한다. 저진도등은 2개의 등대를 연결한 선이 어로 한계선임을 표시하면서 어선들이 월북 조업하지 않도록 안전한 위치를 알려주는 역할을 하고 있다는 것이다.겨울로 성큼 다가서는 11월 중순의 차가운 공기 속에서도 언덕을 오르느라 잠시 숨이 차고, 등에는 땀이 배었는데 쉼터에 앉아 쉬는 동안 숨은 가라앉고, 땀은 식었다. 여유가 생긴 나는 혼자 동요 '등대지기'의 한 구절을 흥얼흥얼했다.아직 내가 가보고 싶은 등대는 많고, 무엇 때문에 등대를 찾아다니느냐 누가 묻는다면 딱히 대답할 이유가 많지는 않다. 다만, 유난스런 볼거리도 아닌 등대를 바라볼때면 그 의미를 한번쯤 더 생각하게 된다. 내가 되고 싶은 것이 등대지기인지, 내게 필요한 것이 등대인지는 알수 없다. 확실한 것 하나는, 우리가 살아가는 인생에 늘 등대는 필요하기 때문이고, 등대가 어딘가에 있다는 것을 확인하는 여정은, 그래서 매번 힘을 얻는 시간이다. 그러니 삶의 어느순간 길을 잃은듯한 기분이 든다면, 등대를 찾아 훌쩍 떠나볼 일이다.