부정행위를 눈으로만 확인? 수능 감독 교사들도 '비상' 걸렸다

큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 16일 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 AI 부정행위 관련 질의를 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 사흘 앞두고 인공지능(AI) 스마트안경 등을 이용한 부정행위 우려에 정부가 범정부 긴급 대응에 나섰다. 교육부는 시험 연기는 없다면서 사전 차단에 집중하기로 했다. 그러나 현장을 감독할 교사들 사이에선 불안감이 여전하다. 안경의 육안 판별이 쉽지 않고 책임론이 일 수 있기 때문이다.16일 한성숙 국무총리는 정부서울청사에서 관계부처 회의를 열어 수능 범정부 긴급대응팀을 구성하겠다고 밝혔다. 시험장 관리·감독체계를 긴급 점검하고, 시험 이후에도 이상 징후가 발견되면 철저하게 조사하겠다는 방침이다. 일각의 수능 연기 주장에 선을 그은 교육부는 같은 날 브리핑에서 부정행위 차단 대책을 철저히 마련하겠다고 강조했다.최근 대학별 논술시험에서 스마트안경을 착용한 수험생들이 잇달아 적발되고, 심지어 세무사 시험까지 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI를 악용한 방법이 동원되자 그 여파가 수능으로 미쳤다. 'AI 커닝' 가능성에 일각에서는 시험을 연기해야 한다는 주장까지 하고 있다.그러나 이는 더 큰 혼란을 부를 수 있어 검토 대상이 아니라는 게 교육부의 입장이다. 며칠 남지 않은 일정을 고려하면 점검 강화에 무게가 실린다. 스마트안경에 대응하는 전담 인력을 시험장마다 최소 1명 이상 배치하고, 감독관이 매 교시 이를 확인하는 과정 등이 뒤따른다.비상이 걸린 현장 교사들은 걱정이 가시지 않는 분위기다. 교육부 발표에 맞대응 성명을 낸 부산교사노동조합은 기술적 탐지 장비도 없이 부정행위 여부를 교사의 눈으로만 확인하도록 하는 것은 무책임하다고 비판했다. 의심 기기를 확인했다가 시험을 방해했다는 민원이나 고소를 당할 수 있는 데다, 적발하지 못하면 감독 소홀의 책임까지 떠안을 수 있다는 것이다.늑장 대응까지 문제 삼았다. 노조는 "학생들의 일상은 이미 디지털 기기와 AI로 둘러싸여 있는데 시험장은 종이 시험지, 감독관의 눈이라는 수십 년 전 방식에 머물러 있다"라고 꼬집었다. 정부의 책임 인정, 감독 교사 면책, 전문 인력·장비 도입 등을 촉구한 김한나 부산교사노조 위원장은 "공정성을 교사의 눈으로 메우는 일은 이번이 마지막이어야 한다"라고 말했다.전국교직원노동조합이 지난달 21일~27일 시행한 설문조사 결과를 보면 이러한 문제의식이 고스란히 담겨 있다. 모두 2716명이 참여했는데, 응답자의 82.3%는 현행 감독 절차로는 스마트안경을 식별하기 어렵다고 답했다. 일반 안경을 스마트안경으로 오인해 발생할 민원과 분쟁을 우려한다는 응답도 64.4%에 달했다.전교조 역시 전문적인 인력과 장비가 필요하다는 입장이다. 동시에 시험장의 일반 감독 교사와 전담 인력의 책임을 명확히 구분해야 한다는 의견을 제시했다. 앞서 한국교원단체연합회(교총)도 명확한 기준과 대응 절차를 마련해 감독관을 보호해야 한다고 촉구했다. 교사들에게만 부담을 지우지 말라는 지적이었는데, 정부는 이번 대책에서 이를 일부 반영했다는 태도다.