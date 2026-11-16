경기도청은 떠났지만, 이곳에는 아직 역사가 살아 있다

큰사진보기 ▲옛 경기도청사 정문옛 경기도청사 정문, 하늘이 맑다 ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲잔디광장에서 바라본 옛 경기도청사 구관옛 경기도청사 구관 옥상의 복주 모습의 형상이 눈에 띈다. ⓒ 김형기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲옛 경기도청사 구관옛 경기도청사 구관, 현재에는 건물안전진단 결과에 따라 들어갈 수 없다. ⓒ 김형기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 수원광교복지관뉴스에도 실립니다.

주말이자 가을이 완연하게 깊어 가는 지난 15일, 기자는 수원시 팔달구 효원로의 구 경기도청사를 찾았다. 2022년 봄, 청사가 광교신도시로 이전하기 전까지 반세기가 넘는 시간 동안 경기도 행정의 중심지 역할을 했던 이곳은, 이제는 행정 공간이 아닌 도민들의 역사적 기억을 보존하고 새로운 사회적 가치를 창출하는 문화·복합 공간으로의 변모 과정을 겪고 있다. 단풍이 내려앉은 팔달산 산책로와 자연스럽게 이어지는 청사 내부로 들어서자, 주말을 맞아 산책을 나온 시민들의 발걸음이 이어지고 있었다.1967년 서울 세종로에서 수원 팔달산 자락으로 이전하며 문을 열었던 옛 경기도청사는 건축학적으로도 가치가 높은 공간이다. 당시 한국 현대 건축의 선구자들로 꼽히는 건축가들이 참여하여 지어진 본관 건물은 보존 가치를 인정받아 국가등록문화유산으로 지정되었다.이날 현장을 동행한 박천일 수원근대여행해설사는 "옛 청사는 단순히 낡은 건물이 아니라 경기도의 근대화와 발전을 이끌었던 행정의 심장부"라며, "건물의 독특한 창문 구조와 옥상 정원, 팔달산과의 조화를 고려한 배치 등은 지금 보아도 조형미가 뛰어나 많은 건축 학도와 시민들이 여전히 방문하고 있다"고 설명했다.건물은 구관 건물은 9천 평방 미터쯤 되며, 미음 자 형으로 건축되었으며 가운데는 정원(庭園)을 만들었다. 직원들의 휴식 공간과 통풍과 채광을 고려하였다고 한다. 하지만, 이제는 옛 경기도청 구관 안으로는 들어갈 수 없다. 이는 건물 안전진단 결과에 따른 조치이다.지붕 위에는 배 모양을 하고 있다. 팔달산과 관련된 풍수지리와도 관련이 있다고 한다. 경기도청 구관은 건축가 김희춘과 나상진이 공동 설계하였는데 단순하고 기하학적인 평면과 형태를 구성하여 모더니즘 디자인의 정수라는 평가가 있었다, 옥상 외벽의 비스듬한 처리는 야수적이며 잔혹하다는 뜻인 브루탈리즘(Brutalism)을 구사한 것이라고 한다.수원시의 동쪽과 북쪽에는 광교산(582m)이 있으며 서쪽에는 칠보산이 있다. 도시의 중심에는 팔달산이 있다. 광교산은 수원의 진산(鎭山)으로 수원시에 재물이 모이게 하는 모습으로 수원을 둘러싸고 있는 모습이어서 기(氣)를 모으는 역할을 한다는 해석도 있다.여기에서 황구지천, 서호천, 수원천, 원천천 등의 하천이 흐르고 있다. 팔달산은 엎어진 배의 형상 즉 복주(覆舟) 모양이라고 한다. 기와지붕 형상인 하전(下殿)이라고 하여 재물을 모으는 형태라고 한다. 옥상에 이를 형상화한 건물이 놓여있다. 바로 앞 잔디광장에서 건물 옥상을 사진에 담았다.현재 구 경기도청사는 기존 행정 사무실의 틀을 벗고, 사회적 경제 기업, 문화 예술인, 그리고 청년 창업가들을 위한 '사회 혁신 복합단지' 등의 공간으로 활용되고 있다. 일부 건물은 이미 도민 소통 공간이나 기록관 등으로 시범 활용되고 있으며, 지역 상생 행사가 열려 인근 상권에 활력을 불어넣는 역할을 하고 있다.풀어야 할 숙제도 있다. 청사 이전 이후 주변 상권의 유동 인구가 일시적으로 감소하면서, 활성화 계획이 더 속도감 있게 진행되어야 한다는 목소리도 높다. 인근에서 음식점을 운영하는 상인은 주말 행사뿐만 아니라 평일에도 많은 시민과 직장인들이 유입될 수 있는 실효성 있는 문화 복합 시설이 자리를 잡기를 기대한다고 말했다.취재를 마칠 무렵, 본관 앞 잔디광장과 팔달산은 단풍이 어우러져 장관을 이루고 있었다. 과거 도지사를 비롯해 수많은 공무원과 민원인들이 오가던 행정의 현장은, 이제 아이들이 뛰어놀고 산책을 즐기는 도민의 휴식처가 되었다.과거의 역사와 기억을 훼손하지 않으면서도 미래 지향적인 가치를 담아내기 위한 옛 경기도청사의 발걸음은 현재진행형이다. 경기도의 뿌리가 깊게 내린 이 팔달산 옛 청사가 앞으로 경기도를 대표하는 '도민 친화적 혁신 거점'으로 자리매김할 수 있을지 주목된다.