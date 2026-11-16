"가을이 절정이네" 남편과 떠난 제철 나들이

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큰사진보기 ▲아파트집으로 들어가는 가을 단풍에 눈이 시리다 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

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"거기 가 봤나?"

"올해도 너무 좋더라."

큰사진보기 ▲입구고령다산은행나무숲 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"내일 오후엔 온천에 가서 푹 쉬고 오자."

"나, 가고 싶은데 있어서 찾아 놨는데. 작년에 못 갔던 은행나무숲이 지금 딱 좋대."

큰사진보기 ▲작은운동회은행나무숲 축제에서 아이들이 공을 던지고 춤추며 즐기는 모습이 예쁘다 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙동강하늘과 맞닿아 유유히 흐르는 강물이 평화롭다 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲억새군락지억새가 바람에 흔들리고 있다 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"가을이 절정이네. 나오길 잘했어. 당신 덕분에 좋은 시간 보냈어."

"같이 나와줘서 고마워."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

내가 사는 아파트 이름에는 '포레스트'가 들어가 있다. 근처에 수목원이 있어 자연 친화적인 '숲세권' 입지를 강조하기 위해 붙인 이름이다. 그래서 우리 아파트 안팎으로는 나무가 많다. 날씨에 따라 달라지는 나무와 꽃을 바라보는 것만으로도 계절의 변화를 온몸으로 느낄 수 있어 좋다. 올해 가을의 단풍은 예년보다 더욱 아름답다. 빨강, 노랑, 주황 거기에다 초록까지 더해지니 눈이 부시다. 멀리 가지 않고 가을의 운치를 맘껏 즐길 수 있는 곳에 사는 것만으로도 너무 좋다.오랜만에 남편이 일요일 오후에 쉰다는 말을 들었다. 눈이 부시게 좋은 이 가을에 잠시 나들이라도 다녀오면 좋겠다 싶어 혼자 머리를 굴렸다. 오후에만 쉬니 멀리 다녀올 시간은 되지 않는다. 집에서 가까우면서도 계절을 느낄 수 있는 곳을 찾아봤다.지금은 없어졌지만 올해 2월까지 집 앞에는 작은 옷가게가 하나 있었다. 몇 번 들르다 보니 주인장과 친하게 지내는 사이가 되었다. 가끔 커피도 한 잔 마시러 가는 동네 마실이었다. 지난해 가을, 옷가게에 들렀다가 주인장과 손님들이 나누는 수다에 나도 끼어들었다.나만 모르는 이야기를 너무 신나게 주고받는 터라 궁금증이 발동하여 거기가 어딘지 물었다. '다산은행나무숲'이라며 꼭 가보라는 주인장의 강력한 추천을 받고 내비게이션으로 위치까지 꼼꼼히 알아두었다.그러나 남편의 회사 일이 너무 바쁜 탓에 은행나무가 노랗게 물드는 절정일 때를 놓치고 말았다. 시간이 날 때는 이미 앙상한 나뭇가지만 남아 안타깝기만 했다. 가보지 못한 길은 언제나 아쉬움으로 남는다. 내년에는 꼭 가봐야지 벼르고 있었다.인터넷으로 '다산은행나무숲'을 검색했다. 숲은 10월 1일부터 11월 22일까지 오전 9시부터 오후 6시까지 개방하고, 가을 나들이 행사는 11월 14일부터 22일까지 주말에 열린다고 했다. 남편이 쉬는 오후가 15일이라 찰떡 맞춤이었다. 밤에 퇴근하고 온 남편에게 나들이 계획을 말하려던 찰나였다.온천은 다음에 가도 되지만 가을 나들이는 날짜를 놓치면 1년을 또 기다려야 한다. 남편도 흔쾌히 가자고 했지만, 마냥 안심할 수는 없었다. 회사에 급한 일이 생기면 또 출동해야 할 수도 있으니 출발하기 전까지는 늘 마음이 조마조마하다.남편이 오전 근무를 마치고 집으로 돌아오면 대략 오후 1시쯤 된다. 은행나무숲은 오전 9시부터 오후 6시까지 개방한다. 집에서 점심을 먹고 어정대다 보면 나들이 시간이 부족할 것 같았다. 그래서 샌드위치를 주문해 차 안에서 먹기로 했다.커피와 매실차는 텀블러에 담아가면 시간도 절약하고 소풍 가는 기분도 날 것 같아 준비했다. 때마침 배달 앱에서 샌드위치 5천 원 할인까지 받아 1만 2000원으로 간단히 점심을 해결할 수 있었다. 횡재한 기분이었다.전날 비가 많이 내려 살짝 걱정되었지만, 당일에는 다행히 비가 내리지 않았다. 하늘에는 낮은 구름이 내려앉았지만, 기온은 나들이하기에 더없이 좋았다. 덥지도 쌀쌀하지도 않은 딱 좋은 날씨였다.오랜만에 남편과 함께 길을 나선다는 사실만으로도 기분이 좋았다. 집에서 차로 30분 정도 달려가니 갓길에는 이미 차들이 길게 늘어서 있었고 도로에도 주차하려는 차들이 많았다. 우리는 은행나무숲 근처 중학교에 차를 세우고 걸어서 축제장으로 갔다. 축제 기간에 시민들의 편의를 위해 운동장을 개방해 준 것이다.가장 먼저 작은 운동회를 진행하는 곳으로 갔다. 유치원생들은 바구니에 공 던지기 게임을 했고 초등학생들은 음악에 맞춰 춤을 췄다. 최예나의 '캐치캐치', 아일릿의 '잇츠미' 같은 음악을 틀어 놓고 귀엽게 춤을 추는 아이들을 보며 내 마음도 그 댄스에 동참하고 있었다.부스에는 먹거리뿐 아니라 숲 체험과 가훈 써주기 등 다양한 프로그램이 마련되어 있었다. 우리 부부는 샌드위치로 배를 채운 터라 먹거리 부스는 지나치고 잠시 운동회를 지켜보다가 바로 은행나무 숲길을 걷기 시작했다.은행나무숲은 낙동강 변을 따라 2km에 걸쳐 3000그루의 은행나무가 끝없이 이어져 있다. 나무들이 하늘을 향해 쭉쭉 뻗어있어서 마치 황금 터널을 지나는 기분이었다. 바닥에 쌓인 은행잎은 푹신푹신한 노란 카펫처럼 느껴졌다.하늘과 맞닿아있는 듯한 낙동강 풍경은 한 폭의 그림처럼 아름다웠다. 물 위를 노니는 청둥오리 떼가 자맥질하는 모습도 평화로웠다. 숲을 걷는 사람들의 얼굴에도 은은한 미소가 번졌다. 우리도 그들 사이에서 천천히 가을을 즐겼다.1990년대부터 조성되기 시작한 은행나무숲이 아들이 태어난 무렵 만들어졌다는 게 신기했다. 이제라도 그곳을 알았다는 사실이 반갑기만 했다. 입장료와 주차비가 무료라는 것도 반가웠다. 무료 주차장도 마련되어 있지만, 축제 기간에는 방문객이 많으니 조금 서둘러 나서는 것이 좋겠다. 주말을 피해 한산할 때 다시 찾아가 보자고 남편이 넌지시 말했다.은빛으로 물든 억새 군락지도 장관이었다. 노란 은행나무와 은빛 억새가 어우러진 풍경이 가을의 정취를 더했다. 강변 벤치에 앉아 흐르는 강물을 바라보았다. 때마침 맑게 갠 파란 하늘 사이로 뭉게구름이 한가롭게 떠다니고 있었다.집에서는 형형색색 물든 단풍에 눈이 시리고, 밖으로 나와 마주한 황금빛 은행나무에는 마음마저 부자가 되는 듯했다.생각해 보니 제철 음식은 빠뜨리지 않고 챙겨 먹으면서, 정작 제철 나들이는 남편의 바쁜 일상 때문에 너무 멀리하고 살았다. 계절마다 달라지는 아름다움을 놓치지 않고 마음에 담아두며 살아야겠다는 생각이 들었다. 그러려면 남편의 일이 조금 줄어들길 바라야겠지. 건강할 때 좀 더 다니고, 지금을 좀 더 즐기기로 했다.가을의 운치와 여유를 온몸으로 느끼게 해 준 다산 은행나무숲, 남편과 함께 걸었던 황금빛 그 길을 오래도록 기억하고 싶다.